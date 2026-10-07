MN Press Photo
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Terungkap: Mengapa Mikel Merino 'frustrasi' meski menjadi pahlawan kemenangan Spanyol, saat bintang Arsenal itu mengirim pesan menohok kepada Luis de la Fuente dan Mikel Arteta
Dampak penentu kemenangan dari bangku cadangan
Spanyol tertinggal lebih dulu di Split setelah Ivan Perisic memecah kebuntuan untuk tuan rumah. Ketika timnya kesulitan membongkar perlawanan tangguh Kroasia yang didukung 32.000 suporter vokal, pelatih Luis de la Fuente melakukan perubahan dari bangku cadangan saat jeda dengan menarik keluar Alex Baena untuk memasukkan Merino.
Pergantian itu terbukti menjadi keputusan yang sangat tepat. Pemain berusia 30 tahun itu membalikkan keadaan lewat dua gol, termasuk gol penentu pada menit ke-88, untuk merebut tiga poin penuh.
Intervensi terbaru ini melanjutkan catatan luar biasanya sebagai pemain pengganti yang memberi dampak besar. Ini mengikuti gol-gol penting yang ia cetak dari bangku cadangan saat menghadapi Portugal, Belgia, dan Ceko dalam tugas internasional sebelumnya, sekaligus menegaskan statusnya sebagai pembeda.
- AFP
Merino ungkap frustrasi sebagai starter
Meski terus tampil apik setiap kali mendapat kesempatan, gelandang Arsenal itu secara terbuka mengakui sulitnya statusnya saat ini di dalam skuad. Berbicara kepada TVE setelah peluit akhir, ia memberikan penilaian jujur soal situasinya sembari merayakan dwigol penentunya.
"Saya sangat senang bisa membantu tim, ini pertandingan lain ketika giliran saya untuk mencetak gol dari bangku cadangan," jelas Merino. "Saya akan turun dengan sikap sebaik mungkin meski frustrasi karena tidak bisa bermain lebih banyak... tetapi tim ini adalah sebuah keluarga dan itu selalu terlihat."
Pelatih tim nasionalnya pun cepat melontarkan pujian kepada penentu kemenangan tersebut sebagai respons. De la Fuente menegaskan bahwa gelandang serbabisa itu pantas mendapatkan pengakuan yang jauh lebih luas atas aksi heroiknya yang konsisten.
"Merupakan sebuah kehormatan melatih pemain seperti itu," ujar bos Spanyol tersebut. "Dia sudah menjelaskan dengan sangat gamblang mengapa saya akan membawanya dalam pelukan saya ke Piala Dunia. Di negara lain dia akan lebih dihargai, saya harap itu berubah."
Wilayah lawan dan imbalan pribadi
Kemenangan comeback itu menjadi semakin impresif karena atmosfer mengintimidasi di sekitar lapangan. Merino menyoroti ketangguhan mental yang dibutuhkan skuad Spanyol untuk mengatasi ketertinggalan di awal serta dukungan penuh suporter tuan rumah di Split.
"Itu adalah pertandingan yang sangat sulit di stadion yang sangat sulit dengan atmosfer yang luar biasa," lanjutnya. "Kami tahu datang ke sini akan sulit, dan jelas ketika mereka mencetak gol pertama dan para penggemar benar-benar mendukung mereka, itu berat. Tetapi tim ini tidak pernah menyerah, berjuang sampai akhir, dan untungnya bagi kami, kami meraih kemenangan."
Di luar kemenangan kolektif itu, penampilan tersebut membuktikan komitmen berkelanjutan sang gelandang di balik layar. Ia mengakui bahwa akhirnya melihat kerja kerasnya berbuah gol menjadi kelegaan yang sangat besar.
"Mencetak gol-gol penting sangat berarti bagi saya. Itu adalah ganjaran besar untuk banyak kerja keras," tambah pemain Spanyol itu. "Terkadang momen-momen ketika Anda bekerja keras tidak datang dengan ganjaran, dan bagi saya sekarang itu datang dalam bentuk gol. Saya benar-benar bahagia bukan hanya karena gol-gol itu, tetapi juga karena bantuan yang saya berikan kepada tim."
- Every Second Media
Perjuangan untuk mendapatkan menit bermain reguler terus berlanjut
Perebutan untuk mendapatkan tempat reguler di starting XI tetap menjadi tantangan utama Merino saat kembali ke London utara. Meski ia tampil dalam kelima laga Arsenal di Premier League musim ini, semua penampilannya di kompetisi domestik sejauh ini selalu datang sebagai pemain pengganti.
Mikel Arteta memberinya kesempatan menjadi starter di ajang piala, yang berbuah gol ke gawang Ipswich di Carabao Cup serta penampilan di Champions League melawan Napoli. Namun, aksi heroik terbaru Merino bersama tim nasional jelas akan menambah tekanan kepada pelatih klubnya untuk memberinya tempat permanen di starting XI.
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