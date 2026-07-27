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Terungkap: Mengapa rencana transfer Mohamed Salah ke Besiktas tampaknya akan gagal
Tuntutan finansial menghambat negosiasi dengan Salah
Upaya Beşiktaş, klub raksasa Turki, untuk mendatangkan Salah telah menemui jalan buntu yang signifikan, dengan petinggi klub mengonfirmasi penghentian pembicaraan. Pemain timnas Mesir tersebut, yang berstatus bebas transfer setelah kontraknya di Anfield berakhir pada 30 Juni, sebelumnya dikabarkan hampir pasti pindah ke Istanbul, dengan klub siap membayar gaji tahunan sebesar €12,5 juta untuk mengamankan tanda tangannya.
Komplikasi baru muncul terkait hak komersial dan biaya perwakilan yang tidak bersedia dipenuhi oleh Besiktas. Secara khusus, pembagian pendapatan dari penjualan jersey dan komisi yang diminta oleh agen Salah terbukti menjadi hambatan terakhir.
Direktur olahraga Besiktas, Onder Ozen, baru-baru ini menanggapi situasi tersebut dengan menyatakan: "Sudah beberapa lama ini, spekulasi mengenai Mohamed Salah semakin meningkat. Masalah ini telah dibahas dari segala sudut pandang. Ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi terkait hal tersebut. Kami telah menghubungi Salah. Hal itu juga mencakup model pembiayaan untuk kesepakatan tersebut.
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Pihak Beşiktaş mengonfirmasi penarikan sementara
Kegagalan komunikasi tersebut tampaknya berakar pada penolakan klub untuk melampaui batasan hukum dan keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ozen lebih lanjut menjelaskan bahwa suasana negosiasi berubah drastis seiring mendekatnya batas waktu dimulainya musim baru.
Dia mencatat: "Ketika pembicaraan mengenai aspek keuangan dimulai, kelancaran yang ada pada hari pertama mulai melambat sejak 21 Juli. Permintaan-permintaan mulai berdatangan yang akan membuat aliran informasi dan aspek keuangan menemui jalan buntu.
Direktur olahraga tersebut menekankan bahwa klub tidak akan mengambil risiko pembayaran komisi ilegal atau komitmen keuangan yang tidak berkelanjutan, bahkan untuk pemain sekelas Salah. "Bekerja di bidang manajemen pemain adalah hal yang legal, dan ada nilai hukum untuk komisi tersebut, serta melampaui batas tersebut dapat menimbulkan situasi ilegal," tambah Ozen. "Bagi Besiktas, tidak terlibat dalam situasi semacam itu juga merupakan salah satu syarat menjadi bagian dari klub. Presiden telah mengambil keputusan yang tidak populer, dan memutuskan untuk sementara waktu menarik diri dari meja perundingan dalam kesepakatan Salah."
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Beşiktaş mengincar Leao dari AC Milan
Dengan kesepakatan transfer Salah yang kini berada di ujung tanduk, Besiktas tidak membuang waktu untuk mengidentifikasi target alternatif yang setara. Menurut Football Italia, klub asal Turki tersebut telah secara resmi menjalin komunikasi dengan AC Milan terkait ketersediaan pemain sayap asal Portugal, Leao.
Meskipun Leao memainkan peran serupa di sayap, profilnya sebagai talenta yang lebih muda dan lebih eksplosif menawarkan dinamika berbeda bagi skema taktis Italiano.
Beralih dari pemain bebas seperti Salah ke bintang yang terikat kontrak seperti Leao membawa tantangan finansial yang berbeda. Bagi Milan, sikap mereka tetap tegas: mereka tidak tertarik pada solusi sementara. Rossoneri dilaporkan telah memberi tahu pihak-pihak yang tertarik bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan penjualan tunai murni, bukan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian.
Harga yang diminta untuk mantan Pemain Terbaik Serie A ini diperkirakan berkisar antara €50 juta hingga €60 juta.
Tuntutan dan sikap para pemain terkait kepindahan ke Turki
Untuk mendapatkan tanda tangan Leao, dibutuhkan lebih dari sekadar memenuhi persyaratan biaya transfer yang diminta Milan. Pemain itu sendiri memiliki ekspektasi tinggi terhadap setiap kepindahan yang akan membawanya keluar dari liga-liga lima besar tradisional Eropa yang menjadi incaran istrinya.
Berbagai laporan menyebutkan bahwa Leao tidak akan mempertimbangkan pindah ke Liga Super Turki kecuali tuntutan gajinya dipenuhi sepenuhnya. Secara spesifik, pemain internasional Portugal ini dikabarkan menginginkan gaji setidaknya €8 juta per musim, ditambah bonus berdasarkan performa. Hal ini merupakan komitmen yang signifikan bagi klub Turki mana pun, namun Besiktas tampaknya tidak gentar dengan angka-angka tersebut karena mereka sedang mencari sosok yang dapat menjadi ikon tim.
Ketertarikan terhadap Leao tidak hanya datang dari Besiktas, karena baik Galatasaray maupun Fenerbahce juga dikaitkan dengan pemain berusia 27 tahun tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Namun, “Elang Hitam” berharap pendekatan resmi mereka kepada Milan akan memberi mereka keunggulan dalam persaingan ini.
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