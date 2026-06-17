Terungkap: Saat Harry Kane diberitahu bahwa ia ‘takkan pernah cukup baik’ - sang kapten Timnas Inggris yang memecahkan rekor itu justru membuktikan bahwa penilaian tersebut keliru

Kane telah meraih begitu banyak prestasi sehingga kini namanya masuk dalam perbincangan mengenai pemain terbaik sepanjang masa (GOAT) Inggris. Ia berada di jalur yang tepat untuk memecahkan rekor penampilan Peter Shilton—yang saat ini berada di angka 125 penampilan—dan bertekad untuk membantu mengakhiri 60 tahun kekecewaan pada musim panas ini dengan membawa The Three Lions meraih gelar juara Piala Dunia.

Ketika ditanya apakah Kane bisa melampaui pemain-pemain seperti Bobby Moore, Bobby Charlton, Paul Gascoigne, dan Wayne Rooney, Redknapp menjawab: “Nah, Bobby, kamu tahu aku memang memihak Bobby Moore, dia temanku dan aku pernah bermain bersama Bobby di West Ham selama bertahun-tahun. Ini sulit.

“Bobby Charlton, lagi-lagi seorang pesepakbola yang luar biasa, dan Gazza, hebat. Tapi Harry Kane adalah penyerang tengah terbaik di dunia, dia benar-benar pemain yang fantastis. Bakat luar biasa, orang yang baik, sosok yang mengutamakan keluarga, penuh dedikasi, berlatih dengan serius, tak pernah ada kabar buruk tentangnya, bisa melakukan segalanya—mencetak gol, menciptakan peluang, sundulan, berlari, bekerja keras, merebut bola—dia melakukan segalanya untuk tim, dia adalah pemimpin. Benar-benar pemain yang luar biasa—61 gol tahun ini di Jerman, sungguh luar biasa apa yang telah dia raih mengingat latar belakangnya.

“Alasan dia bisa melakukannya adalah karena dia mengabdikan dirinya; dia berlatih setiap hari selama satu jam, satu setengah jam setelah semua orang pulang. Dia ingin menjadi pemain, menghadapi berbagai rintangan, sering dipinjamkan ke klub lain, tidak banyak mendapat kesempatan bermain, orang-orang tidak memainkannya, tapi dia tidak menyerah; dia terus bekerja lebih keras hingga akhirnya mencapai tempat yang dia inginkan. Bagi saya, dia jelas merupakan penyerang tengah terbaik di dunia.”