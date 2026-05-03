Terungkap: Ronaldinho ‘Prime’ mengakui bahwa Lionel Messi lebih baik darinya saat ia sendiri memenangkan Ballon d’Or

Dalam sebuah wawancara dengan program Argentina Olga, Lopez menceritakan pengalamannya menyaksikan Messi muda beradaptasi di ruang ganti yang dipenuhi bintang-bintang. Ia mengungkapkan bahwa Ronaldinho, yang saat itu berada di puncak kariernya, adalah orang pertama yang mengakui keunggulan rekan setimnya yang lebih muda itu.

Lopez berkata: "Saya sudah bisa melihat bahwa anak ini baru berusia 16 tahun dan mampu bersaing dengan pemain berusia 30 tahun. Dia memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa... Kami yang lebih tua membicarakan betapa dia akan menjadi berbeda.

"Ronnie [Ronaldinho] sering berkata, 'Pemain ini lebih baik dariku.' Ronaldinho di masa 'puncaknya,' tahu kan itu? Itu tahun dia memenangkan Ballon d'Or, dan dia mengatakan itu kepadaku. Mereka yang berbeda, mereka bisa mengetahuinya."