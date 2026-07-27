Terungkap: Mengapa rencana transfer Mohamed Salah ke Besiktas tampaknya akan gagal

Upaya Beşiktaş, klub raksasa Turki, untuk mendatangkan Salah telah menemui jalan buntu yang signifikan, dengan petinggi klub mengonfirmasi penghentian pembicaraan. Pemain timnas Mesir tersebut, yang berstatus bebas transfer setelah kontraknya di Anfield berakhir pada 30 Juni, sebelumnya dikabarkan hampir pasti pindah ke Istanbul, dengan klub siap membayar gaji tahunan sebesar €12,5 juta untuk mengamankan tanda tangannya.

Komplikasi baru muncul terkait hak komersial dan biaya perwakilan yang tidak bersedia dipenuhi oleh Besiktas. Secara khusus, pembagian pendapatan dari penjualan jersey dan komisi yang diminta oleh agen Salah terbukti menjadi hambatan terakhir.

Direktur olahraga Besiktas, Onder Ozen, baru-baru ini menanggapi situasi tersebut dengan menyatakan: "Sudah beberapa lama ini, spekulasi mengenai Mohamed Salah semakin meningkat. Masalah ini telah dibahas dari segala sudut pandang. Ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi terkait hal tersebut. Kami telah menghubungi Salah. Hal itu juga mencakup model pembiayaan untuk kesepakatan tersebut.