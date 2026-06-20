Terungkap: Tiga perubahan yang akan dilakukan Prancis saat menghadapi Irak, seiring Bradley Barcola mendapat kesempatan besar di Piala Dunia

Perubahan taktis ini dirancang untuk memperbarui lini depan setelah babak awal yang statis dan mengecewakan pada pertandingan sebelumnya. Prancis hanya mampu melepaskan satu tembakan di babak pertama, angka terendah dalam pertandingan fase grup Piala Dunia sejak 1966.

Untuk menambah kreativitas, tim pelatih berencana menurunkan Olise sebagai gelandang serang tengah sejak awal, sehingga Ousmane Dembele akan ditempatkan di posisi sayap kanan yang menjadi posisi aslinya. Di lini belakang, Lucas Digne dari Aston Villa diprediksi akan menggantikan Theo Hernandez sebagai bek kiri, sementara Manu Kone dari Roma akan masuk ke lini tengah untuk berduet dengan Adrien Rabiot.