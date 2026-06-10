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Terungkap: Tiga syarat yang harus dipenuhi oleh klub baru Mohamed Salah saat legenda Liverpool itu mempertimbangkan opsi-opsinya sebagai pemain bebas transfer
Tuntutan finansial seorang ikon Liga Premier
Saat Salah merenungkan akhir masa baktinya di Merseyside, paket gaji yang dibutuhkan untuk mendapatkan tanda tangannya telah menjadi topik utama pembicaraan. Laporan dari Timur Tengah menyebutkan bahwa pemain berusia 33 tahun itu menginginkan kesepakatan yang secara tepat mencerminkan posisinya sebagai salah satu atlet paling laku di dunia sepak bola. Dia dilaporkan telah menolak satu tawaran dari Liga Pro Arab Saudi karena tawaran tersebut tidak memenuhi nilai yang ditetapkan selama negosiasi kontraknya sebelumnya di Liverpool.
Salah sangat menyadari minat dari beberapa benua, tetapi ia tidak bersedia menerima pemotongan gaji. Setelah menolak tawaran besar dari negara-negara Teluk di masa lalu untuk tetap bertahan di Liga Premier, sang penyerang mengharapkan calon klub barunya untuk menyamai angka-angka signifikan yang ia peroleh selama masa kejayaannya.
- Getty Images Sport
Jaminan jangka panjang dengan perjanjian berdurasi tiga tahun
Sebagaimana dilaporkan oleh Liverpool Echo, di luar pertimbangan finansial, Salah mencari stabilitas saat ia memasuki masa-masa akhir kariernya sebagai pemain elit. Pemain asal Mesir itu dilaporkan menginginkan kontrak berdurasi hingga tiga tahun, yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi dirinya dan keluarganya. Di era di mana banyak klub ragu-ragu menawarkan kontrak jangka panjang kepada pemain yang berusia di atas 30 tahun, tuntutan Salah ini menjadi tantangan bagi calon klub untuk menunjukkan komitmen jangka panjang mereka kepadanya.
Persyaratan untuk kontrak tiga tahun ini menunjukkan bahwa Salah tidak berniat memperlakukan langkah berikutnya sebagai sumber penghasilan jangka pendek atau penampilan terakhirnya. Sebaliknya, ia melihat dirinya sebagai titik fokus dari sebuah proyek untuk masa depan yang dapat diprediksi. Klub mana pun yang berharap untuk mendapatkan pencetak gol produktif ini harus melihat melampaui usianya dan berfokus pada tingkat kebugarannya yang luar biasa serta rekor mencetak gol yang konsisten untuk membenarkan komitmen jangka panjang yang ia tuntut.
Ambisi untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi
Meskipun Liga Pro Arab Saudi tetap menjadi tujuan yang banyak dibicarakan, Salah tidak tertarik sekadar menjadi pelengkap di liga yang masih berkembang. Syarat ketiganya bersifat olahraga: ia harus bergabung dengan tim yang mampu bersaing memperebutkan trofi-trofi besar. Setelah memenangkan Liga Premier, Liga Champions, dan berbagai gelar piala domestik selama berkarier di Merseyside, hasrat sang penyerang veteran untuk meraih gelar tetap tak tergoyahkan.
Keinginan Salah untuk meraih kesuksesan adalah kekuatan pendorong di balik rasa frustrasinya baru-baru ini di Liverpool. Hubungannya dengan mantan manajer Arne Slot semakin tegang seiring berkurangnya perannya dalam tim. Salah secara terbuka mengungkapkan harapannya terhadap identitas dan kesuksesan klub, bahkan dalam pesan terakhirnya kepada para penggemar. Ia tetap fokus untuk menjadi bagian dari mesin pemenang, memastikan bahwa kepindahannya dari Liga Premier tidak berarti kepindahannya dari lingkungan yang kompetitif.
- AFP
Sebuah serangan terakhir dan pencarian jati diri
Kepergian ikon Liverpool ini terjadi setelah musim yang diwarnai ketegangan dengan staf pelatih. Salah tidak segan-segan mengkritik arah klub belakangan ini di bawah asuhan Slot, yang pada akhirnya digantikan oleh Andoni Iraola. Melalui media sosial untuk mengucapkan selamat tinggal, Salah menyoroti apa yang menurutnya harus dikembalikan oleh Liverpool, dengan menulis: "Saya ingin melihat Liverpool kembali menjadi tim penyerang yang tangguh dan ditakuti lawan, serta kembali menjadi tim yang memenangkan trofi. Itulah sepak bola yang saya tahu cara memainkannya dan itulah identitas yang perlu dipulihkan dan dipertahankan selamanya."
Komitmen terhadap gaya bermain tertentu dan budaya kemenangan inilah yang tepatnya ia cari di babak berikutnya. Dalam pesan perpisahannya, ia menambahkan: "Hal ini tidak bisa ditawar-tawar dan setiap orang yang bergabung dengan klub ini harus menyesuaikan diri dengannya. Memenangkan beberapa pertandingan di sana-sini bukanlah tujuan utama Liverpool. Semua tim bisa memenangkan pertandingan." Dengan ketiga syarat ini yang telah ditetapkan dengan tegas, persaingan untuk merekrut salah satu penyerang terbaik dalam sejarah Liga Premier pun resmi dimulai, dengan keputusan sepenuhnya berada di tangan Salah.