Getty Images Sport
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Terungkap: Mengapa sensasi Barcelona Lamine Yamal 'tidak senang' di Piala Dunia meski meraih kejayaan global bersama Spanyol
Kekecewaan yang masih membekas meski meraih kejayaan dunia
Yamal menikmati kampanye yang spektakuler bersama klub dan negaranya, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta paling cemerlang di sepak bola dunia. Pemain berusia 19 tahun itu mencatatkan 24 gol dan 18 assist untuk Barcelona musim lalu, sekaligus mengamankan gelar La Liga dan Piala Super Spanyol.
Pencapaian puncaknya datang di level internasional ketika Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia. Namun, sensasi remaja itu hanya mampu mencatatkan satu gol dan nol assist dalam delapan penampilan sepanjang turnamen. Meski berhasil meraih hadiah tertinggi untuk negaranya, catatan serangan individu yang minim itu membuatnya benar-benar tidak puas.
- Getty Images Sport
Yamal merefleksikan perjuangan pribadinya
Merefleksikan waktunya di turnamen itu, Yamal menepis anggapan bahwa cedera yang berkepanjangan menjadi alasan utama frustrasinya. Sebaliknya, penyerang itu menunjuk standar pribadinya yang sangat tinggi.
"Setelah menjuarai Piala Dunia, saya tidak senang. Memang benar soal cederanya, tetapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal itu," katanya dalam wawancara dengan Universo Valdano. “Saya tahu bahwa jika Piala Dunia datang lagi, saya akan tampil sama baiknya jika saya tidak mengalami cedera itu."
Penggawa timnas Spanyol itu juga menyoroti pentingnya peran taktisnya, dengan mencatat bagaimana ia kerap membuka ruang untuk rekan-rekannya. "Saya melakukan banyak hal yang tidak dilihat orang. Sebagai contoh, saya rasa luar biasa bagi seorang pelatih memiliki pemain yang bisa menarik tiga bek menjauh," tambahnya.
Meski mengakui kontribusi keseluruhannya dalam perjalanan menuju gelar, Yamal pada akhirnya merasa gagal memenuhi potensinya. "Saya tidak senang dengan performa saya sendiri karena saya tahu bahwa pemain lain yang tampil di level saya akan menjalani Piala Dunia yang hebat," ujarnya. "Tetapi bagi saya, saya bisa melakukan lebih banyak. Saya memang membantu tim, tetapi saya benar-benar menantikan yang berikutnya."
Haus akan sejarah sepakbola yang tak pernah padam
Di usia yang baru 19 tahun, Yamal sudah memiliki koleksi trofi yang luar biasa, termasuk Piala Eropa, Piala Dunia, tiga gelar La Liga, dua Piala Super Spanyol, dan satu Copa del Rey. Namun, kesuksesan luar biasa di awal karier ini justru semakin memperbesar keinginannya untuk meninggalkan warisan yang abadi.
Membandingkan perjalanannya dengan ikon-ikon terbesar dalam olahraga ini, bintang Barcelona itu menegaskan bahwa berpuas diri bukanlah sebuah pilihan. "Ada bintang-bintang besar dalam sepakbola, seperti Leo [Messi], Cristiano [Ronaldo], atau Diego [Maradona] - yang belum sempat saya saksikan - tetapi belum pernah ada yang memenangkan begitu banyak hal sedini ini," kata Yamal. "Ambil Pele, misalnya - dia memang memenangkan banyak hal di usia muda, tetapi tidak dalam waktu yang begitu baru-baru ini."
Ia memberikan peringatan tegas kepada siapa pun yang meragukan motivasinya ke depan. "Ada orang-orang yang berpikir bahwa hanya karena saya sudah memenangkan sesuatu pada titik tertentu, saya akan mengendur, tetapi saya tahu masih ada seribu hal yang harus saya lakukan untuk tercatat dalam sejarah sepakbola," pungkasnya.
- Nicolo Campo
Mengukuhkan warisannya untuk klub dan tim nasional
Yamal kini akan menyalurkan frustrasi itu ke laga-laga berikutnya bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol. Dengan tempatnya di jajaran elite dunia sudah aman, tantangannya kini beralih pada menjaga produktivitas luar biasanya di level domestik sambil menerjemahkannya ke pertandingan-pertandingan gugur besar di level internasional.
Saat lawan semakin menyesuaikan skema pertahanan mereka untuk menghentikannya, remaja itu harus terus mengembangkan permainannya. Tujuan utamanya tetap jelas: mempertahankan performa dominannya di level klub sambil mempersiapkan diri untuk menampilkan performa penentu karier tanpa kompromi di Piala Dunia berikutnya.
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