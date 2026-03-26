Terungkap: 'Rencana transfer musim panas ideal' Man Utd, dengan Iliman Ndiaye & Lewis Hall termasuk di antara DELAPAN nama yang sedang dipantau

Setan Merah bersiap menghadapi perubahan besar di lini tengah seiring rencana kepergian gelandang veteran Casemiro dari Old Trafford pada akhir musim ini. Untuk mengisi kekosongan tersebut, United memprioritaskan perekrutan Baleba dari Brighton, menurut Sky Sports. Meskipun upaya sebelumnya gagal, klub yakin kesepakatan kini lebih mungkin tercapai mengingat sedikit penurunan nilai pasar pemain berusia 22 tahun tersebut.

Strategi perekrutan ini tidak hanya terbatas pada pemain bertahan, tetapi klub juga mengincar 'nomor delapan' yang kreatif. Elliot Anderson dari Nottingham Forest muncul sebagai pilihan utama untuk peran ini, meskipun United menghadapi persaingan ketat dari rival sekota mereka, Manchester City, untuk mendapatkan tanda tangan gelandang serba bisa tersebut.