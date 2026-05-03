Terungkap: Sikap Real Madrid terkait peminjaman atau transfer permanen Endrick - dengan bintang muda Brasil itu dipersiapkan untuk dua peran

Endrick akan kembali ke Madrid musim panas ini, setelah menyelesaikan masa peminjaman selama setengah musim di Lyon. Tidak akan ada lagi peminjaman, dan penjualan tidak sedang dipertimbangkan. Madrid telah memberi tahu Endrick mengenai rencana mereka untuknya — dan ia sangat gembira. Ia kini merasa berada dalam posisi yang lebih kuat dari sebelumnya untuk mewujudkan mimpinya meraih kesuksesan bersama raksasa Liga tersebut.

Menurut AS, komitmen Madrid terhadap Endrick sangat kuat: klub ingin dia mendapatkan posisi penting yang sejauh ini belum bisa dia nikmati. Awal musim ini, Xabi Alonso memilih untuk menaruh kepercayaan pada penyerang binaan sendiri, Gonzalo García, yang membuat pelatih kepala Madrid saat itu mengesampingkan Endrick. Pada saat itu, baik pemain maupun klub sepakat bahwa peminjaman adalah opsi terbaik. Mereka memilih Lyon - dan itu adalah keputusan yang tepat. Endrick akan berangkat ke Piala Dunia bersama Brasil, sebelum kembali ke Madrid dengan status yang lebih tinggi di skuad tim utama. Keputusan telah diambil.