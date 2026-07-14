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Terungkap: Persentase waktu pertandingan yang dihabiskan Lionel Messi untuk berjalan - sang GOAT Argentina ‘beradaptasi untuk mendominasi’ menjelang laga semifinal Piala Dunia melawan Inggris
Perkembangan taktis seorang jenius
Menurut laporan terbaru dari BBC, Messi telah menempuh 47% jarak yang ia lalui di Piala Dunia kali ini dengan berjalan kaki, menandai persentase tertinggi di antara semua pemain lapangan. Alih-alih menyerah pada penurunan kondisi fisik, Messi justru beradaptasi agar tetap bisa mendominasi. Ia hanya menempuh 8,2 km per 90 menit dan rata-rata melakukan 2,7 sprint per pertandingan, turun drastis dari 5,3 empat tahun lalu.
Namun, kontribusinya tetap tak tertandingi. Messi telah melepaskan 33 tembakan dan menciptakan 21 peluang, yang jika digabungkan menjadi total tertinggi sejak Diego Maradona pada tahun 1986. Meskipun pergerakannya berkurang, pengaruhnya justru semakin besar, membuktikan bahwa kemampuan membaca permainan kini menjadi aset terbesarnya.
- Getty Images Sport
Menguasai seni memanfaatkan ruang
Penghematan energi yang strategis ini merupakan fase terbaru dalam kariernya yang ditandai oleh transformasi terus-menerus. Sejak menembus tim utama Barcelona, Messi telah bertransformasi dari seorang sayap dinamis menjadi "false nine", dan akhirnya menjadi playmaker yang beroperasi di lini tengah untuk Inter Miami dan timnas Argentina. Merenungkan perjalanan taktis ini, Messi menyatakan: "Dulu saya tidak terlalu memperhatikan taktik. Namun, bersama Guardiola, saya belajar banyak sekali. Saya mulai memahami ruang gerak, penguasaan bola, serta bagaimana permainan ini sebenarnya berjalan."
Ia juga menyoroti perubahan lanskap olahraga ini, sambil menjelaskan: "Sepak bola telah banyak berubah. Cara bermainnya, sistemnya. Permainan saat ini jauh lebih taktis dan fisik daripada sebelumnya. Dulu, Anda bisa menemukan lebih banyak ruang."
Persaingan bersejarah yang kembali memanas
Kapten veteran tersebut saat ini berada di puncak klasemen pencetak gol terbanyak (Golden Boot) bersama Kylian Mbappé, setelah mencetak delapan gol dan tiga assist di turnamen ini. Kini, Argentina bertekad kuat untuk menjadi negara pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Dunia sejak 1962. Yang menghalangi langkah mereka adalah Inggris, yang akan menghadapi Argentina di Stadion Atlanta pada hari Rabu.
Inggris menghadapi tugas yang sangat berat, karena mereka harus berusaha melakukan sesuatu yang hanya pernah berhasil dilakukan oleh Polandia dalam 15 penampilan Messi di Piala Dunia: menghentikannya mencetak gol atau memberikan assist.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Messi?
Seluruh mata akan tertuju pada Stadion Atlanta pada hari Rabu ini saat Argentina berupaya mengamankan tempat mereka di final. Jika Messi mampu mengendalikan tempo pertandingan melawan Inggris sambil menavigasi pertarungan taktis, ia akan selangkah lebih dekat untuk mengangkat trofi Piala Dunia dua kali berturut-turut, sekaligus mengukuhkan warisan yang jauh melampaui sekadar statistik pertandingan.
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