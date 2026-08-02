Fernandes memerinci bagaimana pendekatan tanpa henti dari Roberto De Zerbi meyakinkannya untuk memilih Tottenham ketimbang potensi kepindahan ke Manchester United. Pemain berusia 22 tahun itu, yang datang dalam kesepakatan senilai £85 juta yang mencengangkan, menjelaskan bahwa komitmen sang manajer terhadap keluarganya menjadi faktor penentu. Gelandang asal Portugal itu menegaskan bahwa kedekatan emosional yang terjalin selama pembicaraan tersebut mengungguli tawaran lain yang ada di meja.

"Cara dia [De Zerbi] berbicara dengan saya dan keluarga saya sangat penting bagi saya," kata Fernandes dalam wawancara dengan The Athletic. "Dia menelepon saya setiap hari, jadi saya sangat senang bekerja dengannya, dan semoga kami bisa melakukan hal-hal hebat.

"Ini lebih soal [membangun] koneksi, karena ayah dan ibu saya tidak terlalu bisa berbahasa Inggris. Ini lebih soal perasaan. Dia bilang akan menjaga saya, bahwa dia akan menjadi ayah kedua saya di Inggris. Saya sangat senang bekerja dengannya."







