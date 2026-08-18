Di tengah musim panas yang didominasi oleh masa depan gelandang bertahan terbaik dunia, terungkap bahwa Real Madrid mencoba mengganggu upaya Barcelona dengan tawaran pembuka yang jauh di bawah ekspektasi Manchester City.

Menurut El Chiringuito TV, Real Madrid mengajukan proposal yang disebut nyaris menggelikan, dengan sejumlah angka menunjukkan bahwa tawaran awal itu berada di bawah €40 juta. Meski Florentino Perez ingin membawa kembali pemain berusia 30 tahun itu ke ibu kota Spanyol, komitmen finansial yang ditawarkan tidak mencerminkan status Rodri sebagai pemenang Ballon d'Or 2024 maupun peran vitalnya dalam kesuksesan internasional terbaru Spanyol.

Perbedaan antara dua raksasa Spanyol itu sangat mencolok, karena Madrid pada akhirnya mencapai batas sekitar €45 juta. Di Manchester City, tempat Rodri telah mengoleksi 13 trofi utama, jumlah tersebut dipandang tidak cukup untuk pemain dengan kalibernya, terlepas dari usianya atau pemulihan terbarunya dari cedera ligamen krusiat anterior.