Terungkap: Vinicius Junior menanyakan kepada Federico Valverde apakah dia ingin mengambil tendangan penalti Real Madrid beberapa saat sebelum kegagalan yang mahal melawan Manchester City

Setelah peluit akhir berbunyi, bintang Uruguay itu mengonfirmasi bahwa pertukaran tersebut terjadi di lapangan. “Vini Jr bertanya kepadaku apakah aku ingin mengambil penalti,” kata Valverde kepada TNT Sports. “Vini adalah legenda Real Madrid, dia teman baikku, aku dan rekan setim lainnya menyuruhnya untuk mengambilnya.” Mengenai kegagalan penalti, Valverde menambahkan: “Hal-hal seperti ini bisa terjadi, itu bagian dari sepak bola.” Ini adalah contoh kerendahan hati dari seorang pemain yang telah menghancurkan tim Pep Guardiola dengan hattrick yang menakjubkan di babak pertama dalam 22 menit yang menggila, menjadi gelandang kedua dalam sejarah Los Blancos yang mencetak treble di kompetisi Eropa setelah Pirri.