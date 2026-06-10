Terungkap: Tiga syarat yang harus dipenuhi oleh klub baru Mohamed Salah saat legenda Liverpool itu mempertimbangkan opsi-opsinya sebagai pemain bebas transfer

Saat Salah merenungkan akhir masa baktinya di Merseyside, paket gaji yang dibutuhkan untuk mendapatkan tanda tangannya telah menjadi topik utama pembicaraan. Laporan dari Timur Tengah menyebutkan bahwa pemain berusia 33 tahun itu menginginkan kesepakatan yang secara tepat mencerminkan posisinya sebagai salah satu atlet paling laku di dunia sepak bola. Dia dilaporkan telah menolak satu tawaran dari Liga Pro Arab Saudi karena tawaran tersebut tidak memenuhi nilai yang ditetapkan selama negosiasi kontraknya sebelumnya di Liverpool.

Salah sangat menyadari minat dari beberapa benua, tetapi ia tidak bersedia menerima pemotongan gaji. Setelah menolak tawaran besar dari negara-negara Teluk di masa lalu untuk tetap bertahan di Liga Premier, sang penyerang mengharapkan calon klub barunya untuk menyamai angka-angka signifikan yang ia peroleh selama masa kejayaannya.