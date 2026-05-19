Real Madrid berencana mengumumkan kembalinya Jose Mourinho sebagai pelatih pada Minggu atau Senin mendatang, saat musim Liga berakhir, demikian dilaporkan sumber kepadaESPN. Madrid akan menjamu Athletic Club di Bernabeu pada Sabtu, dalam laga terakhir mereka di musim 2025-26.

Langkah ini menandai reuni dramatis antara klub dan pria yang memimpin mereka antara tahun 2010 dan 2013. Mourinho telah mengucapkan selamat tinggal kepada klubnya saat ini, Benfica, tempat ia menghabiskan musim lalu.

Meskipun manajer tersebut sebelumnya menyiratkan ada kemungkinan 99 persen ia akan tetap di Lisbon, daya tarik ibu kota Spanyol terbukti terlalu kuat untuk ditolak.



