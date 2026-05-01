AFP
Terungkap: Pesan sederhana Casemiro kepada rekan-rekan setimnya di Man Utd sebelum setiap pertandingan yang membantu meredakan tekanan
Mainoo membocorkan rutinitas sederhana Casemiro sebelum pertandingan
Mainoo menceritakan bagaimana Casemiro membantu para pemain Manchester United tetap tenang menjelang pertandingan dengan pesan yang lugas. Gelandang asal Brasil itu dilaporkan mengingatkan rekan-rekan setimnya untuk menikmati pertandingan beberapa saat sebelum kick-off.
Saat berbicara kepada media klub setelah menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun, Mainoo menjelaskan bahwa Casemiro menyampaikan pengingat tersebut selama jabat tangan tradisional sebelum pertandingan di lapangan. Pesan tersebut, menurut gelandang muda itu, membantu skuad fokus untuk bermain dengan bebas daripada terpaku pada tekanan untuk tampil di Old Trafford.
Mainoo dan Casemiro saling memuji peran penting satu sama lain
Mainoo menyatakan bahwa perasaan tersebut mencerminkan kegembiraan bermain sepak bola di level tertinggi, terlepas dari ekspektasi yang melingkupi klub. Mainoo mengungkapkan kalimat sederhana yang selalu diulang Casemiro sebelum pertandingan: "Sebelum setiap pertandingan, saat kami berkeliling dan berjabat tangan dengan semua orang di lapangan, Casemiro akan berkata, 'ayo bersenang-senang. 'Mari nikmati sepak bola.' Kamu tahu, memang begitulah, bukan? Kamu bersenang-senang dan kamu suka menang, tapi pada akhirnya, aku akan bermain secara gratis, aku akan bermain di halaman belakang rumah jika aku tidak bermain di sini."
Belajarlah banyak dari para senior
Mainoo tidak hanya membocorkan 'ritual' Casemiro sebelum pertandingan, tetapi juga memuji pengaruh gelandang senior tersebut terhadap perkembangannya. Ia mengakui bahwa mantan pemain Real Madrid itu dan Bruno Fernandes telah menjadi panutan baginya sejak pertama kali menembus tim utama.
"Ini sangat berarti bagi saya karena saya telah belajar banyak dari Casemiro," tambahnya. "Dia dan Bruno, sejujurnya. Terutama dalam latihan, seperti ketika saya berusia 16 atau 17 tahun, saya datang untuk berlatih, dan saat itu saya hanya berlatih bersama tim utama, saya belum bermain dalam pertandingan – seolah-olah latihan adalah pertandingan saya."
"Saya mengamati mereka dan intensitas latihannya sangat tinggi. Saya hanya berpikir, bagaimana mereka bisa begitu tenang dalam situasi seperti itu? Dan seperti, apa yang mereka lakukan? Saya pulang ke rumah dan memikirkannya berkali-kali, lalu mencoba menerapkan hal-hal tersebut. Namun, saya masih terus belajar hingga hari ini."
Manchester United dihadapkan pada keputusan penting terkait lini tengah
Manchester United diperkirakan akan mengevaluasi kembali opsi-opsi lini tengah mereka selama jendela transfer mendatang. Meskipun Casemiro menjalani musim yang produktif, klub dan sang pemain telah sepakat untuk berpisah setelah kontraknya berakhir pada akhir musim ini.
Pelatih kepala Michael Carrick mengakui bahwa pembicaraan sedang berlangsung, namun menegaskan bahwa belum ada keputusan rekrutmen akhir yang diambil. Beberapa nama juga dikaitkan dengan Man Utd, termasuk Elliot Anderson dari Nottingham Forest dan Adam Wharton dari Crystal Palace.