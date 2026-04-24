Terungkap: Satu hal yang membedakan Cristiano Ronaldo dari pemain biasa; sang GOAT asal Portugal ini diyakini akan bersinar di Piala Dunia 2026
Hierro menepis kekhawatiran soal usia
Ronaldo bersiap mencatatkan sejarah musim panas ini sebagai pemain pertama yang tampil di enam turnamen Piala Dunia yang berbeda. Terlepas dari kekhawatiran terkait usianya, kapten timnas Portugal ini tetap menunjukkan performa kelas atas di Liga Pro Arab Saudi, dengan mencetak 24 gol dan dua assist dalam 25 penampilan musim ini. Performa apiknya sangat berperan dalam mempertahankan posisi Al-Nassr di puncak klasemen, yang saat ini unggul delapan poin dari rivalnya, Al-Hilal.
Profesionalisme adalah ciri khas seorang veteran
Setelah bekerja sama secara erat dengan sang penyerang di Riyadh, Hierro meyakini bahwa kondisi fisik dan ketangguhan mental Ronaldo tetap tak tertandingi di dunia sepak bola modern. Mantan pemain internasional Spanyol itu berpendapat bahwa selama sang penyerang terhindar dari cedera serius, kehadirannya dalam skuad Roberto Martinez tak terbantahkan.
Berbicara kepada saluran televisi Mesir ON Sport mengenai ketahanan dan kebugaran sang kapten, Hierro mengatakan: "Saya yakin Cristiano Ronaldo masih mampu bersaing di level tertinggi. Apa yang telah ia tunjukkan sejauh ini, baik di level klub maupun tim nasional, dengan jelas membuktikan hal ini. Saya tidak melihat alasan untuk menyingkirkan Cristiano dari Piala Dunia, selama ia mempertahankan kondisi fisiknya dan terus tampil di level ini.
"Memang benar bahwa usia dan potensi cedera bisa berdampak, tetapi Cristiano dikenal sangat menjaga tubuhnya dan selalu siap. Saya yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi Portugal dan tampil baik di Piala Dunia."
Model disiplin yang unik
Kekaguman Hierro bermula dari pengamatannya terhadap rutinitas harian dan semangat kompetitif yang telah memungkinkan Ronaldo mencetak rekor 143 gol dalam 226 penampilan untuk negaranya. Mantan kapten Real Madrid itu menekankan bahwa hasrat sang penyerang untuk meraih kesuksesan tidak pernah surut, meskipun ia telah mengoleksi begitu banyak trofi dan kini berstatus sebagai pemain senior.
Menjelaskan kualitas spesifik yang membedakan pemenang Ballon d'Or lima kali ini dari rekan-rekannya, Hierro menambahkan: "Bekerja dengan Cristiano Ronaldo adalah pengalaman yang luar biasa dalam segala hal. Kita tidak hanya berbicara tentang pemain hebat, tetapi juga teladan profesionalisme dan disiplin yang unik. Yang benar-benar membedakannya adalah semangatnya yang tak pernah padam. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, ia masih memiliki hasrat yang sama untuk menang, mencetak gol, dan terus berkembang."
Uji coba perdana di Houston
Portugal akan memulai perjalanan mereka di Grup K dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni di NRG Stadium, sebelum bertanding melawan Uzbekistan dan Kolombia pada babak penyisihan grup. Fokus utama Ronaldo saat ini adalah mempertahankan ritme mencetak golnya yang tajam, karena ia bertekad untuk tampil sebagai motor serangan tim nasional dalam turnamen ini. Mengingat performa apiknya di liga dan peran kepemimpinannya, ia tetap menjadi ancaman terbesar bagi barisan pertahanan lawan menjelang ajang bergengsi di Amerika Utara ini.