Terungkap: Roberto De Zerbi akan diberi peran 'seperti Sir Alex Ferguson' di Tottenham, sementara tim-tim yang terancam degradasi di Liga Premier menjadikan pelatih asal Italia itu lebih dari sekadar pelatih

Berdasarkan ketentuan kontraknya, De Zerbi diharapkan menjadi tokoh sentral dalam semua keputusan sepak bola, termasuk tugas-tugas penting seperti pembentukan skuad dan perekrutan pemain. Struktur seperti ini semakin jarang ditemui dalam dunia sepak bola modern, di mana bahkan pelatih-pelatih yang sering meraih gelar juara seperti Pep Guardiola dan Mikel Arteta pun bekerja di bawah kerangka kerja eksekutif yang ketat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa mantan manajer Brighton itu awalnya ragu untuk menerima tawaran tersebut di tengah musim. Namun, tim eksekutif begitu bertekad untuk mendatangkan orang yang mereka inginkan sehingga mereka setuju untuk sepenuhnya sejalan dengan visinya, dengan menawarkan otonomi manajerial penuh.