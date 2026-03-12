Getty
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Vinicius Junior menanyakan kepada Federico Valverde apakah dia ingin mengambil tendangan penalti Real Madrid beberapa saat sebelum kegagalan yang mahal melawan Manchester City
Valverde bisa saja mengambil tendangan penalti Madrid.
Meskipun ada kesempatan untuk mencetak gol keempat, Valverde menolak tawaran tersebut, menyerahkan tanggung jawab kepada pemain Brasil. Vinicius akhirnya mengambil inisiatif, namun upayanya yang relatif lemah berhasil dihalau oleh kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma. Kegagalan tersebut membuat penyerang tersebut tampak frustrasi, sambil meminta maaf kepada penonton tuan rumah, menyadari bahwa gol keempat akan secara efektif mengakhiri pertandingan sebelum leg kedua di Etihad Stadium.
- AFP
Valverde menyoroti drama tendangan penalti.
Setelah peluit akhir berbunyi, bintang Uruguay itu mengonfirmasi bahwa pertukaran tersebut terjadi di lapangan. “Vini Jr bertanya kepadaku apakah aku ingin mengambil penalti,” kata Valverde kepada TNT Sports. “Vini adalah legenda Real Madrid, dia teman baikku, aku dan rekan setim lainnya menyuruhnya untuk mengambilnya.” Mengenai kegagalan penalti, Valverde menambahkan: “Hal-hal seperti ini bisa terjadi, itu bagian dari sepak bola.” Ini adalah contoh kerendahan hati dari seorang pemain yang telah menghancurkan tim Pep Guardiola dengan hattrick yang menakjubkan di babak pertama dalam 22 menit yang menggila, menjadi gelandang kedua dalam sejarah Los Blancos yang mencetak treble di kompetisi Eropa setelah Pirri.
Pemain sepak bola paling underrated di dunia?
Gagal mengeksekusi penalti tidak banyak meredam semangat pada malam itu, dengan Trent Alexander-Arnold memuji Valverde atas kontribusinya secara keseluruhan dalam kemenangan tersebut. Pemain internasional Inggris itu terkesima dengan penampilannya, menyebut Valverde sebagai "pemain sepak bola yang paling underrated" di dunia.
- Getty Images Sport
Guardiola menghadapi tantangan berat.
Manchester City kini dihadapkan pada tugas yang sangat berat untuk membalikkan defisit, setelah secara taktis kalah telak di ibu kota Spanyol. Meskipun dominan di awal pertandingan, City tidak mampu menandingi ketajaman finishing dan kerja keras Valverde. Penyelamatan penalti Donnarumma mungkin masih menjadi penyelamat berharga, namun skor 3-0 mencerminkan penampilan dominan Real Madrid yang meninggalkan Guardiola dengan sedikit solusi menjelang leg kedua pada Selasa depan.
Iklan