Terungkap: Pria di balik rapat cepat para pemain tengah Chelsea setelah wasit Liga Premier Paul Tierney terlibat dalam 'gagasan' dari legenda liga rugby

Isa, ikon asal Samoa berusia 37 tahun yang meraih status legendaris bersama Wigan Warriors, ditunjuk sebagai pejabat bidang dukungan dan pengembangan pemain klub pada Februari 2025. Meskipun berasal dari cabang olahraga yang berbeda, dampaknya terhadap suasana di Cobham langsung terasa. Transisi Isa ke sepak bola terjadi setelah cedera yang mengakhiri kariernya pada 2024, di mana patah tulang fibula dan pergelangan kaki yang terkilir membuatnya absen selama perjalanan Wigan meraih trofi. Praktik huddle, yang sering dianggap sebagai gagasan dari mereka yang memiliki latar belakang liga rugby di mana fokus kolektif sangat penting, telah menjadi bagian penting dari rutinitas hari pertandingan Chelsea.

“Itu berasal dari persatuan,” kata Rosenior kepada BBC’s Match of the Day seminggu yang lalu. “Itu berasal dari para pemain. Bukan dari saya. Sebagai manajer mereka, saya sangat bangga melihatnya. Mereka telah menyerap banyak pesan tidak hanya dari saya, tetapi juga dari staf. Willie Isa adalah orang hebat dan dia berasal dari rugby, dia berasal dari Selandia Baru, dan dia banyak berbicara tentang kebersamaan kami dan para pemain telah menerimanya.”