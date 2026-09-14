Terungkap: Mengapa sensasi Barcelona Lamine Yamal 'tidak senang' di Piala Dunia meski meraih kejayaan global bersama Spanyol

Merefleksikan waktunya di turnamen itu, Yamal menepis anggapan bahwa cedera yang berkepanjangan menjadi alasan utama frustrasinya. Sebaliknya, penyerang itu menunjuk standar pribadinya yang sangat tinggi.

"Setelah menjuarai Piala Dunia, saya tidak senang. Memang benar soal cederanya, tetapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal itu," katanya dalam wawancara dengan Universo Valdano. “Saya tahu bahwa jika Piala Dunia datang lagi, saya akan tampil sama baiknya jika saya tidak mengalami cedera itu."

Penggawa timnas Spanyol itu juga menyoroti pentingnya peran taktisnya, dengan mencatat bagaimana ia kerap membuka ruang untuk rekan-rekannya. "Saya melakukan banyak hal yang tidak dilihat orang. Sebagai contoh, saya rasa luar biasa bagi seorang pelatih memiliki pemain yang bisa menarik tiga bek menjauh," tambahnya.

Meski mengakui kontribusi keseluruhannya dalam perjalanan menuju gelar, Yamal pada akhirnya merasa gagal memenuhi potensinya. "Saya tidak senang dengan performa saya sendiri karena saya tahu bahwa pemain lain yang tampil di level saya akan menjalani Piala Dunia yang hebat," ujarnya. "Tetapi bagi saya, saya bisa melakukan lebih banyak. Saya memang membantu tim, tetapi saya benar-benar menantikan yang berikutnya."



