Transisi Liverpool ke era pasca-Arne Slot di bawah manajer baru Iraola tampaknya membuat mereka kehilangan salah satu talenta muda paling menarik di dunia. Meski Liverpool sudah lama dianggap sebagai yang terdepan untuk mendapatkan Diomande, sang pemain pada akhirnya mendinginkan minatnya untuk pindah ke Merseyside.

Prospek untuk menjadi penerus Mohamed Salah sebagai sosok utama di posisi sayap pada awalnya menarik bagi pemain internasional Pantai Gading itu, tetapi daya tarik dominasi Eropa secara instan terbukti lebih kuat. Menurut The Athletic, Diomande merasa bahwa situasi saat ini di Anfield merepresentasikan musim transisi, yang mendorong perwakilannya di Roc Nation untuk mencari opsi lain.