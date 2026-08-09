AFP
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Terungkap: Mengapa Xabi Alonso MENOLAK mengganti bintang Chelsea yang 'kelelahan' saat menang atas AC Milan
Alonso jelaskan penolakan pergantian Lavia
Alonso mengungkap alasan yang diperhitungkan di balik keputusannya membiarkan Romeo Lavia tetap berada di lapangan sepanjang pertandingan saat Chelsea menang 3-0 atas AC Milan dalam laga uji coba di Jakarta, Indonesia, pada Sabtu.
Berbicara kepada saluran resmi Chelsea setelah peluit akhir, bos Chelsea itu menjelaskan pendekatan kerasnya terhadap kebugaran mantan pemain Southampton tersebut. "Romeo Lavia memiliki hambatan mental ketika harus bermain 90 menit, dia lelah tetapi saya berkata, 'Biarkan dia bermain, biarkan dia bermain…' Kami membiarkannya bermain 90 menit dan dia mengakhirinya dalam kondisi kelelahan, saya pikir dia sangat senang," kata Alonso.
- Getty Images Sport
Mengatasi rekor cedera yang buruk
Bagi Lavia, penampilannya di Stadion Gelora Bung Karno menjadi penampilan keduanya yang tuntas 90 menit dalam lebih dari tiga tahun terakhir. Sejak bergabung dengan Chelsea dalam kesepakatan senilai £53 juta pada Agustus 2023, pemain berusia 22 tahun itu hanya dibatasi pada 43 penampilan, dengan siklus tanpa henti cedera paha, hamstring, dan quadriceps yang memaksanya absen dalam lebih dari 80 pertandingan untuk tim London barat tersebut.
Merefleksikan perkembangan individunya, Lavia berterima kasih kepada staf medis yang telah membantunya mencapai posisi di mana ia bisa menuntaskan satu pertandingan pramusim penuh.
"Saya sangat senang bisa bermain 90 menit dan saya merasa baik," kata Lavia kepada situs resmi klub. "Kepercayaan diri itu datang dari semua pekerjaan bersama semua orang di klub, yang telah membantu saya berada dalam posisi yang baik untuk memastikan bahwa saya bisa menjalani pramusim yang baik dan memulainya dengan kuat di sini.
"Saya sangat senang dengan bagaimana semuanya berjalan, menit bermain yang saya dapatkan di bawah Xabi, dan saya antusias menyambut musim ini. Kami benar-benar menikmati bekerja di bawah manajer baru, dia datang dan menerapkan ide-idenya dan kami semua sangat senang dengannya. Kami berharap ini akan menjadi musim yang bagus."
Arti penting pencapaian itu juga dirasakan rekan-rekan setimnya, dengan bek Wesley Fofana merayakannya di media sosial sebagai bentuk apresiasi atas ketangguhan sang gelandang. Fofana mengunggah foto bersama Lavia dan Levi Colwill di Instagram dengan keterangan: "@romeolavia first 90 min," disertai emoji hati.
Penampilan dominan di Jakarta
Meski duel individual Lavia menjadi sorotan utama, Chelsea menampilkan performa tim yang matang untuk membongkar tim Milan asuhan Ruben Amorim. Chelsea meraih kemenangan nyaman ketika dua gol dari Joao Pedro dan gol sensasional dari Moises Caicedo memastikan raksasa Premier League itu mendominasi AC Milan. Hasil itu memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi skuad Alonso setelah kekalahan dalam laga uji coba melawan Juventus dan Tottenham baru-baru ini.
- Getty Images Sport
Jadwal padat terus berlanjut bagi Chelsea
Waktu istirahat untuk Lavia dan rekan-rekan setimnya sangat sedikit, karena Chelsea dijadwalkan memainkan laga kedua mereka hanya dalam 24 jam melawan klub Malaysia, Johor Darul Ta’zim. Alonso sudah menegaskan bahwa ia akan melakukan rotasi besar-besaran dalam skuadnya untuk laga terakhir tur mereka di Australia dan Asia guna melindungi para pemain seniornya dari kelelahan.
"Memang seperti itu. Rencana untuk besok sebenarnya sudah dibuat sejak kemarin," tambah Alonso. "Banyak pemain muda akan mendapat kesempatan bermain besok. Karena bermain dua pertandingan dalam dua hari cukup intens, kami membutuhkan mereka untuk besok.
"Kami telah berkembang dan belajar banyak dalam dua pekan ini. Bukan hanya dari sisi sepakbola, tetapi juga dari sisi personal untuk lebih mengenal para pemain, menghabiskan waktu bersama di luar negeri. Jadi ini sangat bagus. Besok adalah pertandingan terakhir dan setelah itu kami akan terbang kembali ke London."
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