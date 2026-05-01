Terungkap: Pesan sederhana Casemiro kepada rekan-rekan setimnya di Man Utd sebelum setiap pertandingan yang membantu meredakan tekanan

Mainoo tidak hanya membocorkan 'ritual' Casemiro sebelum pertandingan, tetapi juga memuji pengaruh gelandang senior tersebut terhadap perkembangannya. Ia mengakui bahwa mantan pemain Real Madrid itu dan Bruno Fernandes telah menjadi panutan baginya sejak pertama kali menembus tim utama.

"Ini sangat berarti bagi saya karena saya telah belajar banyak dari Casemiro," tambahnya. "Dia dan Bruno, sejujurnya. Terutama dalam latihan, seperti ketika saya berusia 16 atau 17 tahun, saya datang untuk berlatih, dan saat itu saya hanya berlatih bersama tim utama, saya belum bermain dalam pertandingan – seolah-olah latihan adalah pertandingan saya."

"Saya mengamati mereka dan intensitas latihannya sangat tinggi. Saya hanya berpikir, bagaimana mereka bisa begitu tenang dalam situasi seperti itu? Dan seperti, apa yang mereka lakukan? Saya pulang ke rumah dan memikirkannya berkali-kali, lalu mencoba menerapkan hal-hal tersebut. Namun, saya masih terus belajar hingga hari ini."