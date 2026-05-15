Terungkap: ‘Putar balik’ mengejutkan yang disiapkan Arsenal untuk Julian Alvarez saat pemuncak klasemen Liga Premier merencanakan perburuan transfer terhadap mantan penyerang Manchester City yang kini membela Atlético Madrid

Ketertarikan Arsenal terhadap Alvarez sangat erat kaitannya dengan ketidakpastian seputar para penyerang sayap kiri mereka saat ini. Klub sedang mengevaluasi masa depan Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli seiring upaya mereka untuk mengembangkan lini depan. Trossard akan genap berusia 32 tahun akhir tahun ini, sehingga semakin mendesak bagi klub untuk mendapatkan opsi pemain muda jangka panjang yang mampu memberikan kontribusi konsisten dari sayap kiri. Berbagai laporan menyebutkan bahwa baik Trossard maupun Martinelli kemungkinan akan dilepas pada bursa transfer musim panas ini.

Sementara itu, opsi penyerang tengah Arsenal tampaknya aman. Viktor Gyokeres bergabung musim panas lalu sebagai penyerang tengah utama klub dan telah menyesuaikan diri dengan peran tersebut setelah masa adaptasi awal. Kai Havertz juga tetap menjadi sosok kunci dalam rencana Arteta dan saat ini sedang menegosiasikan perpanjangan kontrak, yang semakin memperkuat opsi Arsenal.