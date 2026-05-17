Berbeda secara signifikan dari struktur yang menjadi ciri khas rezim-rezim sebelumnya di bawah kepemilikan BlueCo, Chelsea secara resmi menunjuk Alonso sebagai manajer, bukan sekadar pelatih kepala yang wewenangnya lebih terbatas. Perubahan ini menandakan pergeseran kekuasaan besar di Stamford Bridge, yang memberikan pria berusia 44 tahun itu wewenang yang jauh lebih luas dalam hal perekrutan dan operasional tim utama dibandingkan para pendahulunya.

Berbicara mengenai perannya yang baru, Alonso mengungkapkan kebanggaannya, dengan menyatakan: "Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia sepak bola dan saya merasa sangat bangga bisa menjadi manajer klub hebat ini. Dari percakapan saya dengan kelompok pemilik dan pimpinan bidang olahraga, jelas bahwa kami memiliki ambisi yang sama. Kami ingin membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi dan berjuang untuk meraih trofi. Ada talenta hebat dalam skuad dan potensi besar di klub sepak bola ini, dan akan menjadi kehormatan besar bagi saya untuk memimpinnya. Sekarang fokusnya adalah pada kerja keras, membangun budaya yang tepat, dan memenangkan trofi."