Terungkap: Peran yang akan dimainkan Kylian Mbappe untuk Real Madrid saat menghadapi Man City, seiring dengan kabar terbaru mengenai cedera lututnya menjelang laga Liga Champions

Meskipun berstatus sebagai pemain andalan Los Blancos, laporan tersebut menyebutkan bahwa Mbappé kemungkinan besar akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Hal ini mengikuti pola yang diterapkan pada final Piala Super Spanyol melawan Barcelona, di mana ia dimanfaatkan sebagai senjata andalan di akhir pertandingan. Laporan terkini juga menunjukkan bahwa rasa sakitnya mulai mereda dan keputusan staf medis untuk menghindari operasi terbukti tepat berkat kemajuan pesatnya di Valdebebas.

Manajer Real Madrid, Arbeloa, telah jelas mengenai ketersediaan strikernya, dengan menyatakan sebelum pertandingan melawan Elche pada Sabtu: "Situasinya tidak rumit. Dia membaik setiap hari. Pemulihannya berjalan sesuai rencana. Kami telah membuat rencana, dan itu tergantung pada kemajuannya, tapi saya yakin dia akan baik-baik saja. Dia tidak akan tersedia besok, tapi saya yakin dia akan ikut ke Manchester. Saya ingin dia bisa ikut ke Manchester. Kita lihat bagaimana kondisinya besok dan pada hari Minggu saat kita akan mengambil keputusan akhir."