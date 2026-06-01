Terungkap: Nilai transfer yang akan diterima Arsenal untuk Gabriel Jesus - dengan striker asal Brasil itu menjadi salah satu dari empat bintang senior yang siap dilepas The Gunners pada bursa transfer musim panas
Yesus memimpin daftar pemain yang kemungkinan akan hengkang pada musim panas
Menurut Daily Mail, Arsenal telah menetapkan nilai pasar yang mengejutkan rendah untuk Jesus seiring persiapan mereka melakukan perombakan besar-besaran pada skuad. Penyerang asal Brasil berusia 29 tahun yang sedang mempertimbangkan kewarganegaraan Inggris ini akan diizinkan hengkang dari London Utara jika ada klub peminat yang mengajukan tawaran melebihi £18 juta. Kepergiannya akan menandai perubahan besar dalam opsi serangan Arteta, sementara klub mencari tambahan pemain yang lebih tajam.
Bukan hanya Jesus yang berpotensi hengkang. Para pemain yang telah lama membela klub seperti Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, dan Ben White juga masuk dalam daftar pemain yang bisa hengkang jika tawaran signifikan datang. Arteta sangat ingin menghindari stagnasi, dan dengan pendapatan klub yang diperkirakan mencapai hampir £770 juta - didorong oleh lebih dari £300 juta dari hak siar TV - sang manajer mendesak keluarga Kroenke untuk berinvestasi lebih jauh ke dalam skuad tim utama.
Arteta menuntut kebijakan perekrutan yang ambisius
Berbicara setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions, Arteta menegaskan bahwa klub tidak boleh berpuas diri. "Kami mulai mengambil beberapa keputusan penting jika ingin naik ke level berikutnya," jelas pelatih asal Spanyol itu. "Dan kami harus menunjukkan ambisi itu karena kami lebih dari mampu melakukannya, tetapi hal itu menuntut kami untuk menjadi sangat, sangat ambisius, sangat cepat, dan sangat cerdas."
Manajer The Gunners dilaporkan menargetkan empat area utama untuk diperbaiki: sisi kiri serangannya, penyerang tengah baru, bek kanan, dan kedalaman tambahan di lini tengah. Tujuannya adalah mengikuti mantra lama Liverpool, "memperbaiki atap saat matahari bersinar," memastikan skuad tetap kompetitif bahkan saat rival domestik mulai melakukan proyek pembangunan kembali mereka sendiri.
Mencari bintang-bintang baru di Spanyol dan Liga Premier
Arsenal tengah memperluas jaringannya dalam pencarian bakat, dengan bek Real Madrid berusia 19 tahun, Victor Valdepenas, muncul sebagai target serius untuk barisan pertahanan. Di kawasan Inggris, klub telah membahas kemungkinan mendatangkan duo Newcastle, Tino Livramento dan Sandro Tonali, meskipun kedua pemain tersebut diperkirakan akan memakan biaya transfer yang sangat besar. Morgan Rogers dari Aston Villa dan Eli Junior Kroupi dari Bournemouth juga sedang dipertimbangkan oleh tim perekrutan.
Ada juga situasi menarik terkait Marcus Rashford di Barcelona. Meskipun sang penyerang ingin tetap berada di bawah asuhan Hansi Flick, rombongannya dilaporkan meyakini Arsenal akan menjadi tujuan utama jika kendala finansial memaksa pemain internasional Inggris itu hengkang. Sementara itu, klub ini harus bersaing dengan Manchester United untuk mendapatkan Mateus Fernandes dari West Ham dan bintang muda berusia 16 tahun dari Leicester City, Jeremy Monga.
Jesus ingin pindah ke Inggris
Jesus terbuka untuk melanjutkan kariernya di Liga Premier musim depan, dan tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke klub papan atas Inggris lainnya demi mendapatkan menit bermain reguler di tim utama. Setelah musim yang diwarnai minimnya kesempatan bermain, mantan penyerang Manchester City berusia 29 tahun ini memprioritaskan peran di mana ia bisa kembali menjadi ujung tombak serangan. Salah satu pendorong utama di balik keinginannya untuk tetap tinggal di Inggris adalah peluang bersejarah untuk melampaui rekor 82 gol milik mantan ikon Liverpool, Roberto Firmino; saat ini, Jesus hanya berjarak empat gol lagi untuk menjadi pencetak gol terbanyak asal Brasil sepanjang sejarah Liga Premier.
Selain manfaat olahraga, tetap tinggal di Inggris menawarkan keuntungan administratif yang signifikan, karena tinggal di Inggris memastikan sang penyerang akan menerima kewarganegaraan Inggrisnya akhir tahun ini. Pencapaian ini sangat berarti bagi sang pemain dan klub-klub yang berminat padanya; dengan mendapatkan kewarganegaraan, Jesus dapat didaftarkan sebagai pemain lokal dalam daftar skuad di masa mendatang. Status ini sangat berharga bagi departemen perekrutan Liga Premier yang harus mematuhi aturan pendaftaran skuad yang ketat, sehingga menambah insentif yang menggiurkan bagi Jesus untuk mencari proyek baru di liga tersebut daripada pindah ke luar negeri.