Meski terus tampil apik setiap kali mendapat kesempatan, gelandang Arsenal itu secara terbuka mengakui sulitnya statusnya saat ini di dalam skuad. Berbicara kepada TVE setelah peluit akhir, ia memberikan penilaian jujur soal situasinya sembari merayakan dwigol penentunya.

"Saya sangat senang bisa membantu tim, ini pertandingan lain ketika giliran saya untuk mencetak gol dari bangku cadangan," jelas Merino. "Saya akan turun dengan sikap sebaik mungkin meski frustrasi karena tidak bisa bermain lebih banyak... tetapi tim ini adalah sebuah keluarga dan itu selalu terlihat."

Pelatih tim nasionalnya pun cepat melontarkan pujian kepada penentu kemenangan tersebut sebagai respons. De la Fuente menegaskan bahwa gelandang serbabisa itu pantas mendapatkan pengakuan yang jauh lebih luas atas aksi heroiknya yang konsisten.

"Merupakan sebuah kehormatan melatih pemain seperti itu," ujar bos Spanyol tersebut. "Dia sudah menjelaskan dengan sangat gamblang mengapa saya akan membawanya dalam pelukan saya ke Piala Dunia. Di negara lain dia akan lebih dihargai, saya harap itu berubah."



