Terungkap: Real Madrid kini harus membayar LEBIH BANYAK untuk Jose Mourinho karena klausul pelepasan Benfica telah kadaluwarsa

Real Madrid masih berada di jalur yang tepat untuk menunjuk Mourinho untuk masa jabatan keduanya, namun proses tersebut kini menjadi jauh lebih mahal, menurut laporan The Athletic. Pelatih asal Portugal itu diperkirakan akan menggantikan Alvaro Arbeloa dengan kontrak berdurasi tiga tahun. Klausul pelepasan dalam kontrak Mourinho bersama Benfica memungkinkan klub-klub lain untuk mendapatkan jasanya dengan biaya sekitar €6 juta selama 10 hari kerja setelah berakhirnya musim di Portugal.

Klausul tersebut berakhir pada 29 Mei, sehingga Madrid harus menghadapi potensi paket kompensasi senilai hingga €15 juta. Kenaikan biaya ini disebabkan oleh penundaan seputar proses pemilihan presiden klub. Meskipun Florentino Perez telah memimpin upaya untuk mendatangkan Mourinho, penyelesaian resmi kesepakatan tersebut terhambat oleh perkembangan di luar lapangan.