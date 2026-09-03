AFP
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Terungkap: Mengapa transfer impian Pablo Garcia ke Arsenal gagal pada hari terakhir bursa transfer saat Racing Santander bergerak cepat
Arsenal gagal pada hari terakhir bursa transfer
Arsenal nyaris gagal merekrut Garcia dari Betis pada tahap akhir jendela transfer. Pemain berusia 20 tahun itu dilaporkan berada di ambang kepindahan ke London utara sebelum Racing Santander menuntaskan transfer senilai £4,3 juta.
Arsenal telah merencanakan untuk merekrut penyerang sayap kanan yang menjanjikan itu dan langsung meminjamkannya agar mendapat pengalaman di tim utama. Namun, Racing Santander pada akhirnya mengamankan kesepakatan kepemilikan bersama secara permanen.
- AFP
'Sesuatu berubah'
Direktur olahraga Racing Santander, Chema Aragon, mengonfirmasi betapa dekat Arsenal untuk mengamankan tanda tangan Garcia. Ia mengungkapkan bahwa klub Premier League itu memimpin perburuan hingga jam-jam terakhir bursa transfer.
"Tampaknya semuanya sudah selesai dengan Arsenal, lalu kami juga masuk dengan status pinjaman," jelas Aragon kepada pers. "Kemarin situasinya berubah, dan yang tampaknya akan menjadi kesepakatan pinjaman berubah menjadi kesepakatan kepemilikan bersama.
"Saya akan menggambarkan Pablo Garcia sebagai Raul Gonzalez Blanco, yang ia miliki di atas segalanya adalah naluri mencetak gol, insting pembunuh itu, dan biasanya ia bisa menuntaskannya. Kekhawatiran terbesar saya adalah kehilangan kemampuan mencetak gol itu untuk sementara setelah cedera Andres Martin. Ketika peluang nyata untuk merekrut pemain itu (Garcia) muncul, kami tidak ragu sedetik pun."
Meninggalkan klub masa kecil dengan air mata
Transfer ini menandai akhir emosional dari kebersamaan Garcia selama 14 tahun dengan Betis. Sang penyerang bergabung dengan klub itu pada usia lima tahun, tetapi kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan Manuel Pellegrini musim lalu.
Garcia hanya mencatatkan dua kali starter di Liga dan satu kali di Liga Europa pada musim sebelumnya. Setelah meninggalkan tempat latihan sambil menangis pada Selasa, ia menulis surat terbuka yang menyentuh hati untuk para pendukung Betis.
"Saya datang ke Betis saat berusia lima tahun. Saya pergi setelah hampir empat belas tahun tumbuh dengan tiga belas garis ini," tulis Garcia. "Di sini saya belajar bermain, berkompetisi, kalah, menang, dan bermimpi. Saya melewati semua kategori akademi muda Betis hingga mewujudkan impian menjalani debut bersama tim utama.
"Saya mengalami gol-gol dan momen-momen spesial yang akan selalu tinggal bersama saya. Betis telah menjadi rumah saya sejak saya masih kecil. Dan sekarang, meski sudah waktunya melangkah pergi, ada satu hal yang tidak berubah. Saya datang sebagai fan Betis dan saya pergi sebagai pesepakbola."
- Getty Images Sport
Mengisi kekosongan di Santander
Bagi Garcia, kepindahan ini menawarkan peluang krusial untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim utama di Spanyol. Ia diharapkan bisa langsung memberi dampak di klub barunya. Pemain berusia 20 tahun itu kini akan berusaha cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia bisa menjalani debut saat Santander menghadapi Rayo Vallecano di La Liga akhir pekan ini.
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