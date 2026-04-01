Terungkap: Roberto De Zerbi akan diberi peran 'seperti Sir Alex Ferguson' di Tottenham, sementara tim-tim yang terancam degradasi di Liga Premier menjadikan pelatih asal Italia itu lebih dari sekadar pelatih
Era baru kendali penuh bagi De Zerbi
Menurut media Italia La Gazzetta dello Sport, klub asal London Utara tersebut telah memberikan kontrak jangka panjang kepada De Zerbi yang berlaku hingga 2031, serta memberinya wewenang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun struktur Liga Premier modern biasanya mengutamakan pelatih kepala yang bekerja di bawah arahan direktur olahraga, Tottenham telah memberikan pengaruh kepada pria berusia 46 tahun itu yang jauh melampaui batas lapangan latihan. Ia diharapkan untuk mengawasi perombakan total operasional sepak bola klub, meniru tingkat kendali legendaris yang pernah dinikmati Ferguson di Manchester United. Hal ini terjadi meskipun klub sedang berjuang dalam pertarungan degradasi yang suram.
Kembali ke model manajer klasik
Berdasarkan ketentuan kontraknya, De Zerbi diharapkan menjadi tokoh sentral dalam semua keputusan sepak bola, termasuk tugas-tugas penting seperti pembentukan skuad dan perekrutan pemain. Struktur seperti ini semakin jarang ditemui dalam dunia sepak bola modern, di mana bahkan pelatih-pelatih yang sering meraih gelar juara seperti Pep Guardiola dan Mikel Arteta pun bekerja di bawah kerangka kerja eksekutif yang ketat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa mantan manajer Brighton itu awalnya ragu untuk menerima tawaran tersebut di tengah musim. Namun, tim eksekutif begitu bertekad untuk mendatangkan orang yang mereka inginkan sehingga mereka setuju untuk sepenuhnya sejalan dengan visinya, dengan menawarkan otonomi manajerial penuh.
Menyeimbangkan perjuangan bertahan hidup dengan ambisi besar
Terlepas dari rencana-rencana besarnya, De Zerbi harus menghadapi kenyataan yang suram. Tottenham hanya unggul satu poin di atas zona degradasi, belum pernah menang sepanjang tahun 2026, dan memiliki skuad yang dilanda cedera. Manajer tersebut menekankan kebutuhan mendesak untuk naik peringkat sekaligus membangun tim yang mampu meraih “prestasi besar”. Dengan memberinya wewenang yang begitu luas, Spurs telah mempertaruhkan masa depan mereka pada satu filosofi saja. Kesuksesan bisa membawa stabilitas yang hilang sejak era Mauricio Pochettino, tetapi degradasi akan membuat struktur yang telah dibangun selama satu dekade ini menjadi beban berat. Pada akhirnya, para penggemar berharap suara unik dalam sepak bola ini mengakhiri tahun-tahun pengeluaran yang tidak terarah.
Apa langkah selanjutnya bagi Tottenham?
Pertandingan-pertandingan krusial antara lain laga tandang ke Sunderland pada 12 April dan ke Wolves yang berada di dasar klasemen pada 25 April, serta ujian berat melawan Leeds United, Aston Villa, dan Chelsea, sebelum menutup musim yang penuh tekanan ini dengan pertandingan melawan Everton pada 24 Mei.