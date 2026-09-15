Barcelona baru-baru ini mengonfirmasi lima kapten mereka untuk musim 2026-27. Memutus tradisi, pelatih Hansi Flick secara langsung menunjuk Raphinha dan Pedri sebagai pemimpin utama. Tiga tempat sisanya ditentukan lewat pemungutan suara di ruang ganti, dengan Eric Garcia, Frenkie de Jong, dan Lamine Yamal terpilih.

Masuknya Yamal yang berusia 19 tahun memicu tanda tanya, terutama mengingat Rodri tidak masuk. Rekrutan musim panas senilai €76,5 juta (£65,3 juta) dari Manchester City itu memiliki kredensial kepemimpinan yang sangat besar, setelah baru saja mengangkat Piala Dunia sebagai kapten Spanyol.

Namun, menurut The Athletic, pemungutan suara pemain Barcelona sangat bergantung pada senioritas di klub, bukan pengalaman karier secara keseluruhan. Yamal sudah menjadi bagian dari tim utama selama tiga musim, sedangkan Rodri baru tiba di Camp Nou pada pertengahan Agustus.



