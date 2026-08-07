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Terungkap: Mengapa Yan Diomande menolak Liverpool demi pembangunan ulang Real Madrid besutan Jose Mourinho setelah bertemu Andoni Iraola
Pertemuan Iraola dan kekhawatiran soal masa transisi
Transisi Liverpool ke era pasca-Arne Slot di bawah manajer baru Iraola tampaknya membuat mereka kehilangan salah satu talenta muda paling menarik di dunia. Meski Liverpool sudah lama dianggap sebagai yang terdepan untuk mendapatkan Diomande, sang pemain pada akhirnya mendinginkan minatnya untuk pindah ke Merseyside.
Prospek untuk menjadi penerus Mohamed Salah sebagai sosok utama di posisi sayap pada awalnya menarik bagi pemain internasional Pantai Gading itu, tetapi daya tarik dominasi Eropa secara instan terbukti lebih kuat. Menurut The Athletic, Diomande merasa bahwa situasi saat ini di Anfield merepresentasikan musim transisi, yang mendorong perwakilannya di Roc Nation untuk mencari opsi lain.
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Langkah brilian Mourinho dalam berbahasa
Real Madrid mampu memenangi persaingan untuk mendapatkan winger tersebut berkat intervensi pribadi Jose Mourinho, tambah laporan itu. Manajer legendaris tersebut, yang sedang mengawasi perombakan besar-besaran pada musim panas ini di ibu kota Spanyol, melakukan panggilan telepon langsung kepada Diomande yang mengubah arah transfer. "Bagian penentunya adalah Jose Mourinho," kata Nathan Campbell, kepala perekrutan sepak bola global Roc Nation dan agen Diomande.
Campbell lalu menjelaskan bagaimana kemampuan komunikasi The Special One merampungkan kepindahan itu untuk Real Madrid. "Kami tidak menyadari Mourinho fasih berbahasa Prancis, karena dia belum pernah berada di klub Prancis," tambah Campbell. "Tetapi waktu yang dia luangkan untuk menerima panggilan dengan Yan dan fakta bahwa dia berbicara lancar dalam bahasa Prancis dengannya, tentang idenya, proyeknya, dan bagaimana dia akan cocok di dalam tim, menunjukkan bahwa dia menghargai percakapan itu. Itu adalah poin yang sangat besar. Kunci untuk meyakinkannya."
Angka pemecah rekor dan patah hati PSG
Real Madrid pada akhirnya mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig untuk total paket transfer senilai hingga €140 juta (£120 juta). Struktur kesepakatan ini terdiri dari biaya awal sebesar €125 juta (£107 juta) dengan tambahan €15 juta dalam berbagai bonus. Komitmen finansial ini membuat Madrid berhasil membajak transfer tersebut dari Paris Saint-Germain, yang sebelumnya telah melakukan pembicaraan lanjutan dengan klub Jerman itu dan pihak sang pemain mengenai kepindahan ke Parc des Princes. Leipzig sepanjang musim panas tetap bersikeras meminta biaya lebih dari €130 juta, angka yang membuat Liverpool dan PSG sama-sama ragu.
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Jalur rinci menuju puncak
Di luar campur tangan manajer dan biaya transfer rekor, Real Madrid menawarkan kepada Diomande strategi pengembangan yang komprehensif dan mengungguli para pesaing. Klub itu memberikan rencana karier terperinci yang menggunakan studi kasus bintang saat ini seperti Vinicius Junior untuk menunjukkan bagaimana seorang winger muda bisa berkembang di Bernabeu. Visi jangka panjang ini, dipadukan dengan peluang untuk mengejar kejayaan Liga Champions, membuat keputusan itu menjadi jelas bagi mantan wonderkid Leganes tersebut.
Diomande telah menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun di Madrid, yang mengikatnya dengan klub tersebut hingga 2033. Bagi Liverpool, pencarian suksesor Salah terus berlanjut seiring mereka menanggung dampak dari kegagalan meyakinkan pemain Pantai Gading itu bahwa era baru mereka siap lepas landas. Sementara Liverpool telah menjajaki target alternatif, Diomande jelas merupakan prioritas mereka, dan kepindahannya ke Spanyol menjadi pukulan signifikan bagi rencana rekrutmen awal Iraola di Anfield.
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