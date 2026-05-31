Terungkap: Nomor punggung yang akan dikenakan Neymar untuk Brasil di Piala Dunia 2026 setelah lolos dari ancaman tidak dipanggil oleh Carlo Ancelotti
Neymar mempertahankan gelarnya
Bintang tersebut belum 100% fit dan diragukan tampil pada laga pembuka Selecao akibat cedera betis, namun ia tetap mengenakan seragam yang sangat bersejarah ini. Ada kekhawatiran bahwa minimnya waktu bermainnya belakangan ini serta masalah fisik yang terus-menerus mungkin akan membuat seragam legendaris itu dikenakan oleh pemain lain, namun CBF memilih untuk mempertahankan tradisi. Neymar saat ini sedang memulihkan diri dari cedera betis tingkat II, yang sempat membuat Brasil cemas menjelang Piala Dunia, namun ia baru saja menyelesaikan sesi latihan pertamanya di lapangan untuk meningkatkan harapan akan pemulihannya. Ini merupakan bentuk kepercayaan yang signifikan terhadap bintang Santos tersebut, yang tetap menjadi pemimpin spiritual Brasil meskipun persiapan menuju turnamen di Amerika Utara berjalan penuh gejolak.
Mengatasi ketakutan akan seleksi
Masuknya Neymar ke dalam skuad dan penunjukannya sebagai pemain bernomor punggung 10 terjadi setelah berbulan-bulan spekulasi mengenai posisinya di bawah kepelatihan saat ini. Rumor tentang kemungkinan ia tidak dipanggil telah beredar saat staf teknis mempertimbangkan kelebihan pemain muda versus pemain berpengalaman. Namun, pemain berusia 34 tahun ini berhasil melewati masa-masa sulit tersebut dan tetap menjadi titik fokus dalam upaya negara ini meraih bintang keenam. Ia diberi waktu 15 hari untuk membuktikan kebugarannya demi upaya tersebut, namun penunjukan nomor punggung pilihannya menunjukkan bahwa ia sudah masuk dalam rencana tim.
Para asisten terpercaya Ancelotti
Di luar sorotan seputar Neymar, daftar skuad lainnya menyoroti kelompok inti yang akan diandalkan Ancelotti di Amerika Utara. Bintang Real Madrid, Vinicius Jr., telah diberi nomor punggung 7. Peran gelandang jangkar dipercayakan kepada seorang pemain berpengalaman, dengan CBF mengonfirmasi bahwa Casemiro akan mengenakan nomor 5 sepanjang turnamen.
Hierarki penjaga gawang juga tampaknya sudah pasti, dengan Alisson Becker mengenakan nomor punggung 1, diikuti oleh Weverton di nomor 12 dan Ederson di nomor 23. Stabilitas di lini pertahanan ini akan sangat krusial karena Brasil memasuki turnamen ini sebagai salah satu favorit utama untuk mengangkat trofi.
Ujian-ujian akan segera dihadapi
Para penggemar tidak perlu menunggu lama untuk melihat nomor-nomor ini beraksi, karena CBF telah mengonfirmasi bahwa tim akan mengenakan jersey tersebut untuk pertama kalinya dalam laga-laga persahabatan terakhir mereka. Tim ini akan menghadapi Panama pada Minggu ini dan Mesir pada Sabtu berikutnya. Meskipun Neymar kemungkinan besar akan absen dalam laga melawan Mesir untuk melanjutkan proses rehabilitasinya, kehadirannya dalam daftar skuad menjadi dorongan psikologis yang sangat besar bagi tim.
"Pertandingan penting untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar dan stadion kami. Semua pemain akan bermain besok," komentar pelatih asal Italia tersebut.