Terungkap: Satu hal yang membedakan Cristiano Ronaldo dari pemain biasa; sang GOAT asal Portugal ini diyakini akan bersinar di Piala Dunia 2026

Setelah bekerja sama secara erat dengan sang penyerang di Riyadh, Hierro meyakini bahwa kondisi fisik dan ketangguhan mental Ronaldo tetap tak tertandingi di dunia sepak bola modern. Mantan pemain internasional Spanyol itu berpendapat bahwa selama sang penyerang terhindar dari cedera serius, kehadirannya dalam skuad Roberto Martinez tak terbantahkan.

Berbicara kepada saluran televisi Mesir ON Sport mengenai ketahanan dan kebugaran sang kapten, Hierro mengatakan: "Saya yakin Cristiano Ronaldo masih mampu bersaing di level tertinggi. Apa yang telah ia tunjukkan sejauh ini, baik di level klub maupun tim nasional, dengan jelas membuktikan hal ini. Saya tidak melihat alasan untuk menyingkirkan Cristiano dari Piala Dunia, selama ia mempertahankan kondisi fisiknya dan terus tampil di level ini.

"Memang benar bahwa usia dan potensi cedera bisa berdampak, tetapi Cristiano dikenal sangat menjaga tubuhnya dan selalu siap. Saya yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi Portugal dan tampil baik di Piala Dunia."