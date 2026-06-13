Terungkap: Peran yang Dimainkan Cristiano Ronaldo & Jose Mourinho dalam Menjadikan Pemenang Ballon d’Or Kaka sebagai ‘Perekrutan Terburuk Real Madrid’

Meskipun dijuluki sebagai "rekrutan terburuk", Kaka tetap bangga dengan cara dia bersikap di balik layar. Dia menceritakan percakapan terakhir yang mengharukan dengan Florentino Perez yang memperkuat citranya sebagai seorang profesional, bahkan di tengah krisis identitas ketika dia meragukan apakah dirinya masih yang terbaik di dunia atau justru seorang yang benar-benar gagal.

"Pada hari saya meninggalkan Real Madrid, Florentino memanggil saya ke kantornya dan berkata, 'Dengar, ini tidak berjalan seperti yang kita semua harapkan, tapi saya sangat senang kamu pernah bermain untuk kami. 'Kamu selalu profesional dan memiliki integritas. Kamu tidak pernah mengatakan hal buruk tentang pelatih, klub, atau siapa pun di sini.' Ia melanjutkan, 'Saya tidak pernah mengatakan apa pun, dan kamu tidak akan pernah melihat saya mengatakan hal buruk tentang klub atau pelatih. Saya harus melewati itu. Saya sangat bahagia dengan siapa saya hari ini, dan itu sebagian berkat masa itu,' kata Kaka mengakhiri.

Selama empat tahun berkarier di Real Madrid antara 2009 dan 2013, Kaká tampil dalam 120 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 29 gol dan memberikan 39 assist. Selama berada di ibu kota Spanyol, ia membantu klub tersebut meraih gelar La Liga dan Copa del Rey.