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Terungkap: Mengapa transfer impian Richarlison ke Vasco da Gama gagal saat striker Tottenham angkat bicara soal kepindahan yang batal
Richarlison mengonfirmasi transfer ke Vasco da Gama yang gagal
Richarlison mengakui bahwa ia hampir bergabung dengan Vasco da Gama sebelum bursa transfer Brasil ditutup pada Jumat. Penyerang berusia 29 tahun itu sangat ingin kembali ke tanah kelahirannya dengan status pinjaman jangka pendek hingga Desember. Kepindahan kembali ke Brasil kini sepenuhnya batal setelah tenggat waktu berlalu. Pemain internasional Brasil itu menggunakan media sosial untuk menyampaikan langsung kepada para suporter dan menjelaskan situasinya.
Tuntutan Tottenham menghalangi kepulangan impian ke Vasco
Berbicara kepada para suporter Vasco melalui video Instagram pribadinya, Richarlison menjelaskan bahwa ia menolak pendekatan dari pihak lain demi memprioritaskan kepindahan ke Rio de Janeiro. Namun, ia mengklaim transfer itu gagal terwujud karena klubnya saat ini.
"Ada tawaran lain yang datang kepada saya, tetapi saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa saya ingin bergabung dengan Vasco hingga Desember," kata Richarlison. "Sayangnya, Tottenham menetapkan batasan pada peminjaman itu, itulah sebabnya kesepakatan ini tidak berhasil. Saya rasa saya akan segera berada di Sao Januario (stadion Vasco), dan di Barreira, dan kalian tahu betapa besar rasa sayang saya kepada kalian semua.
"Suatu hari nanti saya akan mewujudkan mimpi ini; ini adalah mimpi saya, mimpi kakek saya, dan mimpi keluarga saya. Saya berbicara dari hati karena saya benar-benar ingin bermain untuk Vasco."
Striker dibekukan dari skuad Tottenham
Transfer yang gagal itu membuat Richarlison berada dalam posisi sulit di London utara. Striker tersebut menjadi pencetak gol terbanyak Tottenham di Premier League musim lalu, dengan 11 gol untuk membantu klub terhindar dari degradasi yang mengejutkan. Meski memberikan kontribusi krusial pada musim lalu, ia sepenuhnya dicoret dari skuad Premier League mereka untuk kampanye saat ini.
Kedatangan Omar Marmoush dari Manchester City membuat pemain Brasil itu semakin turun dalam urutan pilihan. Alhasil, Richarlison hanya bermain sekali di Premier League musim ini, yakni saat Spurs kalah telak 3-0 dari Brentford pada pekan pembuka. Kini ia memasuki 12 bulan terakhir dari kontrak lima tahun yang ditandatanganinya saat bergabung dengan Spurs dari Everton pada 2022.
- Getty
Transfer ke Brasil di masa depan tetap mungkin
Meski untuk saat ini ia masih berstatus pemain Tottenham, Richarlison secara luas diperkirakan akan hengkang saat kontraknya berakhir pada musim panas tahun depan. Mengingat ia tidak masuk dalam skuad, kepindahan permanen pada bursa transfer Januari juga bisa terwujud.
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