Terungkap: Mengapa Real Madrid tidak merekrut Mateus Fernandes meskipun Jorge Mendes telah mencapai kesepakatan penuh

Jurnalis Radio Marca, Sergio Valentin, melaporkan bahwa Fernandes merupakan salah satu target utama Mourinho sejak awal jendela transfer. Manajer tersebut dilaporkan mendesak agar pemain itu didatangkan, karena yakin gelandang tersebut akan menambah dinamika serta kehadiran yang aktif dari kotak penalti ke kotak penalti dalam skuadnya.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Mendes telah memajukan negosiasi dengan sang pemain dan klubnya, sehingga menempatkan Los Blancos pada posisi yang kuat untuk menyelesaikan transfer tersebut. Namun, klub tersebut pada akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan proses tersebut.

Madrid dilaporkan enggan menyamai tawaran finansial yang pada akhirnya membuat Fernandes bergabung dengan Tottenham. Spurs menyelesaikan kesepakatan tersebut dengan nilai sekitar £85 juta (€98 juta), sebuah angka yang dianggap terlalu tinggi oleh raksasa Spanyol itu untuk posisi tersebut selama jendela transfer saat ini.