AFP
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Terungkap: Tiga perubahan yang akan dilakukan Prancis saat menghadapi Irak, seiring Bradley Barcola mendapat kesempatan besar di Piala Dunia
Deschamps merombak susunan pemain
Les Bleus mengawali kampanye babak penyisihan grup mereka dengan kemenangan 3-1 atas Senegal di Philadelphia, berkat dua gol yang sangat efektif dari kapten Kylian Mbappe. Namun, meski berhasil mengantongi tiga poin, kelancaran serangan Prancis yang kurang optimal pada babak pertama menuai kritik tajam dari media. Untuk memperbaiki masalah struktural ini, sebuah laporan dari media Prancis L’Equipe menyebutkan bahwa staf pelatih siap mencoret pemain sayap Desire Doue dan menggantinya dengan Barcola yang memiliki gaya permainan lari langsung.
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Media mengungkap perubahan dalam proses seleksi
Perubahan taktis ini dirancang untuk memperbarui lini depan setelah babak awal yang statis dan mengecewakan pada pertandingan sebelumnya. Prancis hanya mampu melepaskan satu tembakan di babak pertama, angka terendah dalam pertandingan fase grup Piala Dunia sejak 1966.
Untuk menambah kreativitas, tim pelatih berencana menurunkan Olise sebagai gelandang serang tengah sejak awal, sehingga Ousmane Dembele akan ditempatkan di posisi sayap kanan yang menjadi posisi aslinya. Di lini belakang, Lucas Digne dari Aston Villa diprediksi akan menggantikan Theo Hernandez sebagai bek kiri, sementara Manu Kone dari Roma akan masuk ke lini tengah untuk berduet dengan Adrien Rabiot.
Analisis performa menunjukkan keunggulan tim-tim Eropa
Penyesuaian yang akan dilakukan ini menyoroti kedalaman skuad yang luar biasa yang dimiliki Deschamps, saat timnya berupaya mempertahankan performa mencetak gol yang produktif. Juara Piala Dunia 2018 ini telah mencetak gol dalam 14 pertandingan internasional berturut-turut di semua kompetisi, sebuah rekor spektakuler yang dimulai sejak Maret 2025. Produktivitas serangan yang konsisten ini sangat kontras dengan kesulitan pertahanan yang terus dialami Irak, setelah negara tersebut menderita kekalahan telak 4-1 dari Norwegia pada pertandingan pembuka mereka.
- Getty Images Sport
Kualifikasi ke babak gugur sudah di depan mata
Prancis bertolak ke Stadion Philadelphia dengan target memastikan lolos lebih awal ke babak 32 besar melalui kemenangan kedua berturut-turut. Menghadapi tim Irak yang saat ini sedang mengalami rentetan tiga pertandingan tanpa kemenangan, tim asuhan Deschamps menjadi favorit kuat untuk memperkuat posisi mereka di puncak grup. Dengan laga terakhir fase grup melawan Norwegia yang akan segera berlangsung, penerapan perubahan taktis ini secara mulus tetap menjadi hal yang sangat penting bagi raksasa Eropa tersebut.