Terungkap: Sanksi berat yang mungkin dihadapi Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni di Real Madrid pasca insiden perkelahian di tempat latihan yang menyebabkan gelandang asal Uruguay itu dilarikan ke rumah sakit
Madrid membuka penyelidikan terkait insiden antara Valverde dan Tchouameni
Meskipun pihak klub berusaha meredam insiden tersebut, Real Madrid telah mengonfirmasi bahwa terjadi bentrokan fisik yang serius antara Tchouameni dan Valverde. Penyelidikan internal klub berfokus pada pelanggaran disiplin yang sangat serius, yang mengakibatkan Valverde harus dirawat di rumah sakit akibat cedera kepala, dengan masa pemulihan hingga 14 hari. Seorang penyelidik resmi telah ditunjuk untuk mengawasi proses penyelidikan ini, yang berpotensi mengakibatkan kedua gelandang tersebut diskors dari semua aktivitas klub selama maksimal satu bulan.
Duo tersebut bisa saja dilarang bermain selama sebulan
Proses disiplin mengharuskan pelatih yang baru ditunjuk untuk menyusun surat dakwaan resmi berdasarkan kesaksian para saksi dan bukti yang dikumpulkan dari lapangan latihan. Setelah dakwaan tersebut disampaikan secara resmi, pemain asal Prancis dan Uruguay tersebut akan diberi waktu tertentu untuk menyerahkan pembelaan hukum mereka kepada penyelidik. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, para pemain tersebut dapat menghadapi "skorsing selama 10 hingga 30 hari serta penangguhan gaji" jika dakwaan internal tersebut terbukti benar.
Dampak serius menanti para bintang Uruguay dan Prancis
Keputusan untuk membuka kasus resmi menunjukkan bahwa petinggi klub memandang insiden tersebut sebagai "situasi yang sangat serius" yang memerlukan penanganan hukum yang ketat. Selain kerugian finansial langsung, para pemain mungkin akan dikenakan sanksi finansial tambahan dari klub atas kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan profesional tim. Proses internal ini diperkirakan akan berlangsung selama beberapa minggu, dan masih belum jelas apakah sanksi larangan bertanding yang dijatuhkan akan diberlakukan pada musim ini atau ditunda hingga musim depan.
Pertandingan penentu gelar El Clasico
Madrid kini harus menghadapi serangkaian pertandingan yang penuh tekanan tanpa Valverde, sementara ancaman skorsing Tchouameni yang semakin mendekat menciptakan kekosongan besar di lini tengah asuhan Alvaro Arbeloa. Kekompakan skuad akan langsung diuji pada Minggu ini dalam laga El Clasico yang sangat krusial melawan Barcelona, di mana kekalahan akan secara resmi menobatkan rival mereka sebagai juara La Liga. Dengan proses disiplin yang akan segera berakhir, manajemen harus mempertimbangkan cara untuk mengintegrasikan kembali kedua pemain tersebut sambil tetap mematuhi standar ketat klub di masa kritis ini.