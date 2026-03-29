Terungkap: Rencana pramusim Manchester United untuk wonderkid berusia 15 tahun, JJ Gabriel, menjelang debutnya di tim utama

Dia sudah diundang untuk berlatih bersama tim utama klub — meski baru akan genap berusia 15 tahun pada Oktober 2025 — dan telah memukau banyak orang dengan penampilannya di antara para pemain ternama. Darren Fletcher, yang menjabat sebagai pelatih tim U-18 di Old Trafford dan sempat menjadi pelatih sementara tim utama musim ini, berkomentar tentang talenta paling menjanjikan yang berhasil ditemukan Setan Merah dalam beberapa waktu terakhir: “Dia adalah pemuda yang sedang ramai dibicarakan, kamu tahu ada banyak sorotan padanya dan itu pantas karena dia benar-benar anak yang berbakat. Dia bekerja keras. Hal pertama yang ingin saya katakan adalah dia mencintai sepak bola. Dia mencintai latihan, dia mencintai bermain, dia mencintai menguasai bola, dia mencintai mengekspresikan dirinya. Dia membuat keputusan yang fantastis. Dia memiliki antusiasme terhadap permainan yang luar biasa.

“Berusia 15 tahun, masa depan cerah menantinya. Saya sangat antusias dengan bakatnya, tapi yang paling penting adalah dia terus berkembang, dan dia berada di tim U18, dan dia tampil luar biasa, tapi dia masih banyak yang harus dipelajari. Dunia ada di tangannya dan dia hanya perlu menjalani perjalanannya, dan waktunya akan tiba pada waktunya. Tapi untuk saat ini, menurut saya masih sedikit terlalu dini, dan saya pikir banyak orang akan setuju dengan saya.”

Michael Carrick, yang menjabat sebagai manajer interim Setan Merah, berkomentar tentang Gabriel, yang belum bisa debut secara kompetitif: “Dia tampil sangat baik, JJ. Kami memiliki pemain muda yang sangat bagus di akademi dan kami berusaha membawa pemain muda ke tim utama sebanyak mungkin. Kami selalu berusaha memberikan pengalaman kepada para pemain untuk berlatih dan merasakan atmosfernya.

“JJ adalah talenta besar, hal itu sudah jelas, dan dia telah menjalani musim yang sangat baik bersama tim U18. Kami jelas sangat menghargainya, tetapi kesabaran sangat penting dalam mengelola segala hal yang menyertainya dan bekerja sama dengannya dalam pengembangan, seperti yang kami lakukan dengan semua pemain muda lainnya, serta memilih momen yang tepat untuk naik ke level berikutnya. Apa yang dia lakukan saat berlatih, dia melakukannya dengan baik seperti yang diharapkan, dan bagus memiliki pemain muda yang bergabung dengan kami.”