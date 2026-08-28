Berbicara setelah kemenangan itu, Alonso bergerak cepat untuk meredam spekulasi yang berasal dari Argentina bahwa Fernandez menolak bermain. Bos Chelsea itu menegaskan bahwa keputusan untuk mengistirahatkan sang gelandang diambil secara kolektif oleh staf pelatih dan petinggi klub.

"Tidak, itu adalah keputusan dari saya dan dari klub," kata Alonso saat ditanya soal rumor tersebut. "Kami menilai secara individu, secara kolektif, apa yang terbaik untuk tim, untuk malam ini, apa yang lebih baik bagi pemain lain yang bermain dan kami mengambil keputusan itu... Itu hanya karena pertandingan hari ini dan kami punya pemain lain yang membutuhkan menit bermain dan memang seperti itu."

Dengan Manchester City dilaporkan sedang mengintai, Alonso juga ditanya apakah negosiasi transfer yang sedang berlangsung memengaruhi pilihannya. Ia dengan tegas menolak anggapan itu, seraya menambahkan: "Itu adalah keputusan yang saya ambil. Dia profesional yang baik. Dia berlatih dengan baik dan saya tidak punya apa pun untuk dikatakan tentang dirinya. Itu hanya keputusan yang harus kami ambil, dengan memikirkan pertandingan yang kami mainkan malam ini dan kita lihat nanti untuk hari Minggu [melawan Brighton]."