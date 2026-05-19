Terungkap: Tanggal pengumuman kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid - dengan ‘The Special One’ siap menanggapi panggilan darurat dari Santiago Bernabeu
Tanggal pengumuman kembalinya Mourinho telah ditetapkan
Real Madrid berencana mengumumkan kembalinya Jose Mourinho sebagai pelatih pada Minggu atau Senin mendatang, saat musim Liga berakhir, demikian dilaporkan sumber kepadaESPN. Madrid akan menjamu Athletic Club di Bernabeu pada Sabtu, dalam laga terakhir mereka di musim 2025-26.
Langkah ini menandai reuni dramatis antara klub dan pria yang memimpin mereka antara tahun 2010 dan 2013. Mourinho telah mengucapkan selamat tinggal kepada klubnya saat ini, Benfica, tempat ia menghabiskan musim lalu.
Meskipun manajer tersebut sebelumnya menyiratkan ada kemungkinan 99 persen ia akan tetap di Lisbon, daya tarik ibu kota Spanyol terbukti terlalu kuat untuk ditolak.
Kesepakatan telah dicapai untuk kontrak berdurasi dua tahun
Mourinho telah mencapai kesepakatan lisan untuk mengambil alih jabatan di Madrid, dengan tawaran kontrak berdurasi dua tahun. Meskipun dokumen resmi belum ditandatangani, "The Special One" telah menyinggung masa depannya setelah berakhirnya musim liga domestik Portugal.
Presiden Florentino Perez kembali mengincar Mourinho setelah klub finis di posisi kedua di bawah Barcelona di La Liga dan tersingkir di babak perempat final Liga Champions.
“Saya belum mendengar apa pun dari Real Madrid, tetapi tidak ada di antara kami yang naif, dan ada pembicaraan antara [agen saya] Jorge [Mendes], presiden, dan manajemen klub,” kata Mourinho baru-baru ini.
Dia menambahkan: “Saya akan berbicara langsung dengan Real Madrid minggu depan, dan saya akan mengambil keputusan saat itu. Sejauh ini, hanya ada pembicaraan antara Real Madrid dan Jorge Mendes, bukan dengan saya.”
Bagaimana Pemilihan Umum di Madrid Dapat Mempengaruhi Penunjukan Mourinho
Perez mengumumkan pemilihan umum pekan lalu, dengan para calon potensial diberi waktu hingga Sabtu ini, 23 Mei, untuk mendaftarkan diri.
Perez telah menyatakan bahwa ia akan mencalonkan diri kembali, sementara pengusaha Enrique Riquelme mengatakan pada hari Senin bahwa ia akan memutuskan "dalam dua atau tiga hari" apakah ia ingin mencalonkan diri. Jika Perez tidak menghadapi lawan, ia akan terpilih kembali secara otomatis; jika Riquelme mencalonkan diri, kampanye akan dilangsungkan.
Sumber-sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Perez sedang mempertimbangkan untuk memasukkan klausul dalam kontrak Mourinho yang akan memungkinkan Riquelme, jika ia memenangkan pemilihan tersebut, untuk memilih tidak melanjutkan kerja sama dengan pelatih asal Portugal itu dan beralih ke kandidat lain.
Namun, Perez tetap menjadi motor di balik penunjukan tersebut, memuji Mourinho karena telah meningkatkan daya saing klub dan membangun fondasi untuk kesuksesan selama lebih dari satu dekade.
Menangani krisis di Bernabeu
Mourinho diperkirakan akan menggantikan Alvaro Arbeloa, yang sebelumnya menggantikan Xabi Alonso pada Januari lalu. Kedua pelatih tersebut tidak berhasil membawa gelar juara, sehingga Madrid harus pulang dengan tangan hampa selama dua tahun berturut-turut.
Mourinho dilaporkan berencana menuntut komitmen penuh dan akan berupaya merombak kebijakan pra-musim serta rotasi pemain klub guna mengurangi frekuensi cedera otot yang telah menghambat performa tim dalam dua musim terakhir.