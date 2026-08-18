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Terungkap: Real Madrid mengajukan tawaran 'tak masuk akal' untuk Rodri sebelum Barcelona memenangi perburuan bintang Manchester City itu
Tawaran rendah Madrid untuk pemenang Ballon d'Or
Di tengah musim panas yang didominasi oleh masa depan gelandang bertahan terbaik dunia, terungkap bahwa Real Madrid mencoba mengganggu upaya Barcelona dengan tawaran pembuka yang jauh di bawah ekspektasi Manchester City.
Menurut El Chiringuito TV, Real Madrid mengajukan proposal yang disebut nyaris menggelikan, dengan sejumlah angka menunjukkan bahwa tawaran awal itu berada di bawah €40 juta. Meski Florentino Perez ingin membawa kembali pemain berusia 30 tahun itu ke ibu kota Spanyol, komitmen finansial yang ditawarkan tidak mencerminkan status Rodri sebagai pemenang Ballon d'Or 2024 maupun peran vitalnya dalam kesuksesan internasional terbaru Spanyol.
Perbedaan antara dua raksasa Spanyol itu sangat mencolok, karena Madrid pada akhirnya mencapai batas sekitar €45 juta. Di Manchester City, tempat Rodri telah mengoleksi 13 trofi utama, jumlah tersebut dipandang tidak cukup untuk pemain dengan kalibernya, terlepas dari usianya atau pemulihan terbarunya dari cedera ligamen krusiat anterior.
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Tekad Barcelona mengamankan kesepakatan itu
Ketika Real Madrid ragu-ragu, Barcelona bergerak dengan keyakinan untuk memastikan Hansi Flick mendapatkan target utamanya untuk era baru di Spotify Camp Nou. Hierarki Blaugrana menyadari kebutuhan mendesak akan kehadiran sosok veteran di lini tengah, terutama setelah cedera yang dialami Frenkie de Jong. Untuk mengalahkan persaingan, Barcelona menyepakati paket senilai €60 juta dalam pembayaran terjamin, dengan tambahan €11 juta yang disusun melalui berbagai bonus terkait performa.
Transfer ini menjadi pernyataan ambisi besar bagi Flick, yang memandang Rodri sebagai sosok penting untuk menghadirkan kepemimpinan dan stabilitas di samping talenta-talenta muda klub yang tengah muncul. Dengan mengamankan pemain internasional Spanyol itu dengan kontrak hingga 2030, Barcelona secara efektif telah menggantikan kekosongan yang ditinggalkan figur-figur legendaris masa lalu dengan pemain yang memahami nuansa permainan Spanyol.
Rodri menjelaskan alasan ia memilih Barcelona
Berbicara dalam presentasi resminya, Rodri secara luar biasa blak-blakan soal ketertarikan yang ia terima dari tempat lain, dengan menegaskan bahwa Santiago Bernabeu memang sempat menjadi tujuan potensial sebelum ia berkomitmen kepada Barcelona.
"Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat senang berada di sini. Ini adalah hari yang spesial, babak baru yang penting dalam karier saya. Ini keputusan yang sulit," jelas Rodri. "Pertama karena meninggalkan City, mereka memberi saya segalanya dan saya sangat bahagia, dan saya akan selalu berterima kasih. Saya berterima kasih kepada mereka karena mempermudah kepergian saya."
Kata-kata sang gelandang menyoroti bahwa meski Real Madrid melakukan upaya serius untuk merekrutnya, proyek olahraga di Barcelona menjadi faktor penentu. Rodri mencatat bahwa kepindahannya ke Spotify Camp Nou selalu menjadi prioritas mutlaknya begitu menjadi jelas bahwa ia akan meninggalkan Manchester.
- Getty Images Sport
Menatap era baru di Catalonia
Setelah formalitas transfer ini rampung, Rodri diperkirakan akan cepat beradaptasi dengan skuad tim utama. Ia juga sudah menanggapi kekhawatiran terkait kondisi fisiknya, dengan menjelaskan bahwa operasi punggung yang baru-baru ini dijalaninya hanyalah prosedur rawat jalan dan bahwa ia sepenuhnya siap untuk langsung tancap gas.
Langkah berikutnya bagi rekrutan baru ini adalah penampilan pertamanya di hadapan pendukung tuan rumah, yang dijadwalkan pada laga tradisional Trofi Joan Gamper. Barcelona akan menghadapi tim Mesir Al Ahly, yang menjadi panggung sempurna bagi Rodri untuk diperkenalkan secara resmi kepada publik Camp Nou sebelum kampanye La Liga dimulai.
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