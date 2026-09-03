Transfer ini menandai akhir emosional dari kebersamaan Garcia selama 14 tahun dengan Betis. Sang penyerang bergabung dengan klub itu pada usia lima tahun, tetapi kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan Manuel Pellegrini musim lalu.

Garcia hanya mencatatkan dua kali starter di Liga dan satu kali di Liga Europa pada musim sebelumnya. Setelah meninggalkan tempat latihan sambil menangis pada Selasa, ia menulis surat terbuka yang menyentuh hati untuk para pendukung Betis.

"Saya datang ke Betis saat berusia lima tahun. Saya pergi setelah hampir empat belas tahun tumbuh dengan tiga belas garis ini," tulis Garcia. "Di sini saya belajar bermain, berkompetisi, kalah, menang, dan bermimpi. Saya melewati semua kategori akademi muda Betis hingga mewujudkan impian menjalani debut bersama tim utama.

"Saya mengalami gol-gol dan momen-momen spesial yang akan selalu tinggal bersama saya. Betis telah menjadi rumah saya sejak saya masih kecil. Dan sekarang, meski sudah waktunya melangkah pergi, ada satu hal yang tidak berubah. Saya datang sebagai fan Betis dan saya pergi sebagai pesepakbola."