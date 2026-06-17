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Terungkap: Saat Harry Kane diberitahu bahwa ia ‘takkan pernah cukup baik’ - sang kapten Timnas Inggris yang memecahkan rekor itu justru membuktikan bahwa penilaian tersebut keliru
Kane menjalani serangkaian masa peminjaman sebelum akhirnya menembus tim utama Spurs
Tingkat kesuksesan seperti itu terasa nyaris mustahil dicapai saat ia menjalani serangkaian masa peminjaman di klub-klub Football League antara tahun 2011 dan 2013. Gol-gol senior pertamanya dicetak saat membela Leyton Orient, Millwall, Norwich, dan Leicester, namun hanya sedikit yang bisa memprediksi apa yang akan dicapai oleh penyerang pekerja keras ini.
Para pendukung di Brisbane Road tentu saja tidak yakin bahwa Kane akan menjadi pemain hebat. Mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana pemain yang kini berusia 32 tahun itu telah menorehkan sejarah baru di London utara, menjadi juara Bundesliga bersama Bayern Munich, dan mencetak 79 gol untuk negaranya.
Kane kini secara luas dianggap sebagai penyerang nomor 9 terbaik di dunia, dengan standar individu yang luar biasa yang terus dipertahankan, dan Redknapp — yang menyaksikan awal perjalanan itu di Tottenham — tidak ragu bahwa pemain asal London timur yang rendah hati ini merupakan bagian dari elit dunia.
Kane pernah diberi tahu bahwa ia 'takkan pernah cukup bagus' selama bermain di EFL
Dalam wawancara bersama BuzzBallz, mantan manajer Spurs Redknapp menjawab kepada GOAL ketika ditanya apakah Kane—di atas Erling Haaland dan kawan-kawan—akan menjadi pilihannya untuk memimpin lini depan jika harus membentuk tim dari nol: “Tentu saja. Bagi saya, Harry adalah yang terbaik. Haaland memang hebat, dia mencetak gol, tapi Harry Kane bisa melakukan segalanya — dia bisa mengoper bola seperti gelandang, operannya mirip Glenn Hoddle atau pemain yang bisa menyebar bola ke mana-mana. Saat dia turun ke lini tengah, operannya luar biasa. Dia bisa melakukan segalanya.
“Sungguh luar biasa bagaimana perkembangannya. Dulu saya pernah meminjamkannya, dan saat itu Barry Hearn menjabat sebagai ketua Leyton Orient. Barry meminjamnya—saya juga meminjamkan Steven Caulker dan Andros Townsend kepadanya, dan mereka semua datang serta mengangkat Orient dari dasar klasemen.
“Saat saya masih di Tottenham, dia [Hearn] berkata: ‘Andros Townsend bisa bermain untuk Spurs, Steven Caulker bisa kembali dan bermain untuk Spurs, Harry Kane? Tidak, dia tidak akan pernah cukup bagus untuk bermain di Spurs.’
“Lihat betapa salahnya dia, bagaimana Kane berkembang, bekerja keras, berlatih, dan menjadi seperti sekarang ini. Dia adalah panutan bagi setiap anak muda yang melihatnya dan berpikir bahwa itulah yang dia raih berkat kerja keras serta berlatih, berlatih, dan berlatih. Luar biasa apa yang telah dia capai.”
Akankah Kane, yang memecahkan rekor, menjadi pemain terbaik sepanjang masa (GOAT) Inggris?
Kane telah meraih begitu banyak prestasi sehingga kini namanya masuk dalam perbincangan mengenai pemain terbaik sepanjang masa (GOAT) Inggris. Ia berada di jalur yang tepat untuk memecahkan rekor penampilan Peter Shilton—yang saat ini berada di angka 125 penampilan—dan bertekad untuk membantu mengakhiri 60 tahun kekecewaan pada musim panas ini dengan membawa The Three Lions meraih gelar juara Piala Dunia.
Ketika ditanya apakah Kane bisa melampaui pemain-pemain seperti Bobby Moore, Bobby Charlton, Paul Gascoigne, dan Wayne Rooney, Redknapp menjawab: “Nah, Bobby, kamu tahu aku memang memihak Bobby Moore, dia temanku dan aku pernah bermain bersama Bobby di West Ham selama bertahun-tahun. Ini sulit.
“Bobby Charlton, lagi-lagi seorang pesepakbola yang luar biasa, dan Gazza, hebat. Tapi Harry Kane adalah penyerang tengah terbaik di dunia, dia benar-benar pemain yang fantastis. Bakat luar biasa, orang yang baik, sosok yang mengutamakan keluarga, penuh dedikasi, berlatih dengan serius, tak pernah ada kabar buruk tentangnya, bisa melakukan segalanya—mencetak gol, menciptakan peluang, sundulan, berlari, bekerja keras, merebut bola—dia melakukan segalanya untuk tim, dia adalah pemimpin. Benar-benar pemain yang luar biasa—61 gol tahun ini di Jerman, sungguh luar biasa apa yang telah dia raih mengingat latar belakangnya.
“Alasan dia bisa melakukannya adalah karena dia mengabdikan dirinya; dia berlatih setiap hari selama satu jam, satu setengah jam setelah semua orang pulang. Dia ingin menjadi pemain, menghadapi berbagai rintangan, sering dipinjamkan ke klub lain, tidak banyak mendapat kesempatan bermain, orang-orang tidak memainkannya, tapi dia tidak menyerah; dia terus bekerja lebih keras hingga akhirnya mencapai tempat yang dia inginkan. Bagi saya, dia jelas merupakan penyerang tengah terbaik di dunia.”
- BuzzBallz
Piala Dunia 2026: Kane berharap dapat mengakhiri 60 tahun penderitaan bagi para penggemar setianya
Inggris, dengan Kane sebagai ujung tombak, akan memulai petualangan Piala Dunia mereka kali ini saat menghadapi Kroasia di AT&T Stadium — markas tim NFL Dallas Cowboys — pada hari Rabu. Tim asuhan Thomas Tuchel berharap dapat memberikan banyak hal yang patut dirayakan bagi para pendukung setia mereka yang telah lama merindukan kesuksesan.
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