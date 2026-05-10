Terungkap: Tottenham mengabaikan saran untuk merekrut Cristiano Ronaldo dan kini harus menanggung akibat dari kesalahan transfer tersebut
Pengakuan Ronaldo yang akan menghantui Spurs
Dalam pengakuan yang akan membuat para penggemar Tottenham bertanya-tanya tentang apa yang mungkin terjadi, Rosenthal menceritakan secara rinci bagaimana ia berusaha mendatangkan Ronaldo yang masih remaja ke White Hart Lane. Jauh sebelum ikon Portugal itu menjadi bintang global di Manchester United dan Real Madrid, ia telah melihat bakat luar biasa sang pemain saat masih di masa-masa awalnya di Sporting CP.
Berbicara mengenai kesalahan rekrutmen bersejarah klub tersebut, Rosenthal mengatakan kepada Flashscore: "Saya melihat Cristiano dalam pertandingan kedua atau ketiganya untuk tim utama Sporting, dan saya langsung memberi tahu Tottenham, tetapi mereka tidak menindaklanjutinya." Kesempatan yang terlewatkan untuk mendatangkan pemain yang bisa dibilang terbaik dalam sejarah sepak bola ini terasa seperti pil pahit yang harus ditelan oleh para penggemar Spurs, terutama karena klub tersebut kini berada dalam posisi yang genting di dekat dasar klasemen. "Saya sudah memahami bahwa kecepatan akan menjadi kunci permainan. Itulah mengapa saya menemukan pemain seperti Samuel Eto'o, Cristiano Ronaldo, Vincent Kompany, Pierre-Emerick Aubameyang, dan banyak lagi, karena saya mencari sprinter terbaik di dunia sepak bola."
Kegagalan taktis dan kurangnya kecepatan
Kegagalan dalam mendatangkan pemain kelas dunia kini menjadi momok bagi klub. Rosenthal berpendapat bahwa skuad saat ini kurang memiliki kualitas eksplosif yang dibutuhkan untuk bersaing di Liga Premier modern, terutama setelah kepergian Son Heung-min. Meskipun mantan manajer Ange Postecoglou menerapkan gaya permainan yang menarik, kurangnya kecepatan yang mematikan di sayap membuat tim ini rentan dan tumpul dalam serangan.
"Tottenham tidak memiliki kecepatan yang cukup di tim," kata Rosenthal. "Di bawah Postecoglou, mereka memainkan sepak bola yang fantastis dan menakjubkan dengan kombinasi yang bagus, tetapi jangan lupa, Son ada di sana, dan dia tidak ada lagi. Jadi, Anda memiliki situasi yang sedikit mirip dengan situasi Salah yang akan datang di Liverpool. Tottenham tidak memiliki pemain sayap atau pemain dengan kecepatan yang memukau, dan itulah yang sebenarnya mereka butuhkan."
Pertarungan sengit untuk menghindari degradasi
Kegagalan dalam perekrutan pemain ini telah berujung pada musim 2025-26 yang penuh mimpi buruk, di mana Spurs saat ini tengah terlibat dalam pertarungan sengit untuk menghindari degradasi bersama West Ham. Terlepas dari reputasi klub, ancaman degradasi ke Championship sangat nyata, meskipun kemenangan baru-baru ini atas Aston Villa telah memberikan secercah harapan bagi tim asuhan Roberto De Zerbi menjelang fase krusial di akhir musim.
Menilai bahaya tersebut, Rosenthal mengatakan: "Tentu saja, ini situasi gila bagi Tottenham, tapi setelah kemenangan terakhir melawan Villa, saya pikir mereka mungkin punya peluang 40% untuk terdegradasi, dan 60% untuk bertahan. Mereka jelas harus mengalahkan Leeds untuk punya peluang, dan berharap West Ham tidak menang. Masih ada peluang bagi mereka untuk melupakan musim yang mengerikan ini. Saya pikir pertandingan melawan Villa bisa menjadi titik balik. Menurut saya, secara taktis, manajer baru memahami sisi pertahanan permainan karena dia tahu dia tidak memiliki tim papan atas, dan dia tidak bisa mengunci kemenangan."
Revolusi De Zerbi dan perjalanan kembali
Jika Tottenham berhasil terhindar dari degradasi, tugas pembenahan yang menanti De Zerbi sungguh sangat berat. Rosenthal berpendapat bahwa skuad saat ini dipenuhi pemain-pemain "biasa-biasa saja" dan membutuhkan suntikan talenta kelas atas yang signifikan agar bisa kembali ke enam besar. Meskipun beberapa pemain seperti Micky van de Ven dan James Maddison dianggap penting, kualitas secara keseluruhan masih belum memadai untuk klub sekelas Spurs.
"Ini masih awal," tambah Rosenthal mengenai dampak De Zerbi. "Ada banyak ekspektasi bahwa Tottenham harus selalu berada di enam besar, jadi dia perlu mendatangkan empat pemain baru, tapi benar-benar bintang-bintang top. Dia sudah memiliki pemain inti di sana; Van de Ven... [Djed] Spence penting, Maddison penting, dan [Mohamed] Kudus, tetapi ada terlalu banyak pemain biasa-biasa saja. Ini hanya soal menambah kualitas... Ini akan sangat sulit, dan biayanya sangat mahal."