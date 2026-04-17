Terungkap: Tottenham berisiko kehilangan £200 juta jika terdegradasi dari Liga Premier, dengan total gaji pemain turun hingga 75%

Menurut BBSportNews, pakar keuangan sepak bola Profesor Rob Wilson telah memperingatkan bahwa Tottenham akan menghadapi krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya jika terdegradasi. Klub tersebut akan mengalami penurunan drastis dan mendadak dalam pendapatan siaran dan komersialnya. Menjelaskan secara rinci kerugian finansial yang tepat, Wilson menjelaskan: “Dalam hal pendapatan, Anda akan melihat penurunan awal sekitar £250 juta. Itu berdasarkan perhitungan untuk Spurs dan siklus penuh Liga Premier hingga pendapatan level Championship. Itu memperhitungkan pendapatan siaran, pendapatan komersial, dan penurunan pendapatan hari pertandingan, meskipun mereka akan memainkan beberapa pertandingan lebih banyak di Championship.

“Angka utama tersebut tidak langsung terasa sekaligus karena ada pembayaran parachute; pembayaran tersebut akan memberikan klub pengembalian tambahan sekitar £45 juta pada tahun pertama. Hal ini dirancang untuk meredam dampaknya bagi mereka.”