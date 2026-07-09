Man United telah menetapkan target yang jelas untuk menyelesaikan transfer permanen Rashford sebelum mereka terbang ke Irlandia pada 8 Agustus, menurut The Sun. Skuad dijadwalkan bertolak ke Dublin langsung dari Gothenburg, setelah pertandingan persahabatan melawan Paris Saint-Germain, untuk memulai fase krusial dalam persiapan musim panas mereka.

Klub telah menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai batas waktu di mana semua pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia secara teknis harus sudah tersedia untuk tugas klub. Dengan Rashford yang saat ini sedang bertanding bersama tim nasional, United pada dasarnya memiliki jendela waktu yang sempit untuk memfasilitasi kepindahan permanen bagi pemain berusia 28 tahun tersebut.







