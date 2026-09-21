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Terungkap: Mengapa sensasi berusia 15 tahun JJ Gabriel ingin meninggalkan Manchester United saat keluarganya melontarkan penilaian pedas atas kemunduran klub itu
Mencari jalan keluar dari Old Trafford
Sensasi remaja itu membuat para petinggi United terkejut setelah baru-baru ini mengajukan permintaan resmi untuk dicoret dari pendaftaran. Gabriel, yang sudah terdaftar di klub sejak berusia 11 tahun, ingin kontraknya saat ini diakhiri sebelum habis masa berlakunya pada akhir musim. Namun, Manchester United dengan tegas menolak pendekatan ini, dengan harapan bisa mempertahankan pemain yang tampil mengesankan selama pramusim bersama skuad senior.
Ketegangan dilaporkan memuncak setelah Gabriel tidak dimasukkan dalam laga-laga terbaru tim utama. Pemain muda itu tidak masuk dalam skuad pertandingan saat menang meyakinkan 4-0 atas Sabah di Liga Champions, serta ketika tersingkir dengan mengecewakan 3-2 dari Brighton di Carabao Cup. Dengan ulang tahunnya yang ke-16 pada 6 Oktober semakin dekat, prospek dirinya menandatangani perjanjian beasiswa kini tampak semakin kecil.
- Getty Images Sport
Mengapa JJ Gabriel ingin meninggalkan Manchester United?
Keinginan Gabriel untuk hengkang berakar kuat dari penilaian kubunya terhadap posisi modern United. Menurut Daily Mail, keluarganya merasa klub Manchester itu telah tertinggal jauh dibandingkan Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, Barcelona, dan Real Madrid. Mereka bertekad agar sang penyerang melanjutkan pendidikannya bersama para pemain terbaik mutlak di permainan ini.
Ambisi itu dengan cepat menarik perhatian sejumlah klub terbesar di benua ini. Diskusi awal dilaporkan sudah berlangsung dengan Barcelona dan Real Madrid, dengan paspor UE Irlandia milik Gabriel memuluskan jalan untuk potensi kepindahan ke Spanyol. Bayern Munich juga memantau situasi ini dengan saksama ketika para agen berebut mengamankan perwakilan untuk remaja yang banyak diminati itu.
Jika pemain muda itu lebih memilih tetap di Inggris, Chelsea saat ini memimpin perburuan di dalam negeri. Kepindahan ke Stamford Bridge akan dipersulit oleh larangan sembilan bulan yang sedang dijalani Chelsea untuk mendaftarkan pemain akademi, yang berarti Gabriel akan dipaksa menunggu hingga Januari untuk menandatangani kontrak secara resmi.
Klub yang sedang bertransisi
Vonis keras keluarga itu terhadap kemunduran United mencerminkan realitas pahit yang dihadapi tim senior di lapangan. Manchester United gagal meraih gelar Premier League sejak kepergian Sir Alex Ferguson pada 2013. Kiprah domestik mereka musim ini dimulai dengan sangat buruk, memperparah frustrasi talenta-talenta muda yang mencari lingkungan stabil.
United kini terpuruk di peringkat ke-12 setelah baru-baru ini bermain imbang 1-1 dengan Fulham, dengan hanya meraih satu kemenangan dari lima laga pembuka liga. Ditambah tersingkir lebih awal dari Carabao Cup, atmosfer umum di sekitar Old Trafford jauh dari standar elite yang diharapkan kubu Gabriel.
- Getty Images Sport
Carrick menyerukan kesabaran
Manchester United kini harus menavigasi kebuntuan rumit dengan salah satu prospek paling cemerlang mereka, dengan mengetahui bahwa perselisihan pahit bisa dengan mudah muncul bulan depan. Bos Manchester United Michael Carrick secara terbuka mendesak bintang akademi itu untuk bersabar, sambil menekankan perlunya melindungi remaja tersebut dari tekanan besar dari luar.
"Saya pikir dia masih anak muda, JJ, dan saya pikir penting bagi kami untuk benar-benar tidak mengungkapkan apa pun di sini," jelas Carrick baru-baru ini. "Saya pikir sorotan, pengawasan, dan semua hal itu, Anda harus berhati-hati dan bijaksana serta memikirkan dirinya lebih dari apa pun."
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