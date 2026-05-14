Getty
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Real Madrid Harus Membayar Kompensasi Besar kepada Benfica kepada Jose Mourinho Jika Klausul Pelepasan Manajer Itu Diaktifkan
Biaya untuk mendatangkan kembali Mourinho
Kepergian Mourinho dari Estadio da Luz akan mengharuskan Madrid membayar biaya kompensasi sebesar hampir €7 juta kepada Benfica, menurut laporan Record. Angka spesifik ini merupakan nilai ganti rugi akhir yang disepakati antara sang manajer dan pimpinan klub, yang berfungsi sebagai jaminan bagi pihak Lisbon jika pelatih ternama mereka direkrut kembali oleh mantan klubnya. Klausul ini berlaku dalam jangka waktu yang sangat spesifik. Menurut laporan, biaya tersebut harus dibayarkan jika salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri kontrak saat ini dalam jangka waktu 10 hari setelah pertandingan terakhir musim ini.
- Getty
Benfica berjuang untuk mempertahankan pemainnya
Rui Costa dan jajaran direksi Benfica tidak tinggal diam di tengah semakin memanasnya spekulasi transfer. Record menambahkan bahwa presiden klub telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak resmi kepada Mourinho. The Eagles sangat ingin memperpanjang kerja sama mereka dengan sang ahli taktik dan memberikan stabilitas bagi proyek yang telah dipimpinnya sepanjang musim ini.
Meskipun ada godaan dari Madrid, Benfica berharap bahwa persyaratan yang lebih baik dapat meyakinkan pelatih berusia 61 tahun itu untuk tetap tinggal di Portugal. Namun, keputusan sepenuhnya ada di tangan sang manajer, yang tetap merahasiakan rencananya sepanjang tahap akhir musim Liga Portugal, menyadari bahwa jendela transfer akan segera dibuka.
Florentino Perez tetap enggan berkomentar
Di tengah spekulasi yang terus beredar, Presiden Real Madrid Florentino Perez telah meminta dewan pemilihan untuk memulai proses pemilihan presiden baru di klub. Pimpinan yang telah lama menjabat ini berupaya mempertahankan kendali atas klub setelah musim yang diwarnai hasil-hasil kurang memuaskan di lapangan, namun ia menolak untuk secara terbuka mengonfirmasi apakah pergantian pelatih akan segera terjadi.
Ketika ditanya apakah Mourinho hampir menyetujui kembalinya, Perez berhati-hati untuk menghindari janji langsung. "Mengenai kedatangan Mourinho, kami belum sampai pada tahap prosedural itu; kami fokus memastikan bahwa Real Madrid milik para anggotanya," jelasnya. "Saya tidak akan membicarakan pelatih atau pemain. Saya mencalonkan diri untuk mengembalikan aset klub kepada para anggotanya."
- Getty Images Sport
Perencanaan suksesi di Luz
Sementara Benfica menanti jawaban Mourinho, mereka sudah mulai memantau pasar transfer untuk mencari calon pengganti jika kepindahan ke Madrid benar-benar terjadi. Pelatih Fulham, Marco Silva, muncul sebagai kandidat utama untuk memimpin tim di Lisbon jika posisi tersebut kosong. Kinerja Silva di Liga Premier telah menarik perhatian jajaran direksi Benfica, yang memandangnya sebagai pelatih yang mampu mempertahankan daya saing klub.