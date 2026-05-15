Terungkap: ‘Putar balik’ mengejutkan yang disiapkan Arsenal untuk Julian Alvarez saat pemuncak klasemen Liga Premier merencanakan perburuan transfer terhadap mantan penyerang Manchester City yang kini membela Atlético Madrid
Arsenal merencanakan transfer Alvarez dengan sentuhan taktis
Menurut FootballTransfers, Arsenal sedang gencar-gencarnya berusaha mendatangkan Alvarez dari Atlético, dengan pembicaraan awal telah dilakukan bersama perwakilan sang pemain. The Gunners sedang menjajaki kesepakatan yang dapat membawa mantan penyerang Manchester City itu kembali ke Inggris. Namun, Arteta tidak memandang Alvarez sebagai penyerang tengah tradisional. Sebaliknya, manajer Arsenal itu berencana menempatkan pemain asal Argentina tersebut di sisi kiri lini serang, bukan di tengah. Perubahan taktis ini dirancang untuk mengatasi kekhawatiran terkait opsi Arsenal saat ini di sayap kiri. Kemampuan Alvarez yang serba bisa menjadikannya solusi yang menarik saat klub mengevaluasi perubahan di lini serangnya.
Arteta menghargai fleksibilitas Alvarez
Arteta dikenal mengagumi fleksibilitas taktis Alvarez serta kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi penyerang. Fleksibilitas tersebut diyakini menjadi faktor kunci dalam pertimbangan Arsenal saat mereka merancang struktur serangan jangka panjang mereka. Manajer tersebut menghargai pemain yang mampu beradaptasi dalam sistemnya dan telah memuji kemampuan Alvarez untuk “beradaptasi dengan berbagai peran dalam tim”. Kemampuan beradaptasi tersebut akan memungkinkan Arsenal untuk memainkannya terutama di sayap, namun tetap dapat memberikan dukungan di seluruh lini depan saat diperlukan.
Ketidakpastian di sayap kiri memengaruhi rencana Arsenal
Ketertarikan Arsenal terhadap Alvarez sangat erat kaitannya dengan ketidakpastian seputar para penyerang sayap kiri mereka saat ini. Klub sedang mengevaluasi masa depan Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli seiring upaya mereka untuk mengembangkan lini depan. Trossard akan genap berusia 32 tahun akhir tahun ini, sehingga semakin mendesak bagi klub untuk mendapatkan opsi pemain muda jangka panjang yang mampu memberikan kontribusi konsisten dari sayap kiri. Berbagai laporan menyebutkan bahwa baik Trossard maupun Martinelli kemungkinan akan dilepas pada bursa transfer musim panas ini.
Sementara itu, opsi penyerang tengah Arsenal tampaknya aman. Viktor Gyokeres bergabung musim panas lalu sebagai penyerang tengah utama klub dan telah menyesuaikan diri dengan peran tersebut setelah masa adaptasi awal. Kai Havertz juga tetap menjadi sosok kunci dalam rencana Arteta dan saat ini sedang menegosiasikan perpanjangan kontrak, yang semakin memperkuat opsi Arsenal.
Arsenal mempertimbangkan investasi besar-besaran pada musim panas ini
Mendatangkan Alvarez akan membutuhkan komitmen finansial yang besar. Atletico diperkirakan akan meminta biaya transfer lebih dari €100 juta (£87 juta/$116 juta) untuk pemain internasional Argentina tersebut. Pemain tersebut dilaporkan telah memberi tahu klub Spanyol itu bahwa ia tidak berniat menandatangani kontrak baru, yang berpotensi membuka peluang bagi kepergiannya pada musim panas nanti.
Arsenal menyadari adanya minat dari rival-rival seperti PSG dan Barcelona dan mungkin akan bergerak lebih awal di bursa transfer. Jika terwujud, transfer ini kemungkinan akan menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah Arsenal, di bawah Declan Rice, dan menegaskan ambisi klub untuk memperkuat posisinya di puncak sepak bola Inggris.