Mark Pain
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Mengapa Xabi Alonso membuat putar balik mengejutkan terkait Enzo Fernandez saat Manchester City mengincar bintang Chelsea itu
Fernandez dicoret untuk kemenangan di Carabao Cup
Chelsea meraih kemenangan 2-0 atas tim League One, Luton Town, di Carabao Cup pada Kamis, tetapi pertandingan itu dibayangi oleh absennya Fernandez yang mencolok. Meski tampil sebagai pemain pengganti dalam laga pembuka Premier League melawan Fulham pada Senin, pemain berusia 25 tahun itu sama sekali tidak masuk dalam skuad pertandingan di Stamford Bridge.
Pencoretan itu menandai perubahan cepat dari Alonso. Hanya beberapa jam sebelumnya, pelatih asal Spanyol itu secara terbuka menyatakan bahwa pemain Argentina tersebut akan ambil bagian dalam laga putaran kedua itu.
Di atas lapangan, Chelsea menuntaskan tugasnya dengan nyaman dalam laga kandang kompetitif pertama Alonso. Danny Welbeck menandai debutnya dengan sundulan jarak dekat pada menit ke-50 sebelum Estevao Willian memaksa gol bunuh diri dari Hakeem Odoffin untuk memastikan kelolosan atas tim asuhan Jack Wilshere.
- Getty Images Sport
Alonso menjelaskan perubahan haluan mendadak
Berbicara setelah kemenangan itu, Alonso bergerak cepat untuk meredam spekulasi yang berasal dari Argentina bahwa Fernandez menolak bermain. Bos Chelsea itu menegaskan bahwa keputusan untuk mengistirahatkan sang gelandang diambil secara kolektif oleh staf pelatih dan petinggi klub.
"Tidak, itu adalah keputusan dari saya dan dari klub," kata Alonso saat ditanya soal rumor tersebut. "Kami menilai secara individu, secara kolektif, apa yang terbaik untuk tim, untuk malam ini, apa yang lebih baik bagi pemain lain yang bermain dan kami mengambil keputusan itu... Itu hanya karena pertandingan hari ini dan kami punya pemain lain yang membutuhkan menit bermain dan memang seperti itu."
Dengan Manchester City dilaporkan sedang mengintai, Alonso juga ditanya apakah negosiasi transfer yang sedang berlangsung memengaruhi pilihannya. Ia dengan tegas menolak anggapan itu, seraya menambahkan: "Itu adalah keputusan yang saya ambil. Dia profesional yang baik. Dia berlatih dengan baik dan saya tidak punya apa pun untuk dikatakan tentang dirinya. Itu hanya keputusan yang harus kami ambil, dengan memikirkan pertandingan yang kami mainkan malam ini dan kita lihat nanti untuk hari Minggu [melawan Brighton]."
Manchester City mengintai saat tenggat transfer kian dekat
Pengasingan mendadak Fernandez menjadi petunjuk terkuat sejauh ini bahwa waktunya di London barat bisa segera berakhir. Manchester City dilaporkan sedang menyiapkan pendekatan resmi menjelang tenggat 1 September. Kepindahan ke Stadion Etihad akan mempertemukan kembali gelandang itu dengan mantan manajer Chelsea, Enzo Maresca.
Sembari menangani saga Fernandez, Chelsea juga aktif membentuk ulang skuad mereka di area lain. Chelsea dilaporkan telah menyepakati biaya £7,5 juta dengan Aston Villa untuk merekrut kiper Emiliano Martinez.
Saat ditanya mengenai kedatangan yang sudah di ambang pintu dari penjaga gawang Argentina itu meski sebelumnya mendukung para kipernya saat ini, Alonso tetap enggan membuka semuanya. "Kami senang dengan skuad yang kami miliki," katanya. "Tetapi saya selalu mengatakan bahwa kami harus menyadari situasi, bahwa masih ada periode ini di mana kami bisa membuat keputusan. Mari kita lihat apa yang terjadi."
- Getty Images Sport
Beberapa hari krusial menanti Chelsea
Alonso kini menghadapi penantian menegangkan untuk melihat apakah Fernandez akan tetap menjadi bagian dari skuadnya setelah tenggat transfer pada Selasa. Chelsea dijadwalkan menjamu Brighton di Premier League pada Minggu, dan keterlibatan sang gelandang, atau tidak dilibatkannya dia, kemungkinan akan menjadi petunjuk yang jelas mengenai masa depannya dalam waktu dekat.
Di luar kekacauan transfer yang kian mendekat, ambisi Chelsea di piala domestik tetap utuh. Tanpa sepak bola Eropa yang harus dihadapi musim ini, Carabao Cup memiliki arti yang sangat besar bagi Alonso. Tim asuhannya akan menyambut sesama rival Premier League, Leeds United, di Stamford Bridge pada putaran ketiga dalam pekan yang dimulai pada 7 September.
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