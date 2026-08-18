Terungkap: Pep Guardiola memainkan peran rahasia dalam meyakinkan Rodri untuk menolak Real Madrid demi transfer ke Barcelona

Rodri telah tiba di Catalunya untuk merampungkan kepindahan besar ke Barcelona musim panas ini setelah menolak ketertarikan dari Real Madrid. Gelandang itu dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2026 dan tetap menjadi salah satu kandidat terdepan untuk Ballon d'Or tahun ini. Terlepas dari masalah fisik yang belakangan dialaminya, bintang Spanyol itu menarik minat sejumlah klub top Eropa setelah penampilan internasionalnya yang luar biasa.

Kepindahan ke Santiago Bernabeu sempat tampak sudah dekat, tetapi gelandang itu pada akhirnya memilih raksasa Catalunya. Percakapan krusial dengan Guardiola terbukti menjadi penentu dalam mengubah pikiran Rodri. Mantan bos City itu meyakinkannya bahwa gaya bermainnya jauh lebih cocok untuk Barcelona.