Terungkap: Tottenham berisiko kehilangan £200 juta jika terdegradasi dari Liga Premier, dengan total gaji pemain turun hingga 75%
Penurunan pendapatan yang drastis bagi Spurs
Menurut BBSportNews, pakar keuangan sepak bola Profesor Rob Wilson telah memperingatkan bahwa Tottenham akan menghadapi krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya jika terdegradasi. Klub tersebut akan mengalami penurunan drastis dan mendadak dalam pendapatan siaran dan komersialnya. Menjelaskan secara rinci kerugian finansial yang tepat, Wilson menjelaskan: “Dalam hal pendapatan, Anda akan melihat penurunan awal sekitar £250 juta. Itu berdasarkan perhitungan untuk Spurs dan siklus penuh Liga Premier hingga pendapatan level Championship. Itu memperhitungkan pendapatan siaran, pendapatan komersial, dan penurunan pendapatan hari pertandingan, meskipun mereka akan memainkan beberapa pertandingan lebih banyak di Championship.
“Angka utama tersebut tidak langsung terasa sekaligus karena ada pembayaran parachute; pembayaran tersebut akan memberikan klub pengembalian tambahan sekitar £45 juta pada tahun pertama. Hal ini dirancang untuk meredam dampaknya bagi mereka.”
Diperlukan pemotongan gaji yang drastis bagi para pemain
Untuk bertahan dari potensi anjloknya pendapatan ini, klub harus merestrukturisasi pengeluaran mereka secara drastis, khususnya terkait gaji pemain. Sebagian besar kontrak saat ini kemungkinan besar mencakup klausul degradasi, yang biasanya mengurangi gaji hingga 50 persen. Namun, hal ini saja tidak akan cukup untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Wilson menyoroti kenyataan pahit dalam beradaptasi dengan Championship, dengan menyatakan: “Itu adalah penyesuaian yang cukup standar dan cukup signifikan terhadap anggaran gaji yang selama ini mencapai angka sembilan digit setiap tahun, tetapi kenyataannya Anda perlu memangkas anggaran gaji sekitar 75 persen jika ingin menyesuaikan diri dengan pendapatan di Championship.”
Kenyataan pahit tentang degradasi
Ancaman kebangkrutan finansial ini sudah di ambang pintu, dengan Spurs saat ini terpuruk di peringkat ke-18 dengan 30 poin setelah 32 pertandingan. Mereka tertinggal dua poin dari West Ham United di peringkat ke-17, sementara Nottingham Forest dan Leeds United sedikit unggul dengan masing-masing 33 dan 36 poin. Jika mereka gagal mengejar ketertinggalan ini, eksodus besar-besaran para pemain tak terhindarkan. Tim-tim elit Eropa siap memanfaatkan kemalangan mereka. Wilson memperingatkan: “Anda akan melihat klub-klub mengelilingi Spurs seperti burung nasar mengingat penurunan pendapatan yang sangat besar yang akan mereka alami. Pemain seperti Archie Gray dan Cristian Romero, bisa dipastikan mereka akan pindah.”
Misi bertahan hidup dan jadwal pertandingan sisa
Untuk menghindari kegagalan total ini, Tottenham harus segera mengamankan poin dari enam laga terakhir mereka. Misi penyelamatan mereka yang menentukan akan dimulai pada Sabtu melawan Brighton, dilanjutkan dengan laga tandang yang berat melawan Wolverhampton Wanderers, Aston Villa, dan Chelsea. Pertandingan kandang krusial melawan rival-rival yang juga terancam degradasi, Leeds dan Everton, akan secara definitif menentukan nasib mereka di Liga Premier.