Terungkap: 'Rencana transfer musim panas ideal' Man Utd, dengan Iliman Ndiaye & Lewis Hall termasuk di antara DELAPAN nama yang sedang dipantau
Perombakan lini tengah tetap menjadi prioritas
Setan Merah bersiap menghadapi perubahan besar di lini tengah seiring rencana kepergian gelandang veteran Casemiro dari Old Trafford pada akhir musim ini. Untuk mengisi kekosongan tersebut, United memprioritaskan perekrutan Baleba dari Brighton, menurut Sky Sports. Meskipun upaya sebelumnya gagal, klub yakin kesepakatan kini lebih mungkin tercapai mengingat sedikit penurunan nilai pasar pemain berusia 22 tahun tersebut.
Strategi perekrutan ini tidak hanya terbatas pada pemain bertahan, tetapi klub juga mengincar 'nomor delapan' yang kreatif. Elliot Anderson dari Nottingham Forest muncul sebagai pilihan utama untuk peran ini, meskipun United menghadapi persaingan ketat dari rival sekota mereka, Manchester City, untuk mendapatkan tanda tangan gelandang serba bisa tersebut.
Mencari profil yang sempurna
Pilihan alternatif sudah mulai dipertimbangkan jika target utama ternyata sulit didatangkan. Joao Gomes dari Wolves dianggap sebagai solusi yang hemat biaya, terutama karena timnya sedang terancam degradasi, sementara Adam Wharton dari Crystal Palace tetap menjadi opsi domestik yang menjanjikan.
Di lini serang, fokus telah beralih ke bintang RB Leipzig, Yan Diomande. Pemain internasional Pantai Gading berusia 19 tahun ini telah mengguncang Bundesliga dengan 10 gol dan tujuh assist musim ini, menawarkan profil pemain sayap kaki kanan yang saat ini kurang dimiliki United. Untuk melengkapi energi muda ini, klub juga memantau Ndiaye dari Everton, yang menikmati musim produktif lainnya dan mencetak gol dalam kemenangan telak 3-0 The Toffees atas Chelsea baru-baru ini.
Kedalaman skuad di lini belakang dan solusi untuk posisi bek kiri
Hall dari Newcastle United menjadi kandidat terkuat untuk mengatasi masalah yang terus menerpa posisi bek kiri United. Setelah penampilan gemilang yang membuatnya dipanggil ke timnas Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel, Hall dipandang sebagai pesaing ideal bagi Luke Shaw, terutama karena masa bakti Tyrell Malacia di klub ini hampir berakhir.
Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt juga sedang dipantau sebagai opsi kedua. Pemain Jerman berusia 22 tahun ini telah tampil menonjol di Bundesliga, dengan menyumbang delapan gol musim ini. Petinggi United ingin segera menyelesaikan kesepakatan apa pun untuk menghindari kenaikan harga yang biasanya terkait dengan performa di Piala Dunia.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sebelum sepenuhnya fokus pada bursa transfer, Man Utd akan berusaha mengakhiri musim ini dengan gemilang — terutama karena mereka mengincar tiket ke Liga Champions musim depan. Setan Merah saat ini berada di peringkat ketiga klasemen dengan 55 poin, hanya unggul satu poin dari Aston Villa di peringkat keempat dan enam poin di atas Liverpool, yang saat ini menempati posisi lima besar. Mereka selanjutnya akan menghadapi Leeds United pada 13 April setelah jeda internasional.