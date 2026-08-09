Terungkap: Mengapa Xabi Alonso MENOLAK mengganti bintang Chelsea yang 'kelelahan' saat menang atas AC Milan

Bagi Lavia, penampilannya di Stadion Gelora Bung Karno menjadi penampilan keduanya yang tuntas 90 menit dalam lebih dari tiga tahun terakhir. Sejak bergabung dengan Chelsea dalam kesepakatan senilai £53 juta pada Agustus 2023, pemain berusia 22 tahun itu hanya dibatasi pada 43 penampilan, dengan siklus tanpa henti cedera paha, hamstring, dan quadriceps yang memaksanya absen dalam lebih dari 80 pertandingan untuk tim London barat tersebut.

Merefleksikan perkembangan individunya, Lavia berterima kasih kepada staf medis yang telah membantunya mencapai posisi di mana ia bisa menuntaskan satu pertandingan pramusim penuh.

"Saya sangat senang bisa bermain 90 menit dan saya merasa baik," kata Lavia kepada situs resmi klub. "Kepercayaan diri itu datang dari semua pekerjaan bersama semua orang di klub, yang telah membantu saya berada dalam posisi yang baik untuk memastikan bahwa saya bisa menjalani pramusim yang baik dan memulainya dengan kuat di sini.

"Saya sangat senang dengan bagaimana semuanya berjalan, menit bermain yang saya dapatkan di bawah Xabi, dan saya antusias menyambut musim ini. Kami benar-benar menikmati bekerja di bawah manajer baru, dia datang dan menerapkan ide-idenya dan kami semua sangat senang dengannya. Kami berharap ini akan menjadi musim yang bagus."

Arti penting pencapaian itu juga dirasakan rekan-rekan setimnya, dengan bek Wesley Fofana merayakannya di media sosial sebagai bentuk apresiasi atas ketangguhan sang gelandang. Fofana mengunggah foto bersama Lavia dan Levi Colwill di Instagram dengan keterangan: "@romeolavia first 90 min," disertai emoji hati.



