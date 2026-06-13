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Terungkap: Peran yang Dimainkan Cristiano Ronaldo & Jose Mourinho dalam Menjadikan Pemenang Ballon d’Or Kaka sebagai ‘Perekrutan Terburuk Real Madrid’
Perjuangan untuk memenuhi ekspektasi rekor dunia
Kaka bergabung dengan Real Madrid pada 2009, setelah meraih Ballon d'Or pada 2007 sebagai pahlawan Liga Champions bersama Milan, namun masa-masanya di Spanyol lebih ditandai oleh rasa frustrasi daripada trofi. Dalam wawancara di podcast Rio Ferdinand, gelandang serang asal Brasil itu menyoroti persepsi yang kurang menguntungkan terhadap warisannya di Madrid jika dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang didatangkan dengan biaya mahal.
“Masa-masa saya di Real Madrid sangat lengkap. Ada aspek pribadi dan profesional. Saya datang dari Milan sebagai pemain terbaik, dan jika Anda melihat sekarang rekrutan terburuk Real Madrid, saya berada di urutan pertama bersama Hazard. Anda bisa melihatnya, Kaka dan [Eden] Hazard,” kata pemain berusia 44 tahun itu.
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Tantangan taktis di bawah asuhan Jose Mourinho
Kedatangan Jose Mourinho pada tahun 2010 semakin mempersulit upaya Kaka untuk kembali ke performa terbaiknya, karena manajer asal Portugal itu lebih menyukai gaya permainan yang lebih fisik dan langsung. Kaka menjelaskan bahwa ia mendapati dirinya berada di urutan terbawah dalam hierarki tim yang diisi oleh para bintang muda yang sedang naik daun dan pemain-pemain kelas dunia yang sudah mapan.
"Masalah saya di Madrid adalah, pertama, cedera, dan kedua, keputusan pelatih," tambahnya. "Mourinho lebih memilih pemain lain: Özil, Di María, Benzema, Cristiano... Di situlah saya berada. Kami semua berebut dua tempat di starting eleven. Dia memilih pemain lain. Masa itu sangat penting bagi saya karena saya berusaha menunjukkan kepadanya, saya melakukan segala yang saya bisa, bahwa saya bisa bermain lebih banyak dan lebih konsisten. Pada saat yang sama, saya mengalami masalah identitas pribadi."
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Efek Cristiano
Meskipun persaingan untuk memperebutkan posisi sangat ketat, Kaká tetap menjalin hubungan yang erat dengan ikon klub, Cristiano Ronaldo. Meskipun Ronaldo pada dasarnya mencuri sorotan yang seharusnya dibagi bersama Kaká, pemain Brasil itu hanya memuji etos kerja yang tak kenal lelah serta pengaruh sang bintang Portugal di lapangan.
Dia menambahkan: "Saya bermain bersama dia, Cristiano Ronaldo, selama empat tahun. Orang yang hebat, rekan setim yang hebat. Kami berbicara dalam bahasa Portugis, dan saya bersama para pemain Portugal: Marcelo, Pepe, Carvalho, Cristiano... Itu adalah kelompok yang hebat. Dia memiliki cara berpikirnya sendiri, cara memecahkan rekor, cara mencetak lebih banyak gol. Itu luar biasa. Saya mengerti itu. Dia bekerja keras untuk itu. Itu berbeda. Bagi saya, hal-hal terjadi begitu saja. Saya ingin berkembang, menjadi lebih baik, tapi ada banyak hal yang tidak bisa saya kendalikan. Dia adalah inspirasi. Sangat bagus memiliki pemain seperti itu. Dia menyelesaikan banyak masalah bagi kami. Ketika Anda memiliki pemain seperti itu, itu luar biasa. Sangat luar biasa memiliki dia."
- Getty Images Sport
Warisan integritas dan keyakinan
Meskipun dijuluki sebagai "rekrutan terburuk", Kaka tetap bangga dengan cara dia bersikap di balik layar. Dia menceritakan percakapan terakhir yang mengharukan dengan Florentino Perez yang memperkuat citranya sebagai seorang profesional, bahkan di tengah krisis identitas ketika dia meragukan apakah dirinya masih yang terbaik di dunia atau justru seorang yang benar-benar gagal.
"Pada hari saya meninggalkan Real Madrid, Florentino memanggil saya ke kantornya dan berkata, 'Dengar, ini tidak berjalan seperti yang kita semua harapkan, tapi saya sangat senang kamu pernah bermain untuk kami. 'Kamu selalu profesional dan memiliki integritas. Kamu tidak pernah mengatakan hal buruk tentang pelatih, klub, atau siapa pun di sini.' Ia melanjutkan, 'Saya tidak pernah mengatakan apa pun, dan kamu tidak akan pernah melihat saya mengatakan hal buruk tentang klub atau pelatih. Saya harus melewati itu. Saya sangat bahagia dengan siapa saya hari ini, dan itu sebagian berkat masa itu,' kata Kaka mengakhiri.
Selama empat tahun berkarier di Real Madrid antara 2009 dan 2013, Kaká tampil dalam 120 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 29 gol dan memberikan 39 assist. Selama berada di ibu kota Spanyol, ia membantu klub tersebut meraih gelar La Liga dan Copa del Rey.