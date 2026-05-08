Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID Getty Images
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Terungkap: Sanksi berat yang mungkin dihadapi Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni di Real Madrid pasca insiden perkelahian di tempat latihan yang menyebabkan gelandang asal Uruguay itu dilarikan ke rumah sakit

F. Valverde
A. Tchouameni
Real Madrid
LaLiga

Real Madrid telah membuka penyelidikan disiplin khusus terhadap Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni menyusul insiden perkelahian yang keras di lapangan latihan, yang mengakibatkan pemain asal Uruguay tersebut dilarikan ke rumah sakit akibat cedera di kepala. Keduanya kini menghadapi sanksi internal yang berat, termasuk penangguhan tugas sepenuhnya dan pemotongan gaji yang signifikan.

  • Madrid membuka penyelidikan terkait insiden antara Valverde dan Tchouameni

    Meskipun pihak klub berusaha meredam insiden tersebut, Real Madrid telah mengonfirmasi bahwa terjadi bentrokan fisik yang serius antara Tchouameni dan Valverde. Penyelidikan internal klub berfokus pada pelanggaran disiplin yang sangat serius, yang mengakibatkan Valverde harus dirawat di rumah sakit akibat cedera kepala, dengan masa pemulihan hingga 14 hari. Seorang penyelidik resmi telah ditunjuk untuk mengawasi proses penyelidikan ini, yang berpotensi mengakibatkan kedua gelandang tersebut diskors dari semua aktivitas klub selama maksimal satu bulan.

    • Iklan
  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAININGAFP

    Duo tersebut bisa saja dilarang bermain selama sebulan

    Proses disiplin mengharuskan pelatih yang baru ditunjuk untuk menyusun surat dakwaan resmi berdasarkan kesaksian para saksi dan bukti yang dikumpulkan dari lapangan latihan. Setelah dakwaan tersebut disampaikan secara resmi, pemain asal Prancis dan Uruguay tersebut akan diberi waktu tertentu untuk menyerahkan pembelaan hukum mereka kepada penyelidik. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, para pemain tersebut dapat menghadapi "skorsing selama 10 hingga 30 hari serta penangguhan gaji" jika dakwaan internal tersebut terbukti benar.

  • Dampak serius menanti para bintang Uruguay dan Prancis

    Keputusan untuk membuka kasus resmi menunjukkan bahwa petinggi klub memandang insiden tersebut sebagai "situasi yang sangat serius" yang memerlukan penanganan hukum yang ketat. Selain kerugian finansial langsung, para pemain mungkin akan dikenakan sanksi finansial tambahan dari klub atas kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan profesional tim. Proses internal ini diperkirakan akan berlangsung selama beberapa minggu, dan masih belum jelas apakah sanksi larangan bertanding yang dijatuhkan akan diberlakukan pada musim ini atau ditunda hingga musim depan.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Pertandingan penentu gelar El Clasico

    Madrid kini harus menghadapi serangkaian pertandingan yang penuh tekanan tanpa Valverde, sementara ancaman skorsing Tchouameni yang semakin mendekat menciptakan kekosongan besar di lini tengah asuhan Alvaro Arbeloa. Kekompakan skuad akan langsung diuji pada Minggu ini dalam laga El Clasico yang sangat krusial melawan Barcelona, di mana kekalahan akan secara resmi menobatkan rival mereka sebagai juara La Liga. Dengan proses disiplin yang akan segera berakhir, manajemen harus mempertimbangkan cara untuk mengintegrasikan kembali kedua pemain tersebut sambil tetap mematuhi standar ketat klub di masa kritis ini.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA