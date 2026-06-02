Terungkap: Real Madrid kini harus membayar LEBIH BANYAK untuk Jose Mourinho karena klausul pelepasan Benfica telah kadaluwarsa
Penundaan Madrid membuat harga Mourinho melonjak
Real Madrid masih berada di jalur yang tepat untuk menunjuk Mourinho untuk masa jabatan keduanya, namun proses tersebut kini menjadi jauh lebih mahal, menurut laporan The Athletic. Pelatih asal Portugal itu diperkirakan akan menggantikan Alvaro Arbeloa dengan kontrak berdurasi tiga tahun. Klausul pelepasan dalam kontrak Mourinho bersama Benfica memungkinkan klub-klub lain untuk mendapatkan jasanya dengan biaya sekitar €6 juta selama 10 hari kerja setelah berakhirnya musim di Portugal.
Klausul tersebut berakhir pada 29 Mei, sehingga Madrid harus menghadapi potensi paket kompensasi senilai hingga €15 juta. Kenaikan biaya ini disebabkan oleh penundaan seputar proses pemilihan presiden klub. Meskipun Florentino Perez telah memimpin upaya untuk mendatangkan Mourinho, penyelesaian resmi kesepakatan tersebut terhambat oleh perkembangan di luar lapangan.
Proses pemilihan mempersulit penunjukan
Namun, Perez secara terbuka menanggapi situasi politik di Real Madrid setelah mengumumkan pemilihan presiden meskipun masa jabatannya masih berlaku hingga 2029. Dalam konferensi pers, ia menyatakan bahwa ada upaya dari pihak-pihak yang beroperasi "di balik layar" untuk menggulingkannya dari jabatannya.
Munculnya pengusaha Enrique Riquelme sebagai penantang menghalangi pengukuhan otomatis Perez sebagai presiden dan menunda langkah-langkah administratif yang diperlukan untuk menyelesaikan penunjukan Mourinho sebelum klausul pelepasan yang lebih rendah berakhir.
Kesepakatan tercapai meskipun biaya terus meningkat
Meskipun menghadapi berbagai kendala, Real Madrid dan Mourinho dilaporkan telah mencapai kesepakatan penuh. Kesepakatan tersebut diselesaikan pada pekan setelah 16 Mei, dengan mantan pelatih Chelsea dan Inter itu menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun.
Madrid awalnya berencana untuk memperkenalkan Mourinho sebelum akhir Mei. Rencana tersebut berubah ketika Riquelme ikut dalam pemilihan presiden pada 23 Mei, yang menimbulkan ketidakpastian seputar waktu pengumuman keputusan resmi klub.
Meski demikian, klub tetap beroperasi seperti biasa. Antonio Rudiger baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak, sementara dilaporkan bahwa persiapan di balik layar terus berlangsung terkait staf kepelatihan Mourinho dan target transfer musim panas potensial setelah dua musim berturut-turut tanpa trofi besar.
Menunggu hasil pemilu sebelum mengumumkannya secara resmi
Real Madrid kini harus melewati pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 7 Juni sebelum secara resmi menyelesaikan kembalinya Mourinho. Meskipun berakhirnya klausul Benfica telah meningkatkan biaya finansial kesepakatan tersebut, hal itu diperkirakan tidak akan mengubah rencana Madrid. Mourinho tetap menjadi kandidat pilihan Perez, dan klub tampaknya bertekad untuk melanjutkan rencana reuni ini demi mengembalikan kejayaan di Spanyol dan Eropa.
Namun, kembalinya Mourinho ke Santiago Bernabeu bisa saja gagal jika Riquelme secara mengejutkan memenangkan pemilihan dan menjadi presiden klub, karena ia sebelumnya telah menegaskan bahwa manajer baru Los Blancos belum pernah menangani raksasa Spanyol tersebut sebelumnya.