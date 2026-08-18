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Terungkap: Pep Guardiola memainkan peran rahasia dalam meyakinkan Rodri untuk menolak Real Madrid demi transfer ke Barcelona
Guardiola meyakinkan Rodri untuk bergabung dengan Barcelona
Rodri telah tiba di Catalunya untuk merampungkan kepindahan besar ke Barcelona musim panas ini setelah menolak ketertarikan dari Real Madrid. Gelandang itu dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2026 dan tetap menjadi salah satu kandidat terdepan untuk Ballon d'Or tahun ini. Terlepas dari masalah fisik yang belakangan dialaminya, bintang Spanyol itu menarik minat sejumlah klub top Eropa setelah penampilan internasionalnya yang luar biasa.
Kepindahan ke Santiago Bernabeu sempat tampak sudah dekat, tetapi gelandang itu pada akhirnya memilih raksasa Catalunya. Percakapan krusial dengan Guardiola terbukti menjadi penentu dalam mengubah pikiran Rodri. Mantan bos City itu meyakinkannya bahwa gaya bermainnya jauh lebih cocok untuk Barcelona.
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Di balik pembicaraan yang mengubah keadaan
Detail intervensi Guardiola diungkap dalam acara televisi Spanyol El Chiringuito. Reporter Juanfe Sanz mengungkapkan bahwa Rodri meminta pendapat pribadi Guardiola sebelum merampungkan klub berikutnya, mengingat hubungan dekat mereka di luar sepak bola.
Guardiola menyarankan gelandang itu untuk memilih Barcelona, dengan menekankan bahwa pendekatan taktis klub Catalan tersebut akan membuatnya bisa beradaptasi tanpa kendala. Arahannya terbukti krusial dalam meyakinkan Rodri untuk mengubah haluan. Merasa bahwa Blaugrana menawarkan lingkungan taktis yang mirip dengan yang ia rasakan di bawah Guardiola di Manchester, pemain internasional Spanyol itu memutuskan untuk mengikat masa depannya dengan klub Camp Nou tersebut.
Gaya Real Madrid memunculkan kekhawatiran besar
Saran dari Guardiola memperkuat keraguan yang sudah dimiliki Rodri terkait kepindahan ke Real Madrid. Bintang Spanyol itu memiliki keraguan apakah ia akan cocok dengan sistem taktik Jose Mourinho di ibu kota. Ketegangan seputar Ballon d'Or dan potensi hubungannya dengan Vinicius Junior juga membebani pikirannya setelah peristiwa sebelumnya antara kedua sosok tersebut. Pada akhirnya, Barcelona menawarkan gaya bermain yang jauh lebih selaras dengan filosofi Guardiola di Manchester City, sehingga keputusan itu menjadi jauh lebih jelas bagi sang gelandang.
- Getty
Masa depan emas menanti di Camp Nou
Setelah memilih Barca ketimbang rival sengit mereka, Rodri kini dijadwalkan menjalani tes medis sebelum merampungkan detail kepindahannya. Setelah itu, ia akan secara resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona dan memulai babak baru dalam kariernya di negara asalnya.
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