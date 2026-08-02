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Terungkap: Mengapa Mateus Fernandes menolak Manchester United saat bintang Tottenham senilai £85 juta itu memerinci bagaimana Roberto De Zerbi mengamankan transfernya dengan janji keluarga yang unik
Sentuhan personal De Zerbi menuntaskan kesepakatan
Fernandes memerinci bagaimana pendekatan tanpa henti dari Roberto De Zerbi meyakinkannya untuk memilih Tottenham ketimbang potensi kepindahan ke Manchester United. Pemain berusia 22 tahun itu, yang datang dalam kesepakatan senilai £85 juta yang mencengangkan, menjelaskan bahwa komitmen sang manajer terhadap keluarganya menjadi faktor penentu. Gelandang asal Portugal itu menegaskan bahwa kedekatan emosional yang terjalin selama pembicaraan tersebut mengungguli tawaran lain yang ada di meja.
"Cara dia [De Zerbi] berbicara dengan saya dan keluarga saya sangat penting bagi saya," kata Fernandes dalam wawancara dengan The Athletic. "Dia menelepon saya setiap hari, jadi saya sangat senang bekerja dengannya, dan semoga kami bisa melakukan hal-hal hebat.
"Ini lebih soal [membangun] koneksi, karena ayah dan ibu saya tidak terlalu bisa berbahasa Inggris. Ini lebih soal perasaan. Dia bilang akan menjaga saya, bahwa dia akan menjadi ayah kedua saya di Inggris. Saya sangat senang bekerja dengannya."
- Getty Images Sport
Upaya perekrutan larut malam Porro
Sementara sang manajer memberikan rasa aman secara emosional, pemenang Piala Dunia Pedro Porro berperan sebagai kepala pemandu bakat tidak resmi. Porro dan Fernandes sebelumnya pernah bermain bersama di Sporting CP, dan bek itu bertekad untuk bereuni dengan temannya. Fernandes mengenang percakapan lucu ketika ia melewatkan panggilan dari pemain internasional Spanyol itu karena sedang tidur, lalu mendapati pesan yang terus mendesak menunggunya begitu ia akhirnya bangun.
Fernandes mengungkap isi pesan tersebut: "Dia menelepon saya suatu hari, saya tidak menjawab karena saya sedang tidur. Dia berkata, dalam bahasa Portugis, 'Ayo Mateus, kamu harus bermain bersama kami, kami menginginkanmu. Saya yang memberi tahu manajer untuk membawamu.' Lalu ketika semuanya sudah selesai, saya berbicara sedikit dengannya tentang klub, mentalitas di tim, juga rekan-rekan setim. Dia pemain penting. Dia salah satu bek kanan terbaik di dunia. Dia sosok yang luar biasa."
Dampak instan dan aksi heroik di pramusim
Investasi itu sudah mulai terlihat sebagai uang yang dibelanjakan dengan tepat setelah Fernandes menikmati debut impian melawan MK Dons. Gelandang itu mencetak gol voli sensasional pada penampilan pertamanya, yang kemudian ia gambarkan sebagai gol terbaik dalam kariernya. "Itu luar biasa, bukan? Itu adalah gol favorit saya dalam karier saya, jauh di atas yang lain," ujarnya. "Yang kedua adalah musim lalu. Saya harus lebih sering melakukan ini, menembak dari luar kotak penalti. Saya tahu saya bisa melakukannya."
Terlepas dari aksi heroik awal Fernandes, De Zerbi berhati-hati dengan kebugaran bintang barunya itu selama sisa tur pramusim. Setelah absen dalam kemenangan atas Chelsea, sang manajer cepat meredam kekhawatiran soal cedera. "Mateus Fernandes bisa tersedia untuk bermain sekarang, tetapi kami tidak ingin mengambil risiko apa pun dengannya," tegas De Zerbi.
- Getty Images Sport
Yang lepas dari genggaman Real Madrid
Keberhasilan Tottenham mengamankan transfer ini bahkan lebih mengesankan mengingat tingkat persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya pada awal jendela transfer. Terungkap bahwa Real Madrid melewatkan Fernandes setelah Jorge Mendes sempat mencapai kesepakatan awal dengan raksasa Spanyol tersebut.
Hal ini membuka jalan bagi Spurs untuk bergerak, dengan klub itu ingin membangun ulang setelah kampanye domestik yang suram. Tottenham finis di posisi ke-17 musim lalu, dengan De Zerbi memastikan kelangsungan hidup pada hari terakhir dengan dampak langsung terhadap mantan klub Fernandes, West Ham. Setelah kini mengalami degradasi secara beruntun bersama West Ham dan Southampton, gelandang itu akan sangat ingin membantu manajer barunya naik di klasemen dan akhirnya menemukan stabilitas di London utara.
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