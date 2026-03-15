Terungkap: Pria di balik rapat cepat para pemain tengah Chelsea setelah wasit Liga Premier Paul Tierney terlibat dalam 'gagasan' dari legenda liga rugby
Inspirasi dari liga rugby
Isa, ikon asal Samoa berusia 37 tahun yang meraih status legendaris bersama Wigan Warriors, ditunjuk sebagai pejabat bidang dukungan dan pengembangan pemain klub pada Februari 2025. Meskipun berasal dari cabang olahraga yang berbeda, dampaknya terhadap suasana di Cobham langsung terasa. Transisi Isa ke sepak bola terjadi setelah cedera yang mengakhiri kariernya pada 2024, di mana patah tulang fibula dan pergelangan kaki yang terkilir membuatnya absen selama perjalanan Wigan meraih trofi. Praktik huddle, yang sering dianggap sebagai gagasan dari mereka yang memiliki latar belakang liga rugby di mana fokus kolektif sangat penting, telah menjadi bagian penting dari rutinitas hari pertandingan Chelsea.
“Itu berasal dari persatuan,” kata Rosenior kepada BBC’s Match of the Day seminggu yang lalu. “Itu berasal dari para pemain. Bukan dari saya. Sebagai manajer mereka, saya sangat bangga melihatnya. Mereka telah menyerap banyak pesan tidak hanya dari saya, tetapi juga dari staf. Willie Isa adalah orang hebat dan dia berasal dari rugby, dia berasal dari Selandia Baru, dan dia banyak berbicara tentang kebersamaan kami dan para pemain telah menerimanya.”
Kontroversi seputar ritual tersebut
Meskipun The Blues melakukan formasi lingkaran ini sebelum kedua tendangan awal, keengganan mereka untuk melakukannya tepat di tengah lingkaran tengah memicu insiden canggung dengan wasit padaSabtu lalu. Wasit Paul Tierney juga mendapat sorotan tajam atas perannya dalam insiden tersebut. Alih-alih menjauh, wasit tersebut tetap berdiri di tengah lingkaran tengah, yang menghasilkan momen viral di mana Enzo Fernandez tertawa dan Cole Palmer melingkarkan lengannya di bahu wasit. Adegan tersebut dibandingkan dengan lelucon dari duo televisi Ant dan Dec, yang menonton dari tribun sebagai pendukung Newcastle.
Chelsea akan meminta penjelasan dari PGMOL
Liam Rosenior sama sekali tidak puas dengan situasi tersebut, dan menyatakan bahwa klub akan meminta penjelasan resmi terkait posisi Tierney. "Saya akan berbicara dengan PGMOL dan para wasit untuk memahami mengapa hal itu terjadi hari ini," kata Rosenior setelah kekalahan 1-0 pada Sabtu lalu. "Kami diberitahu bahwa menurut buku peraturan, Anda boleh berada di mana saja dan ini soal waktu. Saya kecewa. Saya akan menjelaskannya. Saya ingin melindungi para pemain saya dan saya menghormati permainan ini."
Masalah pertahanan terus berlanjut di Stamford Bridge
Di balik berbagai trik dan perubahan taktik, data statistik menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan bagi Chelsea. The Blues hanya mampu mencatatkan satu clean sheet dalam 13 pertandingan terakhir mereka, sebuah tren yang sudah berlangsung sejak pertengahan Januari. Dengan laga-laga krusial melawan Everton dan Manchester City yang akan segera berlangsung, Chelsea harus menemukan cara untuk mengembalikan ketangguhan pertahanan mereka.
