Seperti dilaporkan oleh BBC Inggris, pria Inggris berusia 41 tahun itu dijuluki "supply teacher". Dalam bahasa Jerman, istilah itu berarti "guru pengganti". Ternyata, julukan tersebut memang sangat tepat.
Terungkap tak lama setelah pemecatan: Para pemain Chelsea rupanya memiliki julukan yang tidak menyenangkan untuk mantan pelatih Liam Rosenior
Setelah menjalani masa yang sukses bersama klub mitra Chelsea, Racing Strasbourg, di Prancis, Rosenior ditugaskan pada bulan Januari untuk menggantikan Enzo Maresca yang telah dipecat di London. Namun, di tengah skuad bertabur bintang tersebut, Rosenior dikabarkan mengalami masalah otoritas, seperti yang juga ditunjukkan oleh julukan yang dikabarkan melekat padanya.
Pada fase awal di bawah kepemimpinan Rosenior, hasil pertandingan masih memuaskan, namun belakangan ini Chelsea terjerumus ke dalam krisis yang dramatis. Dari delapan pertandingan resmi terakhir, tujuh di antaranya berakhir dengan kekalahan, dan dalam tiga pertandingan terakhir, mereka bahkan tidak mampu mencetak satu gol pun. Akibatnya, tim asal London ini tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain dan merosot ke peringkat kedelapan di Liga Premier.
FC Chelsea: Siapa yang akan menggantikan Liam Rosenior?
Setelah kekalahan 0-3 dari Brighton & Hove Albion pada hari Selasa, Rosenior akhirnya dipecat. "Keputusan ini tidak mudah bagi klub, namun hasil dan performa terkini tidak memenuhi standar yang diharapkan," kata Chelsea dalam pernyataan resminya.
Kontrak Rosenior di Chelsea sebenarnya masih berlaku hingga 2032, dan pesangonnya diperkirakan mencapai 28 juta euro. Pelatih tim muda sebelumnya, Calum McFarlane (40), mengambil alih jabatan pelatih sementara. Andoni Iraola, yang kontraknya di AFC Bournemouth akan berakhir pada musim panas ini, dianggap sebagai favorit untuk menggantikan Roseniors secara permanen. Nama-nama lain yang juga disebut-sebut adalah Cesc Fabregas, Filipe Luis, Xabi Alonso, Xavi Hernandez, Frank Lampard, dan Jose Mourinho.
Pada hari Minggu, Chelsea akan menghadapi Leeds United di semifinal Piala FA.