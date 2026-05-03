AFP
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Ronaldinho ‘Prime’ mengakui bahwa Lionel Messi lebih baik darinya saat ia sendiri memenangkan Ballon d’Or
Mengenali ikon masa depan
Jauh sebelum Messi mengumpulkan delapan trofi Ballon d'Or yang memecahkan rekor dan 47 gelar resmi, potensi luar biasanya sudah sangat jelas terlihat oleh rekan-rekan setimnya yang lebih senior di Camp Nou. Lopez, yang bergabung dengan klub raksasa Catalan itu pada tahun 2005, baru-baru ini mengenang bagaimana para pemain senior tim utama langsung terkesan oleh kemampuan pemain berusia 16 tahun itu untuk mendominasi lawan-lawan yang jauh lebih tua darinya. Meskipun usianya masih sangat muda dan sikapnya pemalu, kecepatan eksplosif serta ketangguhan fisik pemain asal Argentina itu meyakinkan skuad bahwa mereka sedang menyaksikan kelahiran seorang fenomena sepak bola.
- AFP
Rekomendasi terbaik
Dalam sebuah wawancara dengan program Argentina Olga, Lopez menceritakan pengalamannya menyaksikan Messi muda beradaptasi di ruang ganti yang dipenuhi bintang-bintang. Ia mengungkapkan bahwa Ronaldinho, yang saat itu berada di puncak kariernya, adalah orang pertama yang mengakui keunggulan rekan setimnya yang lebih muda itu.
Lopez berkata: "Saya sudah bisa melihat bahwa anak ini baru berusia 16 tahun dan mampu bersaing dengan pemain berusia 30 tahun. Dia memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa... Kami yang lebih tua membicarakan betapa dia akan menjadi berbeda.
"Ronnie [Ronaldinho] sering berkata, 'Pemain ini lebih baik dariku.' Ronaldinho di masa 'puncaknya,' tahu kan itu? Itu tahun dia memenangkan Ballon d'Or, dan dia mengatakan itu kepadaku. Mereka yang berbeda, mereka bisa mengetahuinya."
Di luar lapangan
Meskipun Ronaldinho dan Messi pernah bermain bersama di lapangan sebanyak 80 kali untuk Barcelona dan mencetak total delapan gol, pengalaman Lopez bermain bersama sang maestro hanya terbatas pada dua penampilan selama musim 2005-06. Di luar kejeniusan taktisnya, Lopez dengan hangat mengingat seorang pemuda yang jauh lebih ramah daripada citra publiknya yang pendiam. Ia mencatat: "Hari ini dia sudah menjadi pria dewasa dan pemimpin bagi saya. Tapi saat itu dia masih sangat muda, sangat pemalu. Tapi dia sangat menyenangkan untuk diajak bergaul."
- Getty Images Sport
Warisan yang tak berujung
Kini berusia 38 tahun dan sebagai juara Piala Dunia, Messi terus membuktikan bahwa ia mampu menentang pola umum yang biasanya dialami atlet yang semakin menua, saat ia bersiap untuk mempertahankan gelar juara dunia Argentina. Gelandang serang legendaris ini bertekad mempertahankan trofi tersebut di turnamen 2026 mendatang, yang akan dimulai pada Juni ini di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Saat ia melanjutkan perjalanannya di MLS, dunia sepak bola tetap terpesona oleh kemampuannya mempertahankan performa level elit sambil berupaya memperpanjang rekor statistiknya yang luar biasa di panggung terbesar di dunia.