Terungkap tak lama setelah pemecatan: Para pemain Chelsea rupanya memiliki julukan yang tidak menyenangkan untuk mantan pelatih Liam Rosenior

Setelah menjalani masa yang sukses bersama klub mitra Chelsea, Racing Strasbourg, di Prancis, Rosenior ditugaskan pada bulan Januari untuk menggantikan Enzo Maresca yang telah dipecat di London. Namun, di tengah skuad bertabur bintang tersebut, Rosenior dikabarkan mengalami masalah otoritas, seperti yang juga ditunjukkan oleh julukan yang dikabarkan melekat padanya.

Pada fase awal di bawah kepemimpinan Rosenior, hasil pertandingan masih memuaskan, namun belakangan ini Chelsea terjerumus ke dalam krisis yang dramatis. Dari delapan pertandingan resmi terakhir, tujuh di antaranya berakhir dengan kekalahan, dan dalam tiga pertandingan terakhir, mereka bahkan tidak mampu mencetak satu gol pun. Akibatnya, tim asal London ini tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain dan merosot ke peringkat kedelapan di Liga Premier.