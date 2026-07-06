Terungkap: Peran Perdana Menteri Sir Keir Starmer dalam meyakinkan FIFA agar tidak mengubah waktu kick-off pertandingan Meksiko versus Inggris

Faktor utama di balik intervensi Downing Street adalah kesejahteraan fisik para pemain. Tim Three Lions sudah menghadapi tantangan besar saat bertanding di Estadio Azteca, yang terletak 2.240 meter di atas permukaan laut—ketinggian yang membutuhkan proses aklimatisasi khusus. Memajukan jadwal pertandingan akan mempersempit jendela waktu krusial bagi para pemain untuk beradaptasi dengan udara yang tipis.

Starmer dilaporkan telah memberi tahu FA bahwa ia dengan tegas menentang waktu kick-off pukul 19.00. Meskipun slot waktu yang diusulkan lebih menguntungkan bagi pemirsa televisi Inggris, prioritasnya tetap memastikan Harry Kane dan rekan-rekan setimnya tidak terkejut oleh kondisi yang melelahkan tersebut.

FA telah menghubungi pemerintah untuk mengetahui sikap mereka sebelum secara resmi menyatakan penolakan terhadap usulan FIFA, guna memastikan adanya front yang bersatu melawan perubahan apa pun yang menguntungkan tuan rumah.