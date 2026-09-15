Getty Images Sport
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Terungkap: Mengapa Rodri dilewati untuk jabatan kapten Barcelona saat Lamine Yamal masuk ke kelompok kepemimpinan
Bagaimana Yamal mengungguli Rodri untuk ban kapten
Barcelona baru-baru ini mengonfirmasi lima kapten mereka untuk musim 2026-27. Memutus tradisi, pelatih Hansi Flick secara langsung menunjuk Raphinha dan Pedri sebagai pemimpin utama. Tiga tempat sisanya ditentukan lewat pemungutan suara di ruang ganti, dengan Eric Garcia, Frenkie de Jong, dan Lamine Yamal terpilih.
Masuknya Yamal yang berusia 19 tahun memicu tanda tanya, terutama mengingat Rodri tidak masuk. Rekrutan musim panas senilai €76,5 juta (£65,3 juta) dari Manchester City itu memiliki kredensial kepemimpinan yang sangat besar, setelah baru saja mengangkat Piala Dunia sebagai kapten Spanyol.
Namun, menurut The Athletic, pemungutan suara pemain Barcelona sangat bergantung pada senioritas di klub, bukan pengalaman karier secara keseluruhan. Yamal sudah menjadi bagian dari tim utama selama tiga musim, sedangkan Rodri baru tiba di Camp Nou pada pertengahan Agustus.
- Getty Images Sport
Flick memuji jangkar lini tengah barunya
Meski tidak mengenakan ban kapten resmi, pengaruh Rodri sudah mulai terasa. Flick memuji pemain veteran itu setelah penampilan perdananya sebagai starter melawan Valencia. “Kami senang memiliki Rodri di tim kami,” kata pelatih asal Jerman itu kepada para wartawan. “Anda juga bisa melihat semua yang dia lakukan dengan bola, semua yang dia lakukan di lapangan. Itu masuk akal. Dia memberi struktur pada tim saat menyerang dengan bola, tetapi juga tanpa bola.”
Rodri juga menunjukkan karakternya yang vokal di bangku cadangan. Dalam kemenangan 5-0 atas Valencia itu, kamera televisi menangkap gelandang tersebut mengatakan kepada rekan setimnya, Pau Cubarsi: “Mereka sangat lemah, mereka bahkan belum melewati garis tengah.”
Setelah menyadari percakapan pribadinya telah disiarkan, Rodri langsung menunjukkan kepemimpinan dewasanya. Dia menelepon langsung kapten Valencia, Jose Gaya, untuk meminta maaf dan mengeluarkan pernyataan publik setelah kemenangan Barcelona atas Feyenoord di Liga Champions.
Mentor di luar jabatan kapten
Gelandang veteran itu tidak membiarkan absennya dirinya dari kelompok kapten resmi menentukan statusnya di ruang ganti. Orang-orang dalam klub sudah memandang Rodri sebagai mentor penting bagi gelandang bertahan berusia 19 tahun, Marc Bernal. Keduanya baru-baru ini berbagi lapangan, dengan Bernal masuk sebagai pemain pengganti untuk berduet dengan mantan bintang City itu saat meraih kemenangan atas Feyenoord dan Levante.
Pada akhirnya, ban kapten Barcelona merepresentasikan hubungan yang telah mengakar dan sejarah institusional, sesuatu yang memang belum sempat dibangun Rodri. Meski demikian, pengalaman elite yang dimilikinya menjamin ia akan tetap menjadi salah satu suara paling berwibawa di dalam skuad muda Barcelona.
- ZUMA Press Wire
Jadwal Oktober yang melelahkan menanti
Pengalaman luas Rodri akan sangat diandalkan saat Barcelona menghadapi jadwal berat yang akan datang. Dalam rentang 12 hari bulan depan, tim asuhan Flick harus menjalani laga tandang sulit melawan Galatasaray, Real Betis, dan Paris Saint-Germain. Rangkaian menantang itu akan mencapai puncaknya dalam duel El Clasico besar melawan Real Madrid di Camp Nou pada 25 Oktober. Bentrokan akbar itu akan memiliki arti tambahan bagi Rodri, yang secara mencolok menolak minat kuat dari kubu Madrid asuhan Jose Mourinho untuk bergabung dengan raksasa Catalan itu pada musim panas ini.
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