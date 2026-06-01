Terungkap: Nilai transfer yang akan diterima Arsenal untuk Gabriel Jesus - dengan striker asal Brasil itu menjadi salah satu dari empat bintang senior yang siap dilepas The Gunners pada bursa transfer musim panas

Menurut Daily Mail, Arsenal telah menetapkan nilai pasar yang mengejutkan rendah untuk Jesus seiring persiapan mereka melakukan perombakan besar-besaran pada skuad. Penyerang asal Brasil berusia 29 tahun yang sedang mempertimbangkan kewarganegaraan Inggris ini akan diizinkan hengkang dari London Utara jika ada klub peminat yang mengajukan tawaran melebihi £18 juta. Kepergiannya akan menandai perubahan besar dalam opsi serangan Arteta, sementara klub mencari tambahan pemain yang lebih tajam.

Bukan hanya Jesus yang berpotensi hengkang. Para pemain yang telah lama membela klub seperti Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, dan Ben White juga masuk dalam daftar pemain yang bisa hengkang jika tawaran signifikan datang. Arteta sangat ingin menghindari stagnasi, dan dengan pendapatan klub yang diperkirakan mencapai hampir £770 juta - didorong oleh lebih dari £300 juta dari hak siar TV - sang manajer mendesak keluarga Kroenke untuk berinvestasi lebih jauh ke dalam skuad tim utama.