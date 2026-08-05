Anadolu Agency
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Mengapa Mohamed Salah memilih nomor punggung yang mengejutkan setelah merampungkan transfer mengejutkan ke Trabzonspor usai hengkang dari Liverpool
Langkah mengejutkan ke Super Lig
Dalam transfer yang mengejutkan dunia sepakbola, Salah akhirnya siap kembali ke lapangan setelah menyepakati kontrak dua tahun untuk bergabung dengan klub Super Lig Turki, Trabzonspor.
Perjalanan menuju kesepakatan ini tidak tanpa hambatan, karena beberapa klub di Eropa dan Timur Tengah memantau situasi mantan winger Liverpool tersebut. Besiktas sebelumnya dianggap sebagai yang terdepan untuk mendapatkan mantan bintang Roma itu, tetapi kesepakatan itu pada akhirnya batal karena kendala finansial. Namun, Trabzonspor berhasil mengamankan sang legenda dengan menawarkan paket menggiurkan senilai €17 juta per tahun, yang menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Super Lig.
- Trabzonspor - X
Mengapa Salah memilih nomor 61
Saat kedatangannya, beredar gambar Salah mengenakan warna barunya, tetapi nomor di punggungnya yang paling memicu kehebohan. Setelah identik dengan No.11 di Liverpool dan No.10 untuk Mesir, Salah terlihat memakai jersey No.61 di klub barunya.
Menurut talkSPORT, pilihan ini berakar kuat dalam budaya lokal Trabzon, di mana 61 merupakan kode wilayah regional. Angka itu memiliki makna yang begitu besar sehingga para suporter secara tradisional mengubah menit ke-61 di setiap pertandingan menjadi tontonan meriah, dengan memenuhi stadion dengan kembang api, konfeti, dan nyanyian penuh semangat.
Salah adalah nama terbaru dalam deretan pemain yang memikul tanggung jawab khusus ini, mengikuti jejak Cihan Canak, Yusuf Yazici, dan Abdulkadir Parmak. Dengan mengenakan angka tersebut, Egyptian King langsung menanamkan dirinya ke dalam identitas klub.
Namun, masih belum terkonfirmasi apakah 61 akan menjadi nomor skuad resminya untuk musim ini. Ia mungkin hanya mengenakan jersey seremonial saat perkenalannya untuk merayakan transfer tersebut.
Konfirmasi resmi dan kedatangan
Trabzonspor telah bersikap transparan sepanjang tahap akhir negosiasi, dengan terus memberikan pembaruan kepada para pengikutnya melalui platform media sosial. Dalam pernyataan resmi, klub itu merinci linimasa kedatangannya: "Pesepakbola profesional Mohamed Salah, yang dengan dirinya kami telah memulai negosiasi transfer, akan berada di Terminal Penerbangan Umum Bandara Atatürk Istanbul pada Rabu, 5 Agustus pukul 12.00.
"Pemain tersebut dijadwalkan tiba di Trabzon pada hari yang sama pada malam hari. Waktu dan detail lain terkait program penyambutan di Trabzon akan dibagikan kepada publik melalui saluran komunikasi resmi klub kami sepanjang hari."
Antusiasme seputar kesepakatan ini mencapai puncaknya ketika sebuah video teaser yang menampilkan piramida Mesir dirilis, diikuti oleh foto-foto Salah mengenakan seragam Trabzonspor untuk pertama kalinya.
- Getty Images Sport
Pesan Salah kepada para penggemar
Memecah kebisuannya soal kepindahan ini, Salah berbicara langsung kepada para suporter saat dalam perjalanan untuk menyelesaikan tes medis dan formalitas penandatanganannya. Dalam video singkat yang dibagikan klub, penyerang itu tampak bersemangat menghadapi tantangan baru. "Trabzon, apakah kalian siap?" katanya. "Saya bisa mendengar kalian. Sampai jumpa dalam waktu dekat. Bize Her Yer Trabzon! (Trabzon ada di mana-mana bagi kami!)"
Setelah hampir satu dekade mendominasi Premier League, di mana ia memecahkan banyak rekor dan memenangkan setiap trofi besar yang tersedia, kepindahan ini menandai babak baru yang signifikan dalam karier Salah. Winger veteran itu diharapkan menjadi ujung tombak saat Trabzonspor berupaya memperbaiki finis peringkat ketiga mereka dari musim lalu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami