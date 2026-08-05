Saat kedatangannya, beredar gambar Salah mengenakan warna barunya, tetapi nomor di punggungnya yang paling memicu kehebohan. Setelah identik dengan No.11 di Liverpool dan No.10 untuk Mesir, Salah terlihat memakai jersey No.61 di klub barunya.

Menurut talkSPORT, pilihan ini berakar kuat dalam budaya lokal Trabzon, di mana 61 merupakan kode wilayah regional. Angka itu memiliki makna yang begitu besar sehingga para suporter secara tradisional mengubah menit ke-61 di setiap pertandingan menjadi tontonan meriah, dengan memenuhi stadion dengan kembang api, konfeti, dan nyanyian penuh semangat.

Salah adalah nama terbaru dalam deretan pemain yang memikul tanggung jawab khusus ini, mengikuti jejak Cihan Canak, Yusuf Yazici, dan Abdulkadir Parmak. Dengan mengenakan angka tersebut, Egyptian King langsung menanamkan dirinya ke dalam identitas klub.

Namun, masih belum terkonfirmasi apakah 61 akan menjadi nomor skuad resminya untuk musim ini. Ia mungkin hanya mengenakan jersey seremonial saat perkenalannya untuk merayakan transfer tersebut.