Getty Images
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Mengapa Real Madrid tidak merekrut Mateus Fernandes meskipun Jorge Mendes telah mencapai kesepakatan penuh
Real Madrid memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan dengan Fernandes
Fernandes dilaporkan hampir menjadi pemain Madrid sebelum klub memutuskan untuk tidak melanjutkan transfer tersebut, menurut Fichajes. Mourinho sebelumnya dilaporkan telah mengidentifikasi gelandang asal Portugal itu sebagai target prioritas selama perencanaan musim panas klub. Mourinho yakin bahwa kekuatan fisik dan keserbagunaan pemain berusia 22 tahun itu akan memperkuat lini tengahnya sebagai bagian dari proses pembangunan kembali jangka panjang.
Fernandes tampil mengesankan setelah tampil dalam 36 pertandingan Liga Premier bersama West Ham United musim lalu, namun manajemen Madrid menolak menyetujui transfer tersebut karena besarnya investasi yang diperlukan.
- Getty
Laporan tersebut mengungkap alasan mengapa klub raksasa Madrid mundur
Jurnalis Radio Marca, Sergio Valentin, melaporkan bahwa Fernandes merupakan salah satu target utama Mourinho sejak awal jendela transfer. Manajer tersebut dilaporkan mendesak agar pemain itu didatangkan, karena yakin gelandang tersebut akan menambah dinamika serta kehadiran yang aktif dari kotak penalti ke kotak penalti dalam skuadnya.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Mendes telah memajukan negosiasi dengan sang pemain dan klubnya, sehingga menempatkan Los Blancos pada posisi yang kuat untuk menyelesaikan transfer tersebut. Namun, klub tersebut pada akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan proses tersebut.
Madrid dilaporkan enggan menyamai tawaran finansial yang pada akhirnya membuat Fernandes bergabung dengan Tottenham. Spurs menyelesaikan kesepakatan tersebut dengan nilai sekitar £85 juta (€98 juta), sebuah angka yang dianggap terlalu tinggi oleh raksasa Spanyol itu untuk posisi tersebut selama jendela transfer saat ini.
Prioritas yang berbeda-beda memengaruhi rencana Madrid di lini tengah
Keputusan tersebut dilaporkan telah memicu perdebatan mengenai strategi lini tengah Madrid. Mourinho dikabarkan menginginkan opsi yang lebih atletis meskipun sudah memiliki Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, dan Eduardo Camavinga dalam skuadnya. Alih-alih, klub lebih memilih untuk merekrut Bernardo Silva. Meskipun Mourinho dilaporkan yakin kedua pemain tersebut bisa saling melengkapi, departemen olahraga lebih memilih mengalokasikan sumber dayanya ke arah lain, sehingga mengakhiri rencana transfer Fernandes.
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Real Madrid?
Menurut laporan yang sama, Madrid tampaknya tidak akan melakukan perekrutan pemain baru lagi jika tidak ada pemain bintang mereka yang hengkang. Namun, Los Blancos masih dikaitkan dengan bintang Manchester City, Rodri, dan gelandang Chelsea, Enzo Fernandez.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami