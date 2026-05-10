Terungkap: Tottenham mengabaikan saran untuk merekrut Cristiano Ronaldo dan kini harus menanggung akibat dari kesalahan transfer tersebut

Dalam pengakuan yang akan membuat para penggemar Tottenham bertanya-tanya tentang apa yang mungkin terjadi, Rosenthal menceritakan secara rinci bagaimana ia berusaha mendatangkan Ronaldo yang masih remaja ke White Hart Lane. Jauh sebelum ikon Portugal itu menjadi bintang global di Manchester United dan Real Madrid, ia telah melihat bakat luar biasa sang pemain saat masih di masa-masa awalnya di Sporting CP.

Berbicara mengenai kesalahan rekrutmen bersejarah klub tersebut, Rosenthal mengatakan kepada Flashscore: "Saya melihat Cristiano dalam pertandingan kedua atau ketiganya untuk tim utama Sporting, dan saya langsung memberi tahu Tottenham, tetapi mereka tidak menindaklanjutinya." Kesempatan yang terlewatkan untuk mendatangkan pemain yang bisa dibilang terbaik dalam sejarah sepak bola ini terasa seperti pil pahit yang harus ditelan oleh para penggemar Spurs, terutama karena klub tersebut kini berada dalam posisi yang genting di dekat dasar klasemen. "Saya sudah memahami bahwa kecepatan akan menjadi kunci permainan. Itulah mengapa saya menemukan pemain seperti Samuel Eto'o, Cristiano Ronaldo, Vincent Kompany, Pierre-Emerick Aubameyang, dan banyak lagi, karena saya mencari sprinter terbaik di dunia sepak bola."