Terlepas dari awal yang sukses pada musim baru, setup taktik di Real Madrid bisa saja terlihat sangat berbeda andaikan Mourinho berhasil mengamankan target-target utamanya. Pelatih asal Portugal itu dilaporkan mengidentifikasi kebutuhan yang jelas akan tambahan kekuatan di lini tengah, tetapi klub tidak mampu mendatangkan profil spesifik yang ia minta.

Menurut The Athletic, Fernandez adalah target pilihan Mourinho di Real Madrid pada musim panas yang penuh negosiasi berisiko tinggi dan peluang yang terlewat. Pemain internasional Argentina itu dipandang sebagai mesin ideal untuk mendorong transisi lini tengah Mourinho, menawarkan perpaduan determinasi bertahan dan visi kreatif yang sangat disukai mantan bos Chelsea dan Inter tersebut.



