Man Utd Red Shirt
Richard Martin

Terungkap: Mengapa Man Utd akan tampil dengan sponsor berbeda di bagian depan jersey saat melawan Brentford

Manchester United akan mengenakan logo sponsor di bagian depan jersey yang berbeda dari biasanya pada pertandingan Liga Premier hari Senin melawan Brentford, sebagai upaya menggalang dana untuk perjuangan kesehatan di seluruh dunia.


  • United akan mengenakan seragam edisi khusus saat melawan Brentford

    Tim asuhan Michael Carrick akan turun ke lapangan melawan Brentford dengan mengenakan jersey edisi khusus yang menampilkan (RED) sebagai sponsor di bagian depan jersey. Berkat kerja sama antara United, MatchWornShirt (MWS), dan (RED), para penggemar dan kolektor akan dapat memperoleh jersey yang dipakai dalam pertandingan, yang telah ditandatangani oleh para pemain starting XI dan pemain cadangan.

    'Mengubah gairah menjadi sesuatu yang lebih besar'

    Tijmen Zonderwijk, salah satu pendiri MatchWornShirt, mengatakan: "Kaos-kaos ini mewakili yang terbaik dari sepak bola—momen-momen di lapangan yang diubah menjadi dampak positif di luar lapangan. Dengan mendekatkan para penggemar pada olahraga yang mereka cintai, kami mengubah gairah tersebut menjadi sesuatu yang lebih besar, sekaligus membantu menggalang dana yang sangat dibutuhkan dan meningkatkan kesadaran akan program-program kesehatan global yang menyelamatkan nyawa di seluruh dunia."


  • 'Setiap kaus memiliki kisahnya sendiri'

    Kate Charles, Direktur Eksekutif (RED), mengatakan: "Koleksi ini menunjukkan bagaimana kemitraan yang berorientasi pada tujuan dapat mengubah kekuatan olahraga menjadi dampak nyata di dunia nyata. Setiap kaos menceritakan sebuah kisah dari lapangan, sekaligus membantu mendanai program-program kesehatan global yang menyelamatkan nyawa di komunitas-komunitas yang paling membutuhkannya."

    Kemeja tersedia selama satu minggu

    Kaos-kaos tersebut akan tersedia bagi para penggemar dan kolektor melalui situs web dan aplikasi MWS, mulai tanggal 27 April hingga 2 Mei. Para penggemar dapat mengetahui informasi lebih lanjut mengenai lelang ini dan ikut serta melalui www.mws.com.


