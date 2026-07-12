Terungkap: Tuntutan Vinicius Junior dalam negosiasi kontrak dengan Real Madrid, saat raksasa La Liga itu berusaha menghindari ketidakpuasan rekan-rekan ‘Galacticos’-nya, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham

Menurut OKDIARIO, Vinicius menuntut gaji sekitar €20 juta bersih per musim, angka yang akan menempatkannya di puncak daftar penghasilan klub. Namun, petinggi Real Madrid ragu untuk memenuhi tuntutan tersebut karena mereka ingin mempertahankan struktur gaji yang ketat di dalam ruang ganti.

Florentino Perez dan Jose Angel Sanchez bertekad untuk menghindari situasi yang dapat menimbulkan gesekan di antara para bintang ternama dalam skuad. Dengan adanya pemain seperti Kylian Mbappe dan Jude Bellingham yang sudah menerima gaji yang sangat besar, klub percaya bahwa tidak boleh ada satu individu pun yang diizinkan untuk merusak keseimbangan ekonomi yang telah dibangun dengan cermat. Pesan dari Valdebebas sangat tegas: proyek klub selalu didahulukan daripada pemain individu mana pun, terlepas dari status mereka di lapangan.