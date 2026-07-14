Terungkap: Persentase waktu pertandingan yang dihabiskan Lionel Messi untuk berjalan - sang GOAT Argentina ‘beradaptasi untuk mendominasi’ menjelang laga semifinal Piala Dunia melawan Inggris

Menurut laporan terbaru dari BBC, Messi telah menempuh 47% jarak yang ia lalui di Piala Dunia kali ini dengan berjalan kaki, menandai persentase tertinggi di antara semua pemain lapangan. Alih-alih menyerah pada penurunan kondisi fisik, Messi justru beradaptasi agar tetap bisa mendominasi. Ia hanya menempuh 8,2 km per 90 menit dan rata-rata melakukan 2,7 sprint per pertandingan, turun drastis dari 5,3 empat tahun lalu.

Namun, kontribusinya tetap tak tertandingi. Messi telah melepaskan 33 tembakan dan menciptakan 21 peluang, yang jika digabungkan menjadi total tertinggi sejak Diego Maradona pada tahun 1986. Meskipun pergerakannya berkurang, pengaruhnya justru semakin besar, membuktikan bahwa kemampuan membaca permainan kini menjadi aset terbesarnya.