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Terungkap: Peran Perdana Menteri Sir Keir Starmer dalam meyakinkan FIFA agar tidak mengubah waktu kick-off pertandingan Meksiko versus Inggris
Starmer menggagalkan perubahan jadwal FIFA
Dalam langkah dramatis di balik layar, Starmer secara pribadi turun tangan untuk mencegah FIFA memajukan waktu kick-off pertandingan sistem gugur yang sangat krusial bagi Inggris di Estadio Azteca. Badan pengatur tersebut sempat mempertimbangkan untuk memindahkan jadwal pertandingan dari pukul 01.00 waktu Inggris menjadi pukul 19.00 karena kekhawatiran terkait cuaca ekstrem, namun Perdana Menteri mencurigai adanya taktik dari kubu Meksiko, demikian dilaporkan The Sun.
Pemimpin Partai Buruh yang akan mengundurkan diri itu melakukan intervensi diplomatik setelah mendapat peringatan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris mengenai potensi konflik jadwal tersebut.
- Getty Images News
Kekhawatiran terkait keunggulan ketinggian Azteca
Faktor utama di balik intervensi Downing Street adalah kesejahteraan fisik para pemain. Tim Three Lions sudah menghadapi tantangan besar saat bertanding di Estadio Azteca, yang terletak 2.240 meter di atas permukaan laut—ketinggian yang membutuhkan proses aklimatisasi khusus. Memajukan jadwal pertandingan akan mempersempit jendela waktu krusial bagi para pemain untuk beradaptasi dengan udara yang tipis.
Starmer dilaporkan telah memberi tahu FA bahwa ia dengan tegas menentang waktu kick-off pukul 19.00. Meskipun slot waktu yang diusulkan lebih menguntungkan bagi pemirsa televisi Inggris, prioritasnya tetap memastikan Harry Kane dan rekan-rekan setimnya tidak terkejut oleh kondisi yang melelahkan tersebut.
FA telah menghubungi pemerintah untuk mengetahui sikap mereka sebelum secara resmi menyatakan penolakan terhadap usulan FIFA, guna memastikan adanya front yang bersatu melawan perubahan apa pun yang menguntungkan tuan rumah.
Drama di menit-menit akhir mengantarkan Three Lions meraih kemenangan
Keputusan untuk tetap berpegang pada jadwal semula membuahkan hasil di lapangan, saat Inggris meraih kemenangan legendaris 3-2 di Mexico City. Terlepas dari upaya Perdana Menteri, alam tetap berperan, dengan hujan deras yang mengguyur ibu kota dan menyebabkan penundaan pertandingan selama satu jam.
Namun, waktu tambahan untuk beradaptasi dengan ketinggian tersebut ternyata sangat penting karena Inggris berhasil mengungguli lawan mereka dalam pertandingan yang menegangkan. Jude Bellingham menjadi bintang utama dengan dua gol sensasional, sementara Harry Kane dengan ahli mengeksekusi tendangan penalti untuk memastikan kemenangan.
Kembali ke London, seorang juru bicara Perdana Menteri mengonfirmasi bahwa Starmer telah begadang untuk menonton seluruh pertandingan bersama putranya yang masih remaja. Juru bicara tersebut mengatakan: “Dia sedikit kurang tidur pagi ini, tetapi sangat bangga pada tim dan sangat bangga menjadi orang Inggris setelah penampilan itu.”
- Getty Images News
Suasana meriah di pub dan pesta
Di luar lapangan, intervensi Perdana Menteri meluas ke bidang kebijakan dalam negeri, karena ia mengesahkan undang-undang darurat untuk memastikan pub-pub dapat tetap buka hingga pukul 05.00 pagi selama pertandingan berlangsung.
Starmer sebelumnya menyatakan: “Sepak bola mungkin pulang ke rumah, tetapi kami memastikan para penggemar tidak perlu melakukannya. Pub-pub yang tetap buka hingga peluit akhir berbunyi adalah kabar baik bagi para pendukung dan kabar baik bagi pub-pub serta tempat-tempat yang mempersatukan komunitas kita.”
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