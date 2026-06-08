Terungkap: ‘Urusan yang belum tuntas’ yang membawa Jose Mourinho kembali ke Real Madrid - dengan ‘The Special One’ yang bertekad untuk memuaskan hasratnya akan trofi

Meskipun masa jabatan pertama Mourinho di Bernabeu antara tahun 2010 dan 2013 dikenang karena memecahkan rekor-rekor domestik dan mengakhiri dominasi Barcelona, pada akhirnya masa itu lebih dikenang karena rasa penyesalan atas apa yang seharusnya bisa diraih. Meskipun berhasil mencapai semifinal Liga Champions tiga kali berturut-turut, pelatih asal Portugal itu tak pernah berhasil mengangkat trofi bergengsi tersebut bersama Los Blancos, sehingga meninggalkan perasaan tak enak akan "urusan yang belum tuntas."

Pelatih veteran ini kini siap memimpin lagi setelah Perez terpilih kembali. Bagi Mourinho, kesempatan untuk kembali ini terutama tentang menggaruk gatalnya gelar kontinental. Setelah memenangkan Liga Champions bersama Porto dan Inter, tantangan untuk melakukannya di Madrid dipahami sebagai faktor utama yang meyakinkannya untuk menerima peran tersebut sekali lagi, menurut AS.







