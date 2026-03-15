Terungkap: Peran yang akan dimainkan Kylian Mbappe untuk Real Madrid saat menghadapi Man City, seiring dengan kabar terbaru mengenai cedera lututnya menjelang laga Liga Champions
Rencana kembalinya Mbappe untuk lawatan ke Manchester
Bintang Prancis itu menyadari betapa pentingnya pertandingan ini dan tidak ingin mengabaikan tanggung jawabnya. Setelah menjalani program pemulihan yanghati-hati selama tiga pekan terakhir, perbaikan pada lutut kirinya terlihat jelas, menurut laporan dari AS. Meskipun kondisinya mungkin belum mencapai 100 persen, kemajuan yang dicapai telah membuka peluang baginya untuk masuk dalam skuad pertandingan melawan tim asuhan Pep Guardiola.
Peran pendukung yang diharapkan di Etihad
Meskipun berstatus sebagai pemain andalan Los Blancos, laporan tersebut menyebutkan bahwa Mbappé kemungkinan besar akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Hal ini mengikuti pola yang diterapkan pada final Piala Super Spanyol melawan Barcelona, di mana ia dimanfaatkan sebagai senjata andalan di akhir pertandingan. Laporan terkini juga menunjukkan bahwa rasa sakitnya mulai mereda dan keputusan staf medis untuk menghindari operasi terbukti tepat berkat kemajuan pesatnya di Valdebebas.
Manajer Real Madrid, Arbeloa, telah jelas mengenai ketersediaan strikernya, dengan menyatakan sebelum pertandingan melawan Elche pada Sabtu: "Situasinya tidak rumit. Dia membaik setiap hari. Pemulihannya berjalan sesuai rencana. Kami telah membuat rencana, dan itu tergantung pada kemajuannya, tapi saya yakin dia akan baik-baik saja. Dia tidak akan tersedia besok, tapi saya yakin dia akan ikut ke Manchester. Saya ingin dia bisa ikut ke Manchester. Kita lihat bagaimana kondisinya besok dan pada hari Minggu saat kita akan mengambil keputusan akhir."
Krisis cedera Real Madrid terus berlanjut
Meskipun kembalinya Mbappe menjadi dorongan besar, Arbeloa masih harus menghadapi daftar cedera yang mengkhawatirkan yang mengancam untuk menggagalkan upaya mereka meraih gelar ganda. Skuad mereka sedang kekurangan pemain, dengan daftar skuad resmi untuk kemenangan atas Elche menegaskan bahwa Jude Bellingham, Rodrygo, dan Eder Militao masih absen bersama David Alaba dan Ferland Mendy.
Krisis ini memaksa manajer untuk sangat mengandalkan bintang-bintang akademi dari La Fabrica selama kemenangan 4-1 tersebut. Namun, semangat di dalam tim tetap tinggi setelah penampilan dominan mereka pada leg pertama melawan pasukan Pep Guardiola, memberikan motivasi yang dibutuhkan bagi para pemain yang sedang memulihkan kebugaran untuk melewati tahap akhir pemulihan mereka.
Antusiasme semakin memuncak menjelang laga puncak melawan Etihad
Meskipun fokus utama tertuju pada kompetisi Eropa, Madrid memastikan mereka tiba untuk laga melawan City dengan semangat tinggi setelah menang 4-1 atas Elche pada akhir pekan lalu. Kemenangan tersebut, yang diwarnai gol jarak jauh sensasional dari Arda Guler, memungkinkan Arbeloa untuk merotasi skuadnya dan memberikan kesempatan bermain kepada para lulusan akademi sambil mengistirahatkan para bintang senior menjelang perjalanan ke Inggris. Kembalinya Mbappe, meski hanya sebagai opsi cadangan, memberikan dorongan psikologis yang besar bagi Los Blancos. Dengan potensi sang bintang untuk memberikan percikan di menit-menit akhir, Real Madrid tampak siap menghadapi atmosfer panas di Etihad dan melanjutkan perjalanan mereka menuju gelar Eropa lainnya.
