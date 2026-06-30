Terungkap: Rincian tawaran rekor Real Madrid untuk Michael Olise - upaya merekrut pemain sayap asal Prancis dari Bayern Munich ini diperkirakan akan melampaui rekor transfer bersejarah Neymar senilai €222 juta

Dalam langkah yang diperkirakan akan menggemparkan pasar sepak bola global, Real Madrid dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran untuk Olise senilai total €223 juta (£192 juta/$255 juta). Menurut laporan dari SPORT, proposal tersebut terdiri dari biaya tetap sebesar €190 juta (£164 juta/$217 juta) ditambah €33 juta (£28 juta/$38 juta) dalam bentuk variabel yang terkait dengan performa.

Jumlah yang mencengangkan ini akan melampaui €222 juta yang dibayarkan PSG kepada Barcelona untuk Neymar pada tahun 2017, yang menjadikan pemain asal Prancis itu sebagai pemain termahal dalam sejarah. Kesepakatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam strategi transfer Perez.

Selama kampanye pemilihan baru-baru ini, presiden Real Madrid tersebut dilaporkan menyatakan, "Saya akan mengajukan tawaran terbesar yang pernah diajukan Real Madrid kepada tim Eropa untuk seorang pesepakbola," sebuah janji yang kini tampaknya ia tekadkan untuk dipenuhi.







