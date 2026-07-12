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Terungkap: Tuntutan Vinicius Junior dalam negosiasi kontrak dengan Real Madrid, saat raksasa La Liga itu berusaha menghindari ketidakpuasan rekan-rekan ‘Galacticos’-nya, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham
Kesenjangan keuangan dalam negosiasi
Menurut OKDIARIO, Vinicius menuntut gaji sekitar €20 juta bersih per musim, angka yang akan menempatkannya di puncak daftar penghasilan klub. Namun, petinggi Real Madrid ragu untuk memenuhi tuntutan tersebut karena mereka ingin mempertahankan struktur gaji yang ketat di dalam ruang ganti.
Florentino Perez dan Jose Angel Sanchez bertekad untuk menghindari situasi yang dapat menimbulkan gesekan di antara para bintang ternama dalam skuad. Dengan adanya pemain seperti Kylian Mbappe dan Jude Bellingham yang sudah menerima gaji yang sangat besar, klub percaya bahwa tidak boleh ada satu individu pun yang diizinkan untuk merusak keseimbangan ekonomi yang telah dibangun dengan cermat. Pesan dari Valdebebas sangat tegas: proyek klub selalu didahulukan daripada pemain individu mana pun, terlepas dari status mereka di lapangan.
- Getty Images Sport
Menghindari drama bursa transfer musim panas
Real Madrid sangat ingin menghindari agar situasi kontrak ini tidak berubah menjadi drama yang berlarut-larut dan mendominasi berita utama sepanjang jendela transfer. Klub memandang Vinicius sebagai aset penting, namun mereka juga realistis mengenai kondisi pasar saat ini. Saat ini, belum ada tawaran resmi yang diajukan untuk pemain asal Brasil tersebut, yang mempersulit posisi tawar klub dalam negosiasi sekaligus memperkuat kebutuhan akan penyelesaian.
Memasuki musim baru dengan pemain sekelasnya yang kontraknya akan segera berakhir adalah skenario yang ingin dihindari oleh Los Blancos dengan segala cara. Klub ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya agar fokus tetap sepenuhnya tertuju pada lapangan. Akibatnya, kedua belah pihak pada dasarnya “terpaksa saling memahami” karena baik penjualan maupun kebuntuan kontrak tidak menguntungkan bagi pemain maupun klub pada tahap ini.
Kepemimpinan yang tegas di lapangan
Di luar negosiasi finansial, ada keyakinan yang semakin kuat di dalam klub bahwa Vinicius perlu kembali menemukan fokus utamanya pada urusan sepak bola. Hal ini muncul setelah musim yang melelahkan di mana ia tampil dalam 53 pertandingan untuk Real Madrid, mencetak 22 gol, dan memberikan 14 assist. Klub berharap ia akan kembali dari liburannya dengan siap menunjukkan kepemimpinan yang lebih positif dan konsisten di lapangan. Konsensus internal adalah bahwa pemain berusia 26 tahun ini harus berupaya menunjukkan performa yang lebih konsisten, terutama dalam pertandingan-pertandingan yang sangat menentukan.
- Getty Images
Pengaruh Mourinho yang semakin terasa
Seiring berlanjutnya kebuntuan ini, kedatangan Jose Mourinho menambah lapisan ketegangan baru pada situasi tersebut. Manajer asal Portugal itu dilaporkan sangat ingin bekerja sama dengan Vinicius yang sepenuhnya berkomitmen — yang telah meraih tiga gelar La Liga dan dua trofi Liga Champions di antara banyak penghargaan lainnya bersama Real Madrid — untuk memastikan sang pemain terintegrasi sepenuhnya ke dalam skema taktis dan terbebas dari gangguan sengketa kontrak yang sedang berlangsung. Sifat Mourinho yang menuntut berarti tidak akan ada ruang bagi pemain yang tidak 100 persen fokus pada tujuan bersama.
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