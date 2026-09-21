Sensasi remaja itu membuat para petinggi United terkejut setelah baru-baru ini mengajukan permintaan resmi untuk dicoret dari pendaftaran. Gabriel, yang sudah terdaftar di klub sejak berusia 11 tahun, ingin kontraknya saat ini diakhiri sebelum habis masa berlakunya pada akhir musim. Namun, Manchester United dengan tegas menolak pendekatan ini, dengan harapan bisa mempertahankan pemain yang tampil mengesankan selama pramusim bersama skuad senior.

Ketegangan dilaporkan memuncak setelah Gabriel tidak dimasukkan dalam laga-laga terbaru tim utama. Pemain muda itu tidak masuk dalam skuad pertandingan saat menang meyakinkan 4-0 atas Sabah di Liga Champions, serta ketika tersingkir dengan mengecewakan 3-2 dari Brighton di Carabao Cup. Dengan ulang tahunnya yang ke-16 pada 6 Oktober semakin dekat, prospek dirinya menandatangani perjanjian beasiswa kini tampak semakin kecil.



