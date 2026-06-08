AFP
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Terungkap: ‘Urusan yang belum tuntas’ yang membawa Jose Mourinho kembali ke Real Madrid - dengan ‘The Special One’ yang bertekad untuk memuaskan hasratnya akan trofi
Mengejar gelar juara Eropa yang sulit diraih
Meskipun masa jabatan pertama Mourinho di Bernabeu antara tahun 2010 dan 2013 dikenang karena memecahkan rekor-rekor domestik dan mengakhiri dominasi Barcelona, pada akhirnya masa itu lebih dikenang karena rasa penyesalan atas apa yang seharusnya bisa diraih. Meskipun berhasil mencapai semifinal Liga Champions tiga kali berturut-turut, pelatih asal Portugal itu tak pernah berhasil mengangkat trofi bergengsi tersebut bersama Los Blancos, sehingga meninggalkan perasaan tak enak akan "urusan yang belum tuntas."
Pelatih veteran ini kini siap memimpin lagi setelah Perez terpilih kembali. Bagi Mourinho, kesempatan untuk kembali ini terutama tentang menggaruk gatalnya gelar kontinental. Setelah memenangkan Liga Champions bersama Porto dan Inter, tantangan untuk melakukannya di Madrid dipahami sebagai faktor utama yang meyakinkannya untuk menerima peran tersebut sekali lagi, menurut AS.
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Perez berhasil membawa kembali 'The Special One'
Kembalinya pria berusia 63 tahun ini terjadi di tengah perombakan besar-besaran di Bernabeu. Perez telah memastikan masa jabatan empat tahun lagi sebagai presiden, dan sang pemimpin berpengalaman itu dengan cepat menunjukkan dukungannya kepada manajer yang turut membantu membangun fondasi kesuksesan klub di era modern. "Kami akan terus bekerja agar Real Madrid terus meraih lebih banyak gelar," kata Perez kepada para pendukung, sambil mengungkapkan bahwa ia "bangga karena Jose Mourinho, salah satu pelatih terbaik di dunia, akan kembali."
Perez sering mengakui bahwa masa jabatan awal Mourinho telah membangun kembali mentalitas kompetitif tim sebelum klub ini berhasil meraih enam gelar Eropa dalam sebelas tahun. Kini, dengan kekuasaan administratif yang terjamin hingga 2030, sang presiden memandang Mourinho sebagai sosok ideal untuk memulihkan disiplin dan keunggulan dalam meraih kemenangan bagi skuad yang telah mengalami kesulitan selama dua musim terakhir.
Era baru dengan tim pelatih yang sudah dikenal
Mourinho diperkirakan akan membawa lingkaran dalam yang terpercaya ke Valdebebas. Nama teratas yang dikaitkan dengan kembalinya Mourinho adalah ikon klub Pepe, yang menurut jurnalis Ramon Alvarez de Mon memiliki peluang besar untuk mendapatkan peran dalam jajaran kepelatihan. Setelah tampil dalam 125 pertandingan di bawah asuhan Mourinho selama masa jabatannya yang pertama, pemahaman mendalam sang bek legendaris terhadap DNA klub dianggap sebagai aset penting bagi rezim baru ini.
Sebuah laporan AS menyebutkan bahwa perombakan staf pelatih kemungkinan juga akan melibatkan beberapa anggota dari staf Mourinho di Benfica baru-baru ini. Joao Tralhao dan Pedro Machado diperkirakan akan bergabung dalam proyek ini, bersama dengan analis Roberto Merella.
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Membidik bintang baru senilai €150 juta
Kembalinya "The Special One" bertepatan dengan kembalinya model perekrutan "galacticos" yang terkenal di klub tersebut. Dengan anggaran besar yang siap dibelanjakan, Perez sudah mengincar pemain-pemain bintang untuk memeriahkan suasan di Bernabeu. Spekulasi beredar luas bahwa presiden klub sedang mempersiapkan tawaran rekor klub sebesar €150 juta untuk Michael Olise dari Bayern Munich. Meskipun juara Jerman tersebut telah mengeluarkan peringatan agar tidak mengganggu, daya tarik proyek baru Mourinho di Real Madrid mungkin sulit ditolak oleh pemain mana pun, mengingat klub ini berupaya untuk kembali mendominasi panggung global.