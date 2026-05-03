Terungkap: Sikap Real Madrid terkait peminjaman atau transfer permanen Endrick - dengan bintang muda Brasil itu dipersiapkan untuk dua peran
Tidak ada lagi pinjaman untuk bintang muda Brasil
Endrick akan kembali ke Madrid musim panas ini, setelah menyelesaikan masa peminjaman selama setengah musim di Lyon. Tidak akan ada lagi peminjaman, dan penjualan tidak sedang dipertimbangkan. Madrid telah memberi tahu Endrick mengenai rencana mereka untuknya — dan ia sangat gembira. Ia kini merasa berada dalam posisi yang lebih kuat dari sebelumnya untuk mewujudkan mimpinya meraih kesuksesan bersama raksasa Liga tersebut.
Menurut AS, komitmen Madrid terhadap Endrick sangat kuat: klub ingin dia mendapatkan posisi penting yang sejauh ini belum bisa dia nikmati. Awal musim ini, Xabi Alonso memilih untuk menaruh kepercayaan pada penyerang binaan sendiri, Gonzalo García, yang membuat pelatih kepala Madrid saat itu mengesampingkan Endrick. Pada saat itu, baik pemain maupun klub sepakat bahwa peminjaman adalah opsi terbaik. Mereka memilih Lyon - dan itu adalah keputusan yang tepat. Endrick akan berangkat ke Piala Dunia bersama Brasil, sebelum kembali ke Madrid dengan status yang lebih tinggi di skuad tim utama. Keputusan telah diambil.
Kemampuan serba bisa dan peluang untuk masuk ke tim inti
Prestasi yang diraih Endrick di Prancis — tujuh gol dan enam assist dalam 17 pertandingan — menjadi bukti kuat bagi pemain Brasil ini, yang kini pasti akan mendapatkan tempat yang pantas di skuad Madrid. Penampilannya di bawah asuhan pelatih Lyon, Paulo Fonseca, telah membuktikan bahwa ia siap menghadapi kerasnya kompetisi sepak bola Eropa di level tertinggi.
Di Lyon, ia telah menunjukkan kemampuannya dengan gemilang di sayap kanan, membuka peluang untuk menjadi starter bersama Kylian Mbappe dan Vinícius Junior dalam lini serang tiga orang di ibu kota Spanyol. Namun, untuk merebut posisi tersebut, ia harus bersaing dengan Rodrygo Goes, yang telah pulih dari cedera lutut dan terikat kontrak hingga 2028, serta Brahim Díaz dan Franco Mastantuono.
Memberikan perlindungan bagi Kylian Mbappe
Bagaimanapun, Madrid juga memandang Endrick sebagai opsi cadangan berkualitas tinggi bagi Mbappé. Selain peluang untuk bermain di sayap, Endrick diprediksi akan menjadi pengganti utama klub di posisi nomor 9, di belakang bintang asal Prancis tersebut. Peran ganda ini memastikan ia akan mendapatkan menit bermain yang diperlukan untuk melanjutkan perkembangannya sekaligus memberikan kedalaman skuad yang sangat penting.
Fleksibilitas taktis yang ditawarkan pemain muda ini dipandang sebagai aset utama oleh jajaran petinggi klub. Baik saat memimpin lini depan maupun menusuk dari sayap, naluri mencetak gol dan kreativitas pemain Brasil ini diharapkan dapat meringankan beban para bintang utama selama musim domestik dan Eropa yang melelahkan.
Melindungi investasi senilai $90 juta
Los Merengues juga berupaya melindungi investasi finansial besar yang telah mereka lakukan untuk Endrick, yang dibeli dari Palmeiras pada musim panas 2022 (meskipun kesepakatan tersebut baru resmi berlaku setelah ia genap berusia 18 tahun pada Juli 2024). Sejak saat itu, klub telah mengucurkan sekitar $90 juta (£78 juta/$106 juta) untuk perekrutan remaja tersebut, yang mencakup biaya transfernya (senilai hingga $70 juta), gaji pemain, dan berbagai komisi. Sebuah cakrawala baru kini terbuka bagi Endrick. Setelah membuktikan kemampuannya di Lyon, ia akan berlaga di Piala Dunia yang menarik, di mana ia diharapkan mendapat kesempatan bermain dan berpotensi keluar dari turnamen tersebut dengan kemampuan yang jauh lebih matang.