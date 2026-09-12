Berbicara kepada para suporter Vasco melalui video Instagram pribadinya, Richarlison menjelaskan bahwa ia menolak pendekatan dari pihak lain demi memprioritaskan kepindahan ke Rio de Janeiro. Namun, ia mengklaim transfer itu gagal terwujud karena klubnya saat ini.

"Ada tawaran lain yang datang kepada saya, tetapi saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa saya ingin bergabung dengan Vasco hingga Desember," kata Richarlison. "Sayangnya, Tottenham menetapkan batasan pada peminjaman itu, itulah sebabnya kesepakatan ini tidak berhasil. Saya rasa saya akan segera berada di Sao Januario (stadion Vasco), dan di Barreira, dan kalian tahu betapa besar rasa sayang saya kepada kalian semua.

"Suatu hari nanti saya akan mewujudkan mimpi ini; ini adalah mimpi saya, mimpi kakek saya, dan mimpi keluarga saya. Saya berbicara dari hati karena saya benar-benar ingin bermain untuk Vasco."



