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Terungkap: Mengapa Manchester United harus berkejaran dengan waktu untuk menjual Marcus Rashford sebelum batas waktu 8 Agustus
Batas waktu keberangkatan yang ketat
Man United telah menetapkan target yang jelas untuk menyelesaikan transfer permanen Rashford sebelum mereka terbang ke Irlandia pada 8 Agustus, menurut The Sun. Skuad dijadwalkan bertolak ke Dublin langsung dari Gothenburg, setelah pertandingan persahabatan melawan Paris Saint-Germain, untuk memulai fase krusial dalam persiapan musim panas mereka.
Klub telah menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai batas waktu di mana semua pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia secara teknis harus sudah tersedia untuk tugas klub. Dengan Rashford yang saat ini sedang bertanding bersama tim nasional, United pada dasarnya memiliki jendela waktu yang sempit untuk memfasilitasi kepindahan permanen bagi pemain berusia 28 tahun tersebut.
- Getty Images Sport
Rashford menuntut kejelasan mengenai masa depannya
Penyerang tersebut telah secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk pindah, bahkan semakin menegaskan niatnya itu tepat sebelum laga Piala Dunia Inggris melawan Meksiko. Rashford bertekad memastikan situasi di klubnya tidak mengganggu penampilannya di kancah internasional, namun ia tampaknya telah menegaskan bahwa ia melihat masa depannya dalam jangka panjang berada di luar Old Trafford.
Menanggapi situasi tersebut, Rashford menyatakan: “Saya sudah sangat jelas kepada semua pihak yang terlibat sebelum Piala Dunia, saya ingin [transfer] itu diselesaikan sebelumnya. Jika tidak, saya ingin menundanya hingga setelah turnamen. Saya ingin sepenuhnya fokus pada momen ini. Kami sedang berjuang untuk sesuatu yang istimewa.”
Pilihan yang gagal dan kendala transfer
Meskipun masa peminjamannya di Barcelona berjalan sukses—di mana Rashford mencetak 14 gol untuk membantu raksasa Catalan itu mempertahankan gelar La Liga—pindah permanen ke Camp Nou tak kunjung terwujud. Barcelona memiliki opsi untuk merekrutnya seharga £26 juta, namun klausul tersebut kedaluwarsa pada 15 Juni, dan klub tersebut memilih untuk menghabiskan £70 juta untuk Anthony Gordon sebagai gantinya.
Meskipun Tottenham dikabarkan tertarik pada lulusan akademi tersebut, Rashford dilaporkan masih menanti tawaran dari klub yang berlaga di Liga Champions. Performa apiknya selama masa peminjaman di Barca membantunya kembali masuk ke skuad timnas Inggris, membuktikan bahwa ia masih memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.
- Getty Images
United mengubah strategi transfernya
Dalam perubahan sikap, Man United kini bersikukuh bahwa mereka tidak akan menyetujui kesepakatan peminjaman lain untuk Rashford. Setelah mengizinkan Andre Onana bergabung dengan Trabzonspor secara sementara untuk musim 2026-27, petinggi di Old Trafford kini berfokus pada penggalian dana melalui penjualan permanen, serupa dengan kesepakatan yang membuat Rasmus Hojlund bergabung dengan Napoli seharga £38 juta. Untuk mempersiapkan masa depan tanpa Rashford, United sudah mulai mengidentifikasi calon pengganti, dengan sayap West Ham, Crysencio Summerville, termasuk di antara nama-nama yang dipertimbangkan.
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