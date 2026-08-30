Dalam salah satu kejutan paling tak terduga pada bursa transfer musim panas, Leao telah menuntaskan kepindahannya dari Milan untuk bergabung dengan Galatasaray dalam kesepakatan dengan nilai total €45 juta. Penyerang berusia 27 tahun itu tiba di Istanbul pada Sabtu dan mendapat sambutan meriah dari ribuan pendukung di Bandara Ataturk, menandai berakhirnya masa tujuh tahun di San Siro tempat ia berkembang menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa.

Selama waktunya di San Siro, Leao memantapkan dirinya sebagai salah satu winger paling klinis dan menghibur dalam sepakbola dunia. Dalam 291 penampilan untuk AC Milan, Leao membukukan catatan impresif berupa 80 gol dan 65 assist. Kontribusinya sangat penting dalam mengamankan gelar Serie A 2021-22, mengakhiri puasa panjang klub, dan ia juga membantu mereka mengangkat Supercoppa Italiana pada 2024.