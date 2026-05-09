Terungkap: Vinicius Junior ternyata sudah memiliki 'kesepakatan' untuk bergabung dengan Barcelona sebelum pindah ke Real Madrid
Barcelona pernah mencapai kesepakatan awal untuk Vinicius
Bartomeu mengungkapkan bahwa klub telah mencapai kesepakatan awal untuk merekrut Vinicius saat sang pemain sayap masih bermain di Brasil. Mantan presiden Barcelona itu menjelaskan bahwa Barcelona telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan dan keluarga sang pemain. Klub asal Catalunya itu menganggap pemain muda asal Brasil tersebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola dan berusaha mengamankan tanda tangannya sejak dini. Namun, transfer tersebut tak pernah terwujud.
Bartomeu menjelaskan bagaimana Madrid berhasil memenangkan persaingan
Real Madrid akhirnya turun tangan dan menuntaskan kesepakatan dengan Flamengo pada Mei 2017 untuk merekrut pemain yang saat itu berusia 16 tahun, dengan transfer tersebut resmi berlaku setelah ia genap berusia 18 tahun pada Juli 2018. Bartomeu menegaskan bahwa Barcelona telah membuat kemajuan signifikan dalam pembicaraan sebelum Madrid berhasil mendapatkan sang pemain.
"Vinicius Jr menarik minat kami (Barca)," kata Bartomeu kepada ESPN Deportes. "Kami berbicara dengan keluarganya, dengan agennya, dan memang ada kesepakatan awal. Madrid mungkin mengajukan tawaran yang lebih baik daripada Barca dan merekrut Vinicius."
Kesempatan yang terlewatkan yang membentuk persaingan
Sejak saat itu, Vinicius telah berkembang menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Real Madrid. Selama delapan musim bersama tim utama klub, pemain sayap asal Brasil ini mencetak 127 gol dan memberikan 100 assist dalam 372 penampilan di semua kompetisi. Ia juga memainkan peran kunci dalam berbagai gelar La Liga dan Liga Champions, termasuk mencetak satu-satunya gol pada final 2022 melawan Liverpool. Perjalanannya dari remaja berbakat menjadi bintang global telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di sepak bola Eropa.
Pertandingan El Clasico yang menentukan perebutan gelar juara
Tim Barcelona asuhan Hansi Flick saat ini memimpin klasemen La Liga dengan selisih 11 poin, dengan empat pertandingan tersisa. Satu poin dari laga tersebut akan memastikan gelar juara liga. Dan Blaugrana kini memiliki kesempatan untuk memastikan gelar juara saat mereka menghadapi Real Madrid di Camp Nou akhir pekan ini.