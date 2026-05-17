Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Rencana transfer Xabi Alonso untuk Chelsea, serta alasan mengapa The Blues beralih ke legenda Liverpool setelah 'kesalahan' Liam Rosenior dijelaskan
Alonso diberi gelar 'Manajer' dalam perombakan kepemimpinan
Berbeda secara signifikan dari struktur yang menjadi ciri khas rezim-rezim sebelumnya di bawah kepemilikan BlueCo, Chelsea secara resmi menunjuk Alonso sebagai manajer, bukan sekadar pelatih kepala yang wewenangnya lebih terbatas. Perubahan ini menandakan pergeseran kekuasaan besar di Stamford Bridge, yang memberikan pria berusia 44 tahun itu wewenang yang jauh lebih luas dalam hal perekrutan dan operasional tim utama dibandingkan para pendahulunya.
Berbicara mengenai perannya yang baru, Alonso mengungkapkan kebanggaannya, dengan menyatakan: "Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia sepak bola dan saya merasa sangat bangga bisa menjadi manajer klub hebat ini. Dari percakapan saya dengan kelompok pemilik dan pimpinan bidang olahraga, jelas bahwa kami memiliki ambisi yang sama. Kami ingin membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi dan berjuang untuk meraih trofi. Ada talenta hebat dalam skuad dan potensi besar di klub sepak bola ini, dan akan menjadi kehormatan besar bagi saya untuk memimpinnya. Sekarang fokusnya adalah pada kerja keras, membangun budaya yang tepat, dan memenangkan trofi."
- Getty
Memperbaiki 'kesalahan' Rosenior
Keputusan untuk merekrut Alonso diambil setelah masa jabatan Rosenior yang singkat dan tidak berhasil, yang dipecat setelah hanya 106 hari menjabat sebagai manajer. Sumber internal di Chelsea mengindikasikan bahwa perekrutan mantan manajer Hull City tersebut kini dianggap sebagai "kesalahan" dan "proses pembelajaran" bagi jajaran pimpinan klub, menurut laporan ESPN. Pihak manajemen menyadari bahwa skuad muda dan mahal ini membutuhkan sosok dengan reputasi dan pengalaman yang mumpuni untuk mewujudkan potensinya, bukan pelatih pengembangan lainnya.
Kedatangan Alonso dirancang untuk mencegah ketidakpuasan para pemain dan memulihkan otoritas di ruang ganti. Sementara Rosenior kesulitan mendapatkan rasa hormat dari para bintang ternama, pelatih asal Spanyol ini datang dengan riwayat karier yang mencakup gelar Bundesliga tanpa terkalahkan dan karier bermain yang legendaris. The Blues juga sangat ingin mengungguli pesaing potensial dari Liverpool, di mana masa depan Arne Slot telah menjadi bahan spekulasi.
Strategi transfer baru untuk Chelsea
Salah satu syarat utama bagi Alonso untuk menerima jabatan tersebut adalah perubahan mendasar pada model perekrutan klub, menurut laporan tersebut. Setelah menghabiskan lebih dari £2 miliar ($2,7 miliar) untuk talenta muda berbakat yang belum menunjukkan kesuksesan signifikan di level domestik, klub telah menyetujui tuntutan Alonso untuk mendatangkan lebih banyak pemain senior yang sudah siap pakai. Pergeseran ini dari strategi yang murni berfokus pada pemain muda dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan yang diperlukan agar klub dapat bersaing di Liga Premier dan Liga Champions secara langsung.
Meskipun klub akan tetap memanfaatkan data dan jaringan pencari bakatnya yang luas, Alonso diharapkan memiliki suara yang jauh lebih berpengaruh dalam mengidentifikasi target. Kurangnya kendali atas transfer merupakan masalah utama bagi manajer-manajer sebelumnya, tetapi kesepakatan baru ini memastikan bahwa pelatih asal Spanyol itu akan memimpin evolusi skuad musim panas ini. Jaminan ini sangat penting dalam meyakinkan Alonso untuk kembali ke Inggris setelah kepergiannya dari Bernabeu.
- (C)Getty Images
Mengabaikan bencana Real Madrid
Keputusan Chelsea untuk merekrut Alonso diambil meskipun ia menjalani masa jabatan yang sulit selama 233 hari di Real Madrid, di mana ia berselisih dengan beberapa bintang ternama. Di Spanyol, hubungannya dengan Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Federico Valverde memburuk saat sang pelatih berusaha menerapkan sistem taktis yang ketat yang membatasi kebebasan mereka. Namun, dewan direksi Chelsea tetap yakin bahwa skema yang ia terapkan di Leverkusen lebih cocok untuk skuad pemain mereka saat ini.
Secara taktis, The Blues mengharapkan Alonso menerapkan formasi 3-4-2-1 yang terbukti sangat sukses di Jerman. Ada antusiasme khusus mengenai bagaimana sistem ini akan menguntungkan Cole Palmer, dengan harapan Alonso dapat meniru kesuksesannya dalam mengembangkan Florian Wirtz. Meskipun mengalami kekalahan telak pada bulan-bulan terakhirnya di Madrid, klub London ini percaya bahwa identitas taktisnya adalah potongan yang hilang dari teka-teki mahal mereka.