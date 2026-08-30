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Terungkap: Mengapa Rafael Leao menolak Aston Villa demi transfer mengejutkan €45 juta ke Galatasaray setelah berminggu-minggu spekulasi intens terkait masa depannya di AC Milan
Galatasaray menangi perburuan untuk bintang Portugal
Dalam salah satu kejutan paling tak terduga pada bursa transfer musim panas, Leao telah menuntaskan kepindahannya dari Milan untuk bergabung dengan Galatasaray dalam kesepakatan dengan nilai total €45 juta. Penyerang berusia 27 tahun itu tiba di Istanbul pada Sabtu dan mendapat sambutan meriah dari ribuan pendukung di Bandara Ataturk, menandai berakhirnya masa tujuh tahun di San Siro tempat ia berkembang menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa.
Selama waktunya di San Siro, Leao memantapkan dirinya sebagai salah satu winger paling klinis dan menghibur dalam sepakbola dunia. Dalam 291 penampilan untuk AC Milan, Leao membukukan catatan impresif berupa 80 gol dan 65 assist. Kontribusinya sangat penting dalam mengamankan gelar Serie A 2021-22, mengakhiri puasa panjang klub, dan ia juga membantu mereka mengangkat Supercoppa Italiana pada 2024.
- Getty Images Sport
Leao menjelaskan keputusannya menolak Villa
Langkah ini menjadi pukulan besar bagi Unai Emery dan Aston Villa, yang telah bekerja sangat intens untuk membawa mantan pemain Lille itu ke Villa Park. Laporan menyebutkan bahwa klub asal Midlands itu menggelar pembicaraan tingkat tinggi dengan petinggi Milan untuk mengamankan tanda tangannya, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa mencapai kesepakatan soal nilai transfer akhir.
Berbicara melalui seorang penerjemah saat kedatangannya, Leao ditanya secara langsung apakah ia telah menolak Villa untuk menandatangani kontrak dengan juara bertahan Super Lig tersebut. Pemain internasional Portugal itu menjawab dengan tegas: "Ya, karena Galatasaray sudah berupaya mendorong transfer ini sejak Juni. Presiden (Dursun Ozbek) dan wakil presiden (Niyazi Yelkencioglu), mereka melakukan pekerjaan yang sangat bagus, juga Jorge (Mendes, agen). Jadi, terima kasih kepada semua orang yang membuat kesepakatan ini terjadi. Ini adalah peluang bagus bagi saya... dan saya akan melakukan yang terbaik."
Kemitraan baru dengan Victor Osimhen
Prospek Leao berduet dengan mantan jimat Napoli, Victor Osimhen, menjadi sesuatu yang sangat menggugah selera bagi pendukung Galatasaray dan menakutkan bagi para bek di Super Lig. Kedua pemain itu memiliki hubungan yang erat, dan kombinasi kecepatan serta kekuatan mereka bisa menjadikan Galatasaray kekuatan yang tangguh di pentas kontinental. Klub tersebut tampil agresif dalam strategi rekrutmennya, dengan tujuan meniru kesuksesan Eropa pada masa lalu.
"Saya sangat bersemangat saat ini. Saya tidak sabar menunggu untuk memainkan pertandingan. [Victor] Osimhen dan saya sudah berteman baik. Saya pikir kami bisa meraih hal-hal yang sangat bagus baik di liga maupun di Liga Champions," kata Leao.
- Getty Images
Aston Villa beralih ke target penyerang baru
Meski gagal mendapatkan pemain dengan profil seperti Leao menjadi kekecewaan bagi para pendukung setia Villa, klub tidak tinggal diam dalam upaya mereka mencari tambahan kekuatan di lini serang. Tim rekrutmen di Villa Park sudah bergerak untuk mengamankan kesepakatan bagi wonderkid Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye. Kesepakatan telah dicapai untuk remaja tersebut dalam transfer senilai sekitar £47 juta, dengan klub kini fokus menuntaskan persyaratan pribadi untuk pemain yang sebelumnya sempat menjadi subjek ketertarikan eksploratif dari Liverpool.
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