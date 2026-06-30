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Terungkap: Rincian tawaran rekor Real Madrid untuk Michael Olise - upaya merekrut pemain sayap asal Prancis dari Bayern Munich ini diperkirakan akan melampaui rekor transfer bersejarah Neymar senilai €222 juta
Lamaran pernikahan yang memecahkan rekor senilai €223 juta
Dalam langkah yang diperkirakan akan menggemparkan pasar sepak bola global, Real Madrid dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran untuk Olise senilai total €223 juta (£192 juta/$255 juta). Menurut laporan dari SPORT, proposal tersebut terdiri dari biaya tetap sebesar €190 juta (£164 juta/$217 juta) ditambah €33 juta (£28 juta/$38 juta) dalam bentuk variabel yang terkait dengan performa.
Jumlah yang mencengangkan ini akan melampaui €222 juta yang dibayarkan PSG kepada Barcelona untuk Neymar pada tahun 2017, yang menjadikan pemain asal Prancis itu sebagai pemain termahal dalam sejarah. Kesepakatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam strategi transfer Perez.
Selama kampanye pemilihan baru-baru ini, presiden Real Madrid tersebut dilaporkan menyatakan, "Saya akan mengajukan tawaran terbesar yang pernah diajukan Real Madrid kepada tim Eropa untuk seorang pesepakbola," sebuah janji yang kini tampaknya ia tekadkan untuk dipenuhi.
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Bayern Munich tetap teguh pada bintang asal Prancis tersebut
Meskipun spekulasi semakin menguat, Bayern Munich belum menunjukkan keinginan secara terbuka untuk melepas aset andalan mereka. Pemain sayap berusia 24 tahun itu telah menjadi sosok kunci di Allianz Arena dan saat ini terikat kontrak hingga tahun 2029.
Presiden Bayern, Herbert Hainer, telah secara terbuka menyatakan sikap klub, berusaha membantah rumor yang beredar di ibu kota Spanyol.
Menanggapi hal tersebut, Hainer menegaskan bahwa Madrid “tidak perlu repot-repot karena Bayern tidak ingin menjual Michael.” Ia menambahkan: “Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Real Madrid; mereka menghubungi saya untuk memberitahu bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kontak dengan Olise dan bahwa mereka tidak ingin spekulasi yang terus-menerus ini muncul di media.”
Olise ingin mendapatkan kejelasan mengenai masa depannya
Setelah penampilan gemilang dan partisipasi yang produktif di Piala Dunia 2026 bersama Kylian Mbappé, nilai pasar Olise kini berada di titik tertinggi sepanjang kariernya. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pemain sayap tersebut telah meminta pertemuan dengan petinggi Bayern untuk memahami posisi mereka dan menentukan apakah klub bersedia bernegosiasi jika ada tawaran yang "luar biasa" masuk.
Minat dari Santiago Bernabeu bukanlah satu-satunya faktor yang berperan, karena Olise menyadari bahwa beberapa klub elit sedang memantau situasinya.
Namun, godaan untuk bergabung dengan Mbappe di Madrid dan menjadi bagian dari “Dream Team” impian banyak penggemar mungkin terlalu menggiurkan untuk diabaikan. Dengan sang pemain kini secara aktif mencari dialog dengan klubnya saat ini, tekanan kini beralih ke dewan direksi Bayern untuk mengambil keputusan definitif mengenai penilaian mereka terhadap sang pemain.
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Musim panas transformasi Real Madrid
Madrid sudah cukup aktif di bursa transfer ini, dengan mendatangkan empat pemain baru dalam upaya mereka bangkit dari dua musim yang hasilnya jauh di bawah ekspektasi tinggi mereka. Kedatangan Olise dipandang sebagai potongan terakhir dari teka-teki untuk memastikan dominasi di level domestik dan Eropa.
Sebelumnya, klub ini harus mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah adanya negosiasi demi menjaga hubungan profesional dengan klub raksasa asal Jerman tersebut, namun intensitas laporan terbaru menunjukkan bahwa transfer ini sedang dipersiapkan.
Jika kesepakatan ini terwujud, hal itu akan menandai momen bersejarah dalam dunia olahraga, yang secara resmi mengakhiri masa sembilan tahun Neymar sebagai pemain termahal di dunia.